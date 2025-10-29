Magyar Péter körül fogy a levegő, egyre rosszabb a személyes megítélése + videó

Egyre rosszabbul áll Magyar Péter, folyamatosan romlik a személyes megítélése – erről beszélt Facebook-videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint ez megmutatkozik az online térben, a Tisza Párt nyilvános rendezvényein és az azokról szóló híradásokban is.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a közhangulat már egyre inkább a Tisza Párt ellen fordult, és ez több területen is megmutatkozik (Fotó: Mirkó István)

Mint fogalmazott, a nyár közepe óta a rengeteg botránya miatt a Tisza már csak bukdácsol.

Az emberek egyre inkább elbizonytalanodnak abban, hogy vajon jó váltás-e azt a miniszterelnököt lecserélni, aki a világ vezető hatalmait képes Magyarországra hozni, jó-e lecserélni arra az emberre, aki lehallgatja a feleségét, aki kétszínű, aki hazug, akinek a szavában nem lehet megbízni, aki minden nap megváltoztatja a mondandóját, aki megtagadja a legközvetlenebb munkatársait, ha úgy szolgálja az érdeke

– sorolta videójában Kocsis Máté.