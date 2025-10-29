Fővárosi Közgyűléstaxislétszámstoptüntetés

Folytatják a tüntetést a főváros ellen a taxis szakszervezetek

A szeptemberi, sikertelen tüntetésük után most ismét demonstrációval próbálnak a taxisok nyomást helyezni a fővárosra.

Gábor Márton
2025. 10. 29. 7:27
Budapest, taxisok demonstrálnak Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A reggeli óráktól ismét tüntetésbe kezdenek a taxisok. Egy, a Városháza mellett posztoló rendőrtől szerzett információnk szerint a Városház utcában a parkolósávban ma reggel nyolc órától este tíz óráig, holnap pedig az V. kerületi Kossuth Lajos utca Városház utca és az Astoria közötti szakaszán a külső sávban fognak egész nap tüntetni a taxisok. 

taxi tüntetés
Fotó: Ladóczki Balázs

A demonstrálók követelései között van a 

• Tarifaemelés, és a tarifa kötelező évenkénti korrekciója

• Létszámszabályozás

• A 8 pontos pontrendszer eltörlése

• A taxizás és a taxisok szándékos ellehetetlenítésének megakadályozása.

• Az illegális személyszállítás felszámolása

A taxisok már szeptemberben nehezményezték, hogy a tevékenységüket szabályozó rendelet több elemének módosításával kapcsolatban nem konzultáltak velük, illetve a tarifaemelésre és a létszámstopra vonatkozó követeléseiket nem teljesítette a főváros. A javaslatcsomagból emellett a taxisok hiányolták a létszámstopra és a tarifamódosításra vonatkozó rendelkezéseket. 

Borítókép: Taxisok demonstráltak a munkakörülményeik javítása érdekében (Fotó: Ladóczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdiktátum

Rablánc a lábunkon

Kondor Katalin avatarja

Manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu