Folytatják a tüntetést a főváros ellen a taxis szakszervezetek

A reggeli óráktól ismét tüntetésbe kezdenek a taxisok. Egy, a Városháza mellett posztoló rendőrtől szerzett információnk szerint a Városház utcában a parkolósávban ma reggel nyolc órától este tíz óráig, holnap pedig az V. kerületi Kossuth Lajos utca Városház utca és az Astoria közötti szakaszán a külső sávban fognak egész nap tüntetni a taxisok.

Fotó: Ladóczki Balázs

A demonstrálók követelései között van a

• Tarifaemelés, és a tarifa kötelező évenkénti korrekciója

• Létszámszabályozás

• A 8 pontos pontrendszer eltörlése

• A taxizás és a taxisok szándékos ellehetetlenítésének megakadályozása.

• Az illegális személyszállítás felszámolása

A taxisok már szeptemberben nehezményezték, hogy a tevékenységüket szabályozó rendelet több elemének módosításával kapcsolatban nem konzultáltak velük, illetve a tarifaemelésre és a létszámstopra vonatkozó követeléseiket nem teljesítette a főváros. A javaslatcsomagból emellett a taxisok hiányolták a létszámstopra és a tarifamódosításra vonatkozó rendelkezéseket.