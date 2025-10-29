Gerendai Károly is felszólalt a fővárosi közgyűlésen, nem áll jól a Sziget fesztivál ügye

A Sziget fesztivál megszervezésére vállalkozó Gerendai Károly felszólalt a Fővárosi Közgyűlés ülésén, és elmondta,

semmiképp sem garantált a fesztivál megszervezése.

Gerendai kiemelte,

ha nem tudjuk nagyon rövid időn belül megoldani ezt a helyzetet, akkor jövőre nem lesz Sziget fesztivál.

A fesztivál megszervezésére vállalkozó Gerendai szerint ugyanis a régi szerződés mellett egy újat is tető alá kellene hozni, lehetőleg néhány napon belül, különben nem lesz idő megszervezni a szigetet.

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciója sem támogatja Karácsony Gergely előterjesztését, amely kedvezményeket adna a Gerendai-féle Sziget fesztiválnak.

Több száz millió forintból lehetne felújítani utakat, takarítani utcákat, nem kockáztathatjuk a budapestiek pénzét

– jelentette ki Radics Béla. Hozzátette, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciója nem tud ezt a javaslatot támogatni, amíg nincsen írásos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a közterület-használatból származó bevétel biztosan megérkezik Budapestre.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Karácsony Gergely javaslata értelmében az eddigi közterület-használati hatósági szerződés felmondása után olyan új megállapodást kötne a főváros a Gerendai Károly nevével fémjelzett új Szigettel, amely tíz évre szól. A közterület-használati díj az első három évben

az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezmény lenne, amelyből levonható a budapestieknek biztosított bérletkedvezmény összege.

A javaslat szerint a negyedik évtől kezdődően minimálisan az eddigi szerződés szerinti díj inflációval indexált összege lesz a közterület-használati díj, ám amennyiben az átlagos napi látogatószám meghaladja a rentábilis működéshez szükséges, 2019-es szintet, az első három évben az eddigi szerződéshez képest adott kedvezményt a hátralevő hét év alatt utólag fizesse meg a Sziget. A hetibérlet a budapesti fiatalok számára pedig féláron lesz megvásárolható.