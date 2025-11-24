Elmúlt a szelfi hatása, újra a Sziget ellen szavaztak a tiszások

„Újra a Sziget ellen szavaztak a tiszások” – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely Kristóf közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi képviselője rámutatott, ez újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter szava mit sem ér.

Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz–KDNP képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én

(Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Gulyás Gergely Kristóf bejegyzésében közölte, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén tárgyalták a Szigettel kötendő megállapodást. „Azt, amiről Magyar Péter és Gerendai elvileg (a Közgyűlést megkerülve) megállapodtak” – emlékeztetett.

Az ülésen, zárt kapuk mögött újabb fordulat jött. A megállapodás több pontja kapcsán visszakozott a Tisza és a szavazáskor se kapott támogatást az egyezség. Így újra kérdéses, hogy lesz-e Sziget Fesztivál 2026-ban

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Gulyás Gergely Kristóf felidézte, hogy a tiszás Tulajdonosi Bizottság múlt héten kiengedte az amerikai multit a közterület-használati szerződésből.

„Így a tuti 200 millió ugrott. Jelenleg se pénz, se Sziget. Ezt akartuk elkerülni”

– mutatott rá a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)