Gyanús körülmények között került vissza a Sziget Gerendai Károlyhoz

Magyar Péter egyik korai támogatója, Gerendai Károly vásárolta meg a Sziget fesztivált a David Petraeus vezette amerikai KKR-től. A tőkealap korábban 450 millió dollárral támogatta az ukrán kormányt, Gerendai pedig kulcsszerepet játszott a politikus indulásánál és médiakapcsolatainak kiépítésében.

2025. 11. 14. 11:00
A David Petraeus volt CIA-igazgató vezette KKR amerikai tőkealap legalább 450 millió dollárral támogatta az ukrán kormányt, majd aprópénzért eladta a Sziget fesztivált Gerendai Károlynak, Magyar Péter egyik korai támogatójának. Gerendai kulcsszerepet játszott a politikus indulásánál: a Szeretem Magyarországot Klubban találkozott az egyik korai korai nagyvállalkozói támogatójával, Bojár Gáborral, aki azonnal hatmillió forinttal segítette a pártot. Itt találkozott a Tisza elnöke több ellenzéki médiavezetővel, akik később felületeiket Magyar Péter támogatására fordították – írja az Ellenpont.

Bojár Gábor

Magyar Péter közvetlenül politikai pályára lépése után meghívást kapott a Gerendai Károly által alapított Szeretem Magyarországot Klubba, ahol 2024. március 6-án a „figyelemreméltó szereplőként” beszélt jövőbeni terveiről és az EP-választáson való indulásáról. A klub támogatása kulcsfontosságú volt: 

Bojár Gábor azonnal hatmillió forinttal támogatta a pártot, miközben a Tisza Pártnak később alapot adó Talpra Magyarok mozgalomról ekkor még szó sem volt, arról csak 2024. március 15-én hullott le a lepel.

A gyűlésen Magyar Péter számos megjelenési lehetőséget és természetbeni támogatást is kapott.

 

Befolyásos ellenzéki kapcsolatok segítették Magyar Pétert már az indulásnál

Magyar Péter 12 nappal a Szeretem Magyarországot Klub meghívása után már túl volt a költséges március 15-i kampányindítón, miközben sorban érkeztek az ellenzéki sajtó meghívásai. A Gerendai Károly által alapított klub tagjai között számos befolyásos médiavezető és ellenzéki szakember található, ami jelentős kapcsolati tőkét biztosított a politikus számára.

Magyar Péter a Szeretem Magyarországot Klub rendezvényén

A SZMK tagsága révén Magyar Péter kapcsolatba kerülhetett több befolyásos ellenzéki szereplővel, köztük az említett Bojár Gáboron kívül a 24.hu kiadójának tulajdonosával, Varga Zoltánnal, az RTL programigazgatójával, Kolosi Péterrel, a Klubrádió vezérigazgatójával, Arató Andrással és a Political Capital vezetőjével, Krekó Péterrel is.

 

Magyar Péter és Gerendai látványos műbalhéja

Az Ellenpont beszámolója szerint a Tisza elnöke idegesen reagált Karácsony Gergely hónapok óta tartó diplomáciai offenzívájára és legutóbbi kijevi látogatására. A Fővárosi Közgyűlésben milliárdos támogatója, Gerendai Károly segítségével látványos műbalhét rendezett: miután a tiszás képviselők nem szavazták meg a Sziget Fesztivál „megmentését” szolgáló javaslatot, másnap Gerendai fotózkodott Magyar Péterrel, közölve, hogy ők ketten oldották meg a problémát, Karácsony kizárásával. A demonstráció így a politikai rivalizálás látványos jeleként szolgált a fővárosban.

Magyar Péter számára ez komoly győzelem volt Karácsony Gergellyel szemben a miniszterelnök-jelöltségért folytatott politikai helyezkedésben.

Érdekesség, hogy ezt követően

Gerendai mindössze 5,8 millió forintért vásárolta meg a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-t, ami rendkívül alacsony árnak tűnik, különösen az amerikai KKR tavalyi, 1,3 milliárd fontos (mintegy hatszázmilliárd forint) Superstruct-vásárlásához képest.

A Sziget természetesen nem egyenlő a Superstructtal, de az ára jóval többet ér ennél az egyszázezred résznél.

Bár az elmúlt években veszteséges volt, az új tulajdonos nagy tervekkel indult az üzemeltetésbe, hiszen a Sziget a vállalatcsoport kiemelt rendezvénye volt. Az 5,8 milliós vételár ezért inkább adománynak tekinthető, és a KKR számára sem idegen a politikailag fontos támogatás.

Az Ellenpont szerint David Petraeus volt CIA-igazgató fél évvel menesztése után lett a KKR magántőke-alapítvány elnöke, amely 2023-tól 450 millió dolláros segéllyel működött együtt az ukrán kormányzattal. Idén februárban Ukrajnában is járt, ahol légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyalt Szergij Bojev védelmi miniszter-helyettessel, a korábban Magyar Pétert kísérő Tseber Roland társaságában.

Former CIA Director and retired US General David H. Petraeus speaks at a special event of the Kyiv Security Forum, Kyiv, Ukraine, September 05, 2023 For security reasons, the event was held in the underground parking lot of a Kyiv hotel (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto) (Photo by Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP)
David H. Petraeus, a CIA korábbi igazgatója és nyugalmazott amerikai tábornok (Fotó: AFP/Maxym Marusenko)

Petraeus elkötelezett demokrata szimpatizáns, akiről már 2010-ben az NBC írta, hogy akár demokrata elnökjelölt is lehet. Az orosz–ukrán háború alatt végig az ukrán álláspontot képviselte, nyilatkozataiban a kijevi rezsimet támogatta az Atlantic Council Soros-szervezet képviseletében, és a háborút „Putyin és Orbán háborújának” nevezte.

Petraeus felbukkant Tseber Roland Ivanovics, a Magyarországról kitiltott ukrán kém kapcsolati hálójában is.

A LinkedIn algoritmusa szerint egyik legfontosabb kapcsolat Tseber számára David H. Petraeus volt.

 

Gerendai beavatkozott, majd aprópénzért visszavásárolta a Szigetet

Összegezve, Gerendai már a kezdetekkor komoly támogatást nyújtott Magyar Péternek, majd a Tisza elnökének pozíciói meggyengültek az ellenzéken belül. Ekkor Gerendai ismét beavatkozott, aktívan részt vett a Sziget Fesztivál körüli vitában, és néhány nappal később aprópénzért visszavásárolta a fesztivált a KKR-től, amely korábban 450 millió dolláros támogatást nyújtott az ukrán kormánynak. 

A Sziget új tulajdonosának üzleti érdekeltségeiben további fontos szereplők is felbukkannak. Így a Tisza Párt gazdasági holdudvara gyanús üzleti körökkel átszőtt, ahol a belépőt a Gerendai-féle Szeretem Magyarországot Klub biztosította, és már indulásakor a baloldal pénzemberei álltak Magyar Péter mögé, külföldi kapcsolataikkal együtt.

Borítókép: Gerendai Károly és Magyar Péter (Forrás: Ellenpont)


