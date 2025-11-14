Gyanús körülmények között került vissza a Sziget Gerendai Károlyhoz

A David Petraeus volt CIA-igazgató vezette KKR amerikai tőkealap legalább 450 millió dollárral támogatta az ukrán kormányt, majd aprópénzért eladta a Sziget fesztivált Gerendai Károlynak, Magyar Péter egyik korai támogatójának. Gerendai kulcsszerepet játszott a politikus indulásánál: a Szeretem Magyarországot Klubban találkozott az egyik korai korai nagyvállalkozói támogatójával, Bojár Gáborral, aki azonnal hatmillió forinttal segítette a pártot. Itt találkozott a Tisza elnöke több ellenzéki médiavezetővel, akik később felületeiket Magyar Péter támogatására fordították – írja az Ellenpont.

Bojár Gábor

Magyar Péter közvetlenül politikai pályára lépése után meghívást kapott a Gerendai Károly által alapított Szeretem Magyarországot Klubba, ahol 2024. március 6-án a „figyelemreméltó szereplőként” beszélt jövőbeni terveiről és az EP-választáson való indulásáról. A klub támogatása kulcsfontosságú volt:

Bojár Gábor azonnal hatmillió forinttal támogatta a pártot, miközben a Tisza Pártnak később alapot adó Talpra Magyarok mozgalomról ekkor még szó sem volt, arról csak 2024. március 15-én hullott le a lepel.

A gyűlésen Magyar Péter számos megjelenési lehetőséget és természetbeni támogatást is kapott.

Befolyásos ellenzéki kapcsolatok segítették Magyar Pétert már az indulásnál

Magyar Péter 12 nappal a Szeretem Magyarországot Klub meghívása után már túl volt a költséges március 15-i kampányindítón, miközben sorban érkeztek az ellenzéki sajtó meghívásai. A Gerendai Károly által alapított klub tagjai között számos befolyásos médiavezető és ellenzéki szakember található, ami jelentős kapcsolati tőkét biztosított a politikus számára.

Magyar Péter a Szeretem Magyarországot Klub rendezvényén

A SZMK tagsága révén Magyar Péter kapcsolatba kerülhetett több befolyásos ellenzéki szereplővel, köztük az említett Bojár Gáboron kívül a 24.hu kiadójának tulajdonosával, Varga Zoltánnal, az RTL programigazgatójával, Kolosi Péterrel, a Klubrádió vezérigazgatójával, Arató Andrással és a Political Capital vezetőjével, Krekó Péterrel is.

Magyar Péter és Gerendai látványos műbalhéja

Az Ellenpont beszámolója szerint a Tisza elnöke idegesen reagált Karácsony Gergely hónapok óta tartó diplomáciai offenzívájára és legutóbbi kijevi látogatására. A Fővárosi Közgyűlésben milliárdos támogatója, Gerendai Károly segítségével látványos műbalhét rendezett: miután a tiszás képviselők nem szavazták meg a Sziget Fesztivál „megmentését” szolgáló javaslatot, másnap Gerendai fotózkodott Magyar Péterrel, közölve, hogy ők ketten oldották meg a problémát, Karácsony kizárásával. A demonstráció így a politikai rivalizálás látványos jeleként szolgált a fővárosban.