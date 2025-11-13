Egyre közeleg a pillanat, amikor Magyar Pétert lecserélhetik Karácsony Gergelyre

Bár Karácsony Gergely főpolgármester még tagadja, de az ő emberei csatlakoznak az új politikai formációhoz. Ahogy azt korábban az Ellenpont megírta, Brüsszelben a főpolgármester mellett dönthettek, miután Magyar Péter támogatottsága jelentősen csökkent.

Fotó: Ellenpont

Feltűnő, hogy Magyar Péter éppen a bejelentés előtt mondta le betegségre hivatkozva az egyik fórumát. Emellett várhatóan jelentős áramlásokra lehet számítani az elkövetkező napokban a baloldali pártok között. Az Ellenpont információi szerint a Párbeszéd több politikusa és

ismertebb momentumosok is csatlakoznak a Barabás Richárd és Cseh Katalin által életre hívott választási párthoz, a Humanistákhoz.

Köztük Szabó Tímea, a Párbeszéd ügyvezető elnöke és parlamenti képviselője; Szabó Rebeka, a Párbeszéd másik társelnöke és parlamenti képviselője; Béres András óbudai alpolgármester, a Párbeszéd elnökségi tagja és Dorosz Dávid, Karácsony Gergely korábbi kampányfőnöke is az új formációban folytatja. Mellékes szál, hogy közülük többen is lájkolták Barabás bejelentő videóját, de ez nem jelent automatikus átállást. Arról is szólnak a hírek, hogy

Szabó Tímea vezető szerepet kap az új alakulatban.

Az erős nemzetközi baloldali kapcsolatokkal rendelkező politikus tegnap egyébként nem tagadta a váltást a Gulyáságyú Médiának. Úgy fogalmazott, hogy Barabás Richárd nemsokára új információkat is meg fog osztani.

Az Ellenpont értesülése szerint Barabás környezetében

több vezető momentumos politikus érkezésével is kalkulálnak.

A választás előtti mozgolódásokat azzal lehet magyarázni, hogy egyre többen készülnek arra, hogy Magyar Péter helyett végül Karácsony Gergely lesz a baloldal miniszterelnök-jelöltje, és Cseh Katalinék új pártja a vezetőváltásnak, Karácsony újabb színrelépésének ágyaz meg. Ezt erősíti, hogy Magyar Péter is Karácsony Gergelyt sejti a szervezkedés hátterében. A Tisza elnöke Barabás videója alatt azt állította, hogy a főpolgármester stábja segít a Humanisták online tartalmainak előállításában.

„Hallom, Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back…” – fogalmazott hozzászólásában. Később a 24.hu cikke alatt Karácsonyra célozgatva azt írta, hogy „nemsokára mindenki számára egyértelmű lesz minden. Addig persze lehet ködösíteni.” Meglehetősen furcsa, hogy az online médiában mindig aktív