Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Karácsony Gergely főpolgármesterTisza PártMagyar Péter

Egyre közeleg a pillanat, amikor Magyar Pétert lecserélhetik Karácsony Gergelyre

Karácsony Gergely főpolgármester több embere is napokon belül csatlakozhat az új választási párthoz, amelyet a Párbeszéd, Karácsony eddigi pártjának társelnöke, Barabás Richárd hozott létre. Ez is annak a jele, hogy Magyar Péter helyett végül Karácsony Gergely lesz a baloldal miniszterelnök-jelöltje – írja az Ellenpont.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 11. 13. 14:50
Bár Karácsony Gergely főpolgármester még tagadja, de az ő emberei csatlakoznak az új politikai formációhoz. Ahogy azt korábban az Ellenpont megírta, Brüsszelben a főpolgármester mellett dönthettek, miután Magyar Péter támogatottsága jelentősen csökkent. 

Feltűnő, hogy Magyar Péter éppen a bejelentés előtt mondta le betegségre hivatkozva az egyik fórumát. Emellett várhatóan jelentős áramlásokra lehet számítani az elkövetkező napokban a baloldali pártok között. Az Ellenpont információi szerint a Párbeszéd több politikusa és

ismertebb momentumosok is csatlakoznak a Barabás Richárd és Cseh Katalin által életre hívott választási párthoz, a Humanistákhoz. 

Köztük Szabó Tímea, a Párbeszéd ügyvezető elnöke és parlamenti képviselője; Szabó Rebeka, a Párbeszéd másik társelnöke és parlamenti képviselője; Béres András óbudai alpolgármester, a Párbeszéd elnökségi tagja és Dorosz Dávid, Karácsony Gergely korábbi kampányfőnöke is az új formációban folytatja. Mellékes szál, hogy közülük többen is lájkolták Barabás bejelentő videóját, de ez nem jelent automatikus átállást.  Arról is szólnak a hírek, hogy 

Szabó Tímea vezető szerepet kap az új alakulatban. 

Az erős nemzetközi baloldali kapcsolatokkal rendelkező politikus tegnap egyébként nem tagadta a váltást a Gulyáságyú Médiának. Úgy fogalmazott, hogy Barabás Richárd nemsokára új információkat is meg fog osztani.

Az Ellenpont értesülése szerint Barabás környezetében 

több vezető momentumos politikus érkezésével is kalkulálnak. 

A választás előtti mozgolódásokat azzal lehet magyarázni, hogy egyre többen készülnek arra, hogy Magyar Péter helyett végül Karácsony Gergely lesz a baloldal miniszterelnök-jelöltje, és Cseh Katalinék új pártja a vezetőváltásnak, Karácsony újabb színrelépésének ágyaz meg. Ezt erősíti, hogy Magyar Péter is Karácsony Gergelyt sejti a szervezkedés hátterében. A Tisza elnöke Barabás videója alatt azt állította, hogy a főpolgármester stábja segít a Humanisták online tartalmainak előállításában.

„Hallom, Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back…” – fogalmazott hozzászólásában. Később a 24.hu cikke alatt Karácsonyra célozgatva azt írta, hogy „nemsokára mindenki számára egyértelmű lesz minden. Addig persze lehet ködösíteni.” Meglehetősen furcsa, hogy az online médiában mindig aktív 

Magyar Péter az új párt bejelentése óta mindössze egyszer posztolt, az is egy kétértelmű tartalom volt. 

Az is érdekes, hogy a pártelnök éppen a Humanisták megalakulása előtt betegedett meg és mondta le az összes programját. 

 


Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

