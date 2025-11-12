Karácsony GergelyBarabás RichárdVitézy DávidminiszterelnökTiszaMagyar Péter

Újra ringbe szállna a miniszterelnöki posztért Karácsony Gergely

Egyre több jel mutat arra, hogy a főpolgármester hamarosan ismét az országos politikában vállalhat szerepet.

Gábor Márton
2025. 11. 12. 5:47
Ezúttal a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciójának vezetője, Vitézy Dávid vetette fel, hogy a főpolgármester hamarosan ismét miniszterelnök-jelöltként mérettetheti meg magát. 

Budapest, 2025. augusztus 1. Karácsony Gergely főpolgármester beszél kihallgatása után a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda II. kerületi Labanc utcai épülete közelében 2025. augusztus 1-jén. Gyanúsítottként hallgatták ki a főpolgármestert a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) rendezvény szervezése ügyében. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

A politikus kiemelte, 

Karácsony szóvivője bejelentette: elindulnak a Tisza ellen 2026-ban, és országos listájuk is lesz. Lehet, hogy ez csak az előjáték, és ismét Karácsonynak kövezik ki az utat, hogy a főpolgármesteri munka helyett ismét »megmentőként« beszálljon az országos választásba jövő tavasszal?

Vitézy Dávid ezt követően elárulta, hétfőn Barabás Richárd bizottsági munkája helyett az országos politizálással volt elfoglalva. 

A Párbeszéd, azaz Karácsony pártjának elnöke ma ismét nem vett részt a szakbizottsági ülésünkön, pedig korábban a sok hiányzás miatt már meg is vonta a fizetése egy részét a Fővárosi Közgyűlés

– jelentette ki Vitézy. 

Mint ismert, Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke egy „teljesen új alapokon nyugvó szervezetet” hozna létre. A szélsőségesen liberális, homoszexualitásával kérkedő politikus hétfőn jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában, hogy pártjától külön indulna el a 2026-os országgyűlési választásokon. – Ha elegen támogatják, egy új alakulat elindul a választásokon a szabad, európai, urbánus és progresszív emberek hangjaként – ecsetelte. 

Sajátos módon azonban elismerte: nem szeretne a Tisza Párt kihívója lenni, hanem kiegészítené Magyar Péterék esetleges kormányát. Szerinte a Tisza egyéni jelöltjeit támogatni kell majd, de listán már nem: úgy segítené ellensúlyozni a Fideszt a parlamentben, ha például hat képviselővel egy másik erő is bejutna az Országgyűlésbe. Barabás Richárd azt ígérte, szerdán bemutatja, kivel képzeli el a politikai projektet.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, az Ellenpont cikke szerint Karácsony Gergely egyre szorosabb kapcsolatot épít ukrán politikusokkal és Brüsszel döntéshozóival, miközben hazai háttértámogatói köre is aktivizálódott. 

Az elmúlt hónapokban a főpolgármester sorozatban találkozott ukrán politikai szereplőkkel: egyeztetett Vitalij Klicskóval, Kijev polgármesterével, Sándor Fegyir nagykövettel, valamint Beregszászra is ellátogatott. 

A Lánchidat korábban az ukrán zászló színeivel világíttatta ki, és kijelentette, hogy „Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért”.

A cikk szerint ezek a lépések nem spontán gesztusok, hanem egy tudatos politikai építkezés részei, amelynek célja, hogy Karácsony Gergely legyen Brüsszel új kedvence az ellenzéki oldalon. A portál úgy tudja, 

Brüsszel Karácsonyt készül támogatni Magyar Péter helyett, mert a főpolgármester „megbízhatóbb, együttműködőbb és lojálisabb az uniós elvárásokhoz”.

A háttérben pedig — írja az Ellenpont — hazai gazdasági és médiapiaci szereplők is megjelentek Karácsony mögött. 

Gerendai Károly vállalkozó, a Sziget Fesztivál alapítója aktívan részt vesz Karácsony politikai kommunikációjának és kampányhátterének építésében, rajta keresztül pedig liberális üzleti körök is finanszírozhatják a főpolgármester politikai mozgásterét. 

A cikk szerint ez a kör összehangolt stratégiát dolgoz ki Brüsszellel, hogy Magyar Pétert kiszorítsák az ellenzéki vezetői pozícióból.

Az írás összegzése szerint Karácsony Gergely már nem Budapest irányítására koncentrál, hanem nemzetközi karrierjét és hatalmi pozícióját építi.

 A főpolgármester Brüsszel és Kijev támogatását igyekszik elnyerni, miközben hazai szövetségesei anyagi és médiatámogatással erősítik. 

Az Ellenpont szerint ez a folyamat a magyar érdekekkel ellentétes irányba viszi az ellenzéket, és megmutatja, mennyire áll külföldi befolyás alatt Karácsony politikája.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


