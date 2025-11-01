Gerendai Károly kényszerítette ki a Tisza Párt támogatását a Sziget fesztivál ügyében

Néhány hete robbant a bomba: a Sziget fesztivál mögött álló külföldi multicég közölte, hogy megválik az érdekeltségétől. Ezt követően bejelentkezett a fesztiválért Gerendai Károly egykori tulajdonos és alapító, aki korábban sok milliárd forintért adta el a rendezőcéget. Gerendai a Fővárosi Közgyűlésbe is elment lobbizni, hogy milliárdos állami és önkormányzati segítséggel ő maga folytathassa a bizniszt. Karácsony Gergely a testület elé vitte a Gerendai-tervet az együttműködés mikéntjéről, ám a pártok többsége ellenezte azt, köztük a leghangosabban a Tisza. Azonban néhány órán belül minden megváltozott. Ugyanis Magyar Péter a közgyűlés ülésének másnapján már a fesztiválért bejelentkező régi alapító-tulajdonossal, Gerendai Károllyal szelfizett, a bejegyzéshez hozzáfűzve: „jövőre találkozunk a Sziget fesztiválon”.

Éles fordulat

Lapunk megpróbálta feltárni, mi történt abban a rövid időszakban, mialatt Magyar Péter az ellenkezőjére változtatta az álláspontját a Sziget fesztivál ügyében. A 180 fokos fordulat azért is különös, mert a Tisza javaslata csak részletkérdésekben különbözik Gerendai eredeti elképzeléseitől.

A Tisza Párt belső működésére rálátó informátoraink szerint Magyar Péter hátraarca egyszerűen annak tudható be, hogy Gerendai kész helyzet elé állította őt. A Tisza-vezérnek így nem maradt más lehetősége, mint kiegyezni a milliárdos üzletemberrel és támogatni az ajánlatát. A Tisza új „feltételei” pedig csak alibiként szolgálhattak a hirtelen fordulathoz.

Egyébként Karácsony Gergely sokatmondóan úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter kereste meg Gerendait, márpedig a főpolgármester magától a befektetőtől tájékozódhatott az ügyben. Elmondása szerint ugyanis levelet kapott a Szigettől és Gerendai Károlytól, amelyben összefoglalták, hogy mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban.

Korán egymásra találtak

Gerendai már korábban kapcsolatba került Magyar Péterékkel. A találkozóra a Szeretem Magyarországot Klubban kerülhetett sor, amelynek a milliárdos üzletember a vezetője, egyben a szellemi atyja. A szervezet tagjai között számos fajsúlyos közéleti szereplő található, közülük sokan feltétlen hívei Magyar Péternek, de többen anyagilag is támogatják a Tisza Pártot. Például Bojár Gábor, aki csak tavaly 6 millió forintot adott Magyaréknak. Varga Zoltán, a Centrál Médiacsoport Zrt. tulajdonosa a sajtóorgánumaival segíti Magyar Péterék kampányát, Bódis Kriszta LMBTQ-aktivista pedig a Tisza Párt tagjaként vesz részt a szervezetben. A klubnak több tucat olyan tagja van, akik az elmúlt években nyíltan képviselték a kormányellenes nézeteiket, köztük Rangos Katalin, Bródy János vagy Kolosi Péter.