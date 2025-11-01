karácsony GergelySziget FesztiválTisza PártMagyar Péter

Gerendai Károly kényszerítette ki a Tisza Párt támogatását a Sziget fesztivál ügyében

Gerendai Károly a Sziget fesztiválért bejelentkező vállalkozó tulajdonképpen magához hívatta Magyar Pétert, akit azonnal jobb belátásra bírt, így a Tisza Párt a nagy ellenzőjéből hatalmas támogatójává vált annak az elképzelésnek, hogy ismét a milliárdoshoz kerüljön a hatalmas biznisz – tudta meg a Magyar Nemzet. A látványos hátraarc nyilván annak köszönhető, hogy Gerendai a főszervezője a Szeretem Magyarországot Klubnak, amelynek számos olyan befolyásos személy a tagja, akik pénzzel, médiafelülettel és kapcsolatrendszerrel támogatják a Tisza Pártot.

Munkatársunktól
2025. 11. 01. 5:45
Gerendai Károly
Gerendai Károly Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány hete robbant a bomba: a Sziget fesztivál mögött álló külföldi multicég közölte, hogy megválik az érdekeltségétől. Ezt követően bejelentkezett a fesztiválért Gerendai Károly egykori tulajdonos és alapító, aki korábban sok milliárd forintért adta el a rendezőcéget. Gerendai a Fővárosi Közgyűlésbe is elment lobbizni, hogy milliárdos állami és önkormányzati segítséggel ő maga folytathassa a bizniszt. Karácsony Gergely a testület elé vitte a Gerendai-tervet az együttműködés mikéntjéről, ám a pártok többsége ellenezte azt, köztük a leghangosabban a Tisza. Azonban néhány órán belül minden megváltozott. Ugyanis Magyar Péter a közgyűlés ülésének másnapján már a fesztiválért bejelentkező régi alapító-tulajdonossal, Gerendai Károllyal szelfizett, a bejegyzéshez hozzáfűzve: „jövőre találkozunk a Sziget fesztiválon”.

Éles fordulat

Lapunk megpróbálta feltárni, mi történt abban a rövid időszakban, mialatt Magyar Péter az ellenkezőjére változtatta az álláspontját a Sziget fesztivál ügyében. A 180 fokos fordulat azért is különös, mert a Tisza javaslata csak részletkérdésekben különbözik Gerendai eredeti elképzeléseitől.

A Tisza Párt belső működésére rálátó informátoraink szerint Magyar Péter hátraarca egyszerűen annak tudható be, hogy Gerendai kész helyzet elé állította őt. A Tisza-vezérnek így nem maradt más lehetősége, mint kiegyezni a milliárdos üzletemberrel és támogatni az ajánlatát. A Tisza új „feltételei” pedig csak alibiként szolgálhattak a hirtelen fordulathoz.

Egyébként Karácsony Gergely sokatmondóan úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter kereste meg Gerendait, márpedig a főpolgármester magától a befektetőtől tájékozódhatott az ügyben. Elmondása szerint ugyanis levelet kapott a Szigettől és Gerendai Károlytól, amelyben összefoglalták, hogy mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban.

Korán egymásra találtak

Gerendai már korábban kapcsolatba került Magyar Péterékkel. A találkozóra a Szeretem Magyarországot Klubban kerülhetett sor, amelynek a milliárdos üzletember a vezetője, egyben a szellemi atyja. A szervezet tagjai között számos fajsúlyos közéleti szereplő található, közülük sokan feltétlen hívei Magyar Péternek, de többen anyagilag is támogatják a Tisza Pártot. Például Bojár Gábor, aki csak tavaly 6 millió forintot adott Magyaréknak. Varga Zoltán, a Centrál Médiacsoport Zrt. tulajdonosa a sajtóorgánumaival segíti Magyar Péterék kampányát, Bódis Kriszta LMBTQ-aktivista pedig a Tisza Párt tagjaként vesz részt a szervezetben. A klubnak több tucat olyan tagja van, akik az elmúlt években nyíltan képviselték a kormányellenes nézeteiket, köztük Rangos Katalin, Bródy János vagy Kolosi Péter.

Beszédes tény, hogy a klub vendége volt már gyakorlatilag minden tiszás potentát, köztük természetesen Magyar Péter, a párt elnöke is. Vagyis a Gerendai Károly által gründolt Szeretem Magyarországot Klub egy olyan háttérintézmény, amellyel Magyar Péter nem képes szembemenni.

Először még nem kértek pénzt

A Direkt 36 korábbi cikkében beszámolt egy esetről, amikor Magyar Péter öccse, Magyar Márton, valamint a Márki-Zay Péter mellől a Tiszához csapódott Juhász Gábor látogattak el a klubba. A portál szerint a 2024 március 6-án, a Bálint Ház nevű kulturális központban tartott zártkörű rendezvényen a két tiszás „együtt lépett oda a klub egyik vagyonosabb tagjához, hogy Magyar Péter nevében felvegyék vele a kapcsolatot. A klubtag ezen nem lepődött meg, Márki-Zay kampányából ugyanis korábbról már ismerte Juhászt. Az üzletembertől azon az estén Juhászék még nem kértek pénzt, csupán a figyelmébe ajánlották Magyar Pétert”.

Mindemellett Gerendai nyilvánosan is tett olyan kijelentéseket, amelyek arra utalnak, hogy a Tisza Párt irányába puhatolózik. A 24.hu tavalyi Della Podcastjában a Magyar Péter-jelenség kapcsán úgy fogalmazott: „abból a szempontból nagyon izgalmasnak tartom a jelenséget, hogy nagyon átrendezte a meglévő és úgy tűnt, hogy már nagyon átcsontosodott erőviszonyokat, és szerintem az ráfért erre az országra, hogy egy kicsit legyen egyfajta ilyen megújulás, átrendeződés. […] Magától attól, hogy van változás, attól én inkább lelkes vagyok, mint elkeseredett. Attól, hogy mit hoz ez a változás, hát az akár hozhat rosszabbat is.”

Beszédes mentorság

Ugyancsak érdemes felidézni, hogy az akkoriban a Tisza Párt munkáját segítő Farkas Dezső olyan mentorokat hívott meg a részben általa alapított Jövőt Építők Generációja (JÉG) egyesület előadásaira, mint Gerendai Károly, vagy éppen Mécs Mónika – Mesterházy Ernő vállalkozó felesége. Mesterházy és Gerendai is rendelkezik közös vállalkozásokkal. Mesterházy egyébként Demszky Gábor főpolgármester politikai főtanácsadója volt, karrierjének a Hagyó-ügy vetett véget.

A Kneecap-botrány és az arab üzlettárs

Gerendai Károllyal kapcsolatban azt is fontos hangsúlyozni, hogy üzlettársa a magyar külpolitikával szemben álló Mazen Al-Ramahi milliárdos jordán vállalkozó, akinek neve legutóbb a Kneecap-botrány miatt került reflektorfénybe: hónapokkal ezelőtt nagy felháborodást keltett, hogy a Sziget fesztivál szervezői a végsőkig kitartottak az antiszemita, hazánkból kitiltott Kneecap magyarországi koncertje mellett. A szervezők azért ragaszkodhattak a zenekarhoz, mert Gerendai Károly jó viszonyt ápol Al-Ramahival, akinek szívügye a palesztinkérdés. A Sziget-alapítónak ráadásul a Costes Downtown nevű étterme az arab üzletember szállodájában található.

A magyar külpolitikát támadta

Al-Ramahi egyébként soha nem rejtette véka alá, mennyire fontos számára Palesztina ügye. Az izraeli–palesztin konfliktus 2021-es fellángolása idején pedig már odáig ment, hogy egy interjúban élesen kritizálta a magyar külügy hozzáállását. Még ugyanebben az évben palesztinpárti tüntetést is akart szervezni Budapesten, de ezt a rendőrség megakadályozta.

Hazánk migránspolitikáját is kritizálta

Gerendai barátja a bevándorlással kapcsolatban is szembekerült a magyar kormánnyal. Egy néhány évvel ezelőtti interjúban határozottan kiállt a katasztrofális, a bűnözési hullámot magával hozó migrációs politka mellett és utalt rá, szerinte Magyarországnak is be kellene fogadnia a migránsokat.

A magyar titkosszolgálatok is felfigyeltek rá

Mazen Al-Ramahi a magyar titkosszolgálatok látókörébe is bekerült. Azt, hogy ennek mi az oka, egyelőre nem tudni, ám az interneten fellelhető információkból arra lehet következtetni, hogy a jordán vállalkozó közvetve kétes palesztin szervezetekkel került egy platformra.

Radikális palesztin szervezetekkel egy platformon

Az NGO Monitor szerint az Al-Ramahi által tulajdonolt Joy Hotels Kft. például tízezer euróval pénzelt egy palesztintámogató kezdeményezést. Annak pedig a legnagyobb finanszírozója a PIPD (Palestine Institute for Public Diplomacy) nevű Soros-szervezet volt. Az arab vállalkozó emellett azért kilincselt az európai szocialistáknál, hogy ismerjék el Palesztinát. Az Al-Ramahi által támogatott kezdeményezés mellé pedig több olyan NGO állt, amelyeket Izrael terrorszervezetnek minősített.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.