Gyurcsány régi embere is feltűnt a Magyar Pétert segítő kutatócég mögött

A baloldal régi szereplői sorakoznak a 2024 szeptemberében elindított, a Tisza Pártot feltűnően támogató Europion mögött – írta meg az Ellenpont. Az oknyomozó portál kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban új közvélemény-kutató cég jelent meg a piacon. Az Europion saját meghatározása szerint egy applikáció alapú kutatóplatform, amely telefonos-webes kérdőívekkel dolgozik. Ezekkel az újszerű módszerekkel, országosan reprezentatív minták alapján mérik a magyar társadalom véleményét különféle témákban (közvéleménykutatás, piackutatás, insight szerzés).

Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A baloldali médiában egyre gyakrabban hivatkoznak rájuk, pár napja a Telex, a Magyar Hang és a Népszava is átvette a hatvanpusztai birtokról szóló anyagukat. Ennek ellenére nem igazán kerültek be a köztudatba, ami feltehetően azzal van összefüggésben, hogy eddig még nem közöltek pártpreferencia-méréseket.

Honlapjukon mindössze egyetlen név árválkodik: Bojár Ábel kutatási igazgatóé.

Közel két évtizedes külföldi kitérő után tért vissza Magyarországra, és Róna Dániel kezei alatt a 21 Kutatóközpont kutatási igazgatójaként kezdett el dolgozni. Apja, Bojár Gábor jól ismert szereplő az ellenzéknél: hosszú évtizedek óta támogatja a különböző baloldali formációkat. „Amíg létezett”, az SZDSZ mellett állt ki, később a Momentumra szavazott, most pedig a Tiszát támogatja pénzzel.

Idősebb Bojár nyilatkozataiban rendszeresen kiáll Magyar Péter mellett, ezért a sajtó az ellenzéki párt gazdasági holdudvarához sorolja őt.

Csakhogy nem az SZDSZ-es múltú, milliárdos üzletember és politológus végzettségű fia az egyetlen régi baloldali szereplő az új projekt körül. A közvélemény-kutató cég mögött az Opinio Institue Kft. nevű vállalkozás bukkan fel, ők vannak megadva kapcsolatként az intézet weboldalán.

A Terézvárosba, a volt osztrák nagykövetség címére bejegyzett, 2021-ben alapított társaság évről évre jobb pénzügyi mutatókat produkál: tavaly már 67 millió forintos forgalmat bonyolítottak le. De ennél is érdekesebb, hogy kihez köthető a cég:

az ügyvezető nem más, mint Batiz András, aki 2004. októbere és 2006. vége között Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnököt segítette kormányszóvivőként.

Batiz több évtizede a pályán van: cégével, amit akkor Batiz Consulting Kommunikációs és Tanácsadó Kft.-nek hívtak, sorra zsebelte be a megbízásokat a Gyurcsány-érában.