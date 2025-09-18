Magyar PéterAlapjogokért KözpontPindroch Tamás

Vége van, Magyar Péter bekerült a Gyurcsány-spirálba

– Magyar Péter lendülete elfogyott, hónapok óta nem ő diktálja a politikai napirendet – állítja Pindroch Tamás. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a Fidesz újra formába lendült: kampányát digitális közösségek építésével és családokat segítő intézkedésekkel alapozza, miközben a Tisza Párt botrányok és válságkommunikáció szorításában vergődik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 5:45
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
– Magyar Péter elveszítette lendületét, és a politikai napirendet sem ő alakítja már hónapok óta. A Fidesz ugyanis újra feljött a pályára, megkezdte a kampányának megalapozását – mondta a Magyar Nemzetnek Pindroch Tamás.

Pindroch Tamás, Magyar Péter
A Tisza és Magyar Péter bekerültek a Gyurcsány-spirálba Pindroch Tamás szerint.  Fotó: Vasárnap.hu/Szennyes Krisztián  

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője kifejtette: a kampány keretei között elsőként a Harcosok Klubja, illetve a digitális polgári körök megalapításával a jobboldal a digitális térbe tört be, az elkötelezett szavazóit állította hadrendbe, ezzel párhuzamosan a tágabb bázisának, illetve a bizonytalan szavazóknak a pozitív kormányzati intézkedésekkel üzent. 

Mint fogalmazott: ide tartozik 

  • a 3 százalékos állami lakáshitel meghirdetése,
  •  a csed, a gyed adómentessé tétele, 
  • az anyák szja-mentességének biztosítása,
  • a kamatstop fenntartása, 
  • a nyugdíjasok élelmiszer-vásárlásának támogatása, 
  • az árréscsökkentés fenntartása. 

A szavazók az elmúlt tizenöt év intézkedései után tisztában vannak azzal az elemző szerint, hogy a kormányzattól mire számíthatnak: a válságok időszakában sem a sokkterápia, a megszorítás, hanem a lakossági, családi kedvezmények bővítése van napirenden. Hozzátette: az egykulcsos szja, az alacsonyan tartott munkát terhelő adók a munkaalapú társadalom alapja. Az kormány állami segélyezés helyett a munkaerőpiacra irányított egymillió embert, ami a foglalkoztatottság bővülésével, a munkanélküliség drasztikus csökkenésével járt. Emellett a jobboldal a rezsicsökkentés politikájával megszüntette a rezsiszegénységet, amely Európában 2010-ig a legnagyobb mértékű nálunk volt.

 

Magyar Péter és a Tisza Párt a brüsszeli támogatásért

– A Tisza Párt mindezzel szemben a brüsszeli támogatásért cserébe mindent elfogadna, amit a bürokraták tizenöt éve helytelenítenek Magyarországon. Így célul tűzték ki az egykulcsos adó és a rezsicsökkentés eltörlését, a családtámogatási politika leépítését, a munkaközpontú, az aktív keresőket támogató adókedvezmények helyett az alanyi segélyezési politikára való átállást. 

A Tisza szakértői már hónapok óta beszéltek erről, ami már a nyáron eleve elbizonytalaníthatott sok választót 

– jelentette ki.

Pindroch Tamás szerint szavazókra a legnagyobb negatív hatást az augusztus végén nyilvánosságra került Tisza adóemelési tervek gyakorolták. Úgy vélekedett: a Tisza és Magyar Péter bekerült a Gyurcsány-spirálba. – Az etyeki Tisza-fórumon, Tarr Zoltán alelnök által hangoztatott mondatok ugyanolyan politikai örökzöldekké váltak, mint Gyurcsány Ferenc őszödi hazugságbeszéde. Azért is volt ez súlyos ütés a Tiszának, mert az Index által közzétett Tisza-adóprogram után Magyar Péter hevesen cáfolni kezdte a megjelenteket, aztán a semmiből előállt egy adócsökkentési tervvel, amelyről korábban soha nem beszélt részletekbe menően.

 Felvetődik a kérdés, hogy miért kellett ezt ilyen sokáig titkolni? 

– fogalmazott.

Az elemző szerint feltehetően azért, mert ez rögtönzött válságkommunikáció volt. 

– Ez a botrány két hete uralja a politikai közbeszédet. Magyar Péter és a Tisza védekezésbe szorult, ebből a kötcsei rendezvényével és a két új szakértője bemutatásával sem tudott kiszabadulni. Súlyosbította a helyzetét a Tisza-szimpatizánsok kötcsei őrjöngése, az M1 riporterének halálos megfenyegetése, Ruszin-Szendi Romulusz agresszív fellépése a Mandiner riporterével szemben, majd a minapi pisztolyos botránya is – fejtette ki a szakértő. Szerinte a Tisza szervezetileg sem áll túl jól, hiszen késnek a 106 egyéni jelölt kiválasztásával és sorra bomlanak fel a Tisza szigetek, illetve az utcafórumaik mellett az aktivista-összejövetelükre is kevesen mentek el. A tiszás baj tehát nem jár egyedül, a kormányoldal viszont rendezett sorokkal vág neki a kampánynak – zárta gondolatait az Alapjogokért Központ elemzője.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

