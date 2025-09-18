Vége van, Magyar Péter bekerült a Gyurcsány-spirálba

– Magyar Péter elveszítette lendületét, és a politikai napirendet sem ő alakítja már hónapok óta. A Fidesz ugyanis újra feljött a pályára, megkezdte a kampányának megalapozását – mondta a Magyar Nemzetnek Pindroch Tamás.

A Tisza és Magyar Péter bekerültek a Gyurcsány-spirálba Pindroch Tamás szerint. Fotó: Vasárnap.hu/Szennyes Krisztián

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője kifejtette: a kampány keretei között elsőként a Harcosok Klubja, illetve a digitális polgári körök megalapításával a jobboldal a digitális térbe tört be, az elkötelezett szavazóit állította hadrendbe, ezzel párhuzamosan a tágabb bázisának, illetve a bizonytalan szavazóknak a pozitív kormányzati intézkedésekkel üzent.

Mint fogalmazott: ide tartozik

a 3 százalékos állami lakáshitel meghirdetése,

a csed, a gyed adómentessé tétele,

az anyák szja-mentességének biztosítása,

a kamatstop fenntartása,

a nyugdíjasok élelmiszer-vásárlásának támogatása,

az árréscsökkentés fenntartása.

A szavazók az elmúlt tizenöt év intézkedései után tisztában vannak azzal az elemző szerint, hogy a kormányzattól mire számíthatnak: a válságok időszakában sem a sokkterápia, a megszorítás, hanem a lakossági, családi kedvezmények bővítése van napirenden. Hozzátette: az egykulcsos szja, az alacsonyan tartott munkát terhelő adók a munkaalapú társadalom alapja. Az kormány állami segélyezés helyett a munkaerőpiacra irányított egymillió embert, ami a foglalkoztatottság bővülésével, a munkanélküliség drasztikus csökkenésével járt. Emellett a jobboldal a rezsicsökkentés politikájával megszüntette a rezsiszegénységet, amely Európában 2010-ig a legnagyobb mértékű nálunk volt.

Magyar Péter és a Tisza Párt a brüsszeli támogatásért

– A Tisza Párt mindezzel szemben a brüsszeli támogatásért cserébe mindent elfogadna, amit a bürokraták tizenöt éve helytelenítenek Magyarországon. Így célul tűzték ki az egykulcsos adó és a rezsicsökkentés eltörlését, a családtámogatási politika leépítését, a munkaközpontú, az aktív keresőket támogató adókedvezmények helyett az alanyi segélyezési politikára való átállást.

A Tisza szakértői már hónapok óta beszéltek erről, ami már a nyáron eleve elbizonytalaníthatott sok választót

– jelentette ki.