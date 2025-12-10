Így írnak ők – December 10., délután

Erdély

Dédanyáink konyhája korszerű felfogásban – megnyitott a Páva étterem testvéregysége Csíkszeredában

Nagy szerencséje nemcsak az erdélyieknek, de az egész magyarságnak, sőt, végső soron az egyetemes emberi kultúrának is, hogy akadt valaki, aki az utolsó pillanatokban tűzhelyről tűzhelyre járva összegyűjtötte az erdélyi konyha jellegzetes recepjeit.