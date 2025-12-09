Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 09. 7:08

Így írnak ők – December 9., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Lattmann Tamás, Karácsony Gergely, Apáti Bence, ifj. Lomnici Zoltán és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk 

Összes idézet

Lattmann Tamás

Lattmann Tamás tudja, vagy legalábbis nem fél kijelenteni

Karácsony Gergely

Igazán lehetne élesben is, ezt a várost ennél csak jobban lehetne vezetni

Apáti Bence

Hazudik a Telex és a 444, avagy rosszul öregedett Lattmann kijelentése 

ifj. Lomnici Zoltán

„Ami a Tiszában zajlik, az az árulók lázadása!”

Szabó Gergő

Tudjuk, hogy mit jelent belesodródni egy világháborúba, elég is volt belőle

Így írnak ők

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekiszlamista terrorizmus

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIsten

Az elit célja a totális tudatmódosítás

