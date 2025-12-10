Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj

„Lesz 14. havi nyugdíj!” – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette: „Ezt már senki nem tudja megakadályozni”.

A kormányfő rámutatott:

2026 februárjában érkezik is az első részlet.

Mint arról beszámoltunk, a parlament szerdai rendkívüli ülésén megszavazta a 14. havi ellátás bevezetését az időskorúak részére. A 14. havi nyugdíjat hasonló módon építik be a nyugdíjrendszerbe, mint korábban a 13. havi nyugdíj visszaállítása történt, azaz 2029-ig minden évben egyheti juttatással növelik az ellátás összegét.

Jövőre az első heti részlet átlagosan 65 ezer forint pluszjuttatást jelent az időseknek.

A Tisza Párt a balliberális receptet követné a nyugdíjrendszer esetében is, teljesen kiszolgáltatnák a nyugdíj-megtakarításokat a magánbiztosítók profitéhségének.

