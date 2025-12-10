Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Szentkirályi AlexandraOrszággyűlésTisza Pártbaloldali megszorítócsomagszavazásnyugdíjidősek

Szentkirályi Alexandra: Nem a tiszás nyugdíjadóra!

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán üdvözölte, hogy az Országgyűlés megszavazta a 14. havi nyugdíjat. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, a kormány nemet mond a Tisza által tervezett nyugdíjadóra, és megbecsüli az idős magyar embereket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 10. 12:12
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az Országgyűlés is megszavazta a 14. havi nyugdíjat” – írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. 

Budapest, 2025. november 26. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án. MTI/Bodnár Boglárka
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja bevezetné a nyugdíjadót, ezzel szemben a kormány tiszteli és megbecsüli az időseket. 

NEM a tiszás nyugdíjadóra, IGEN az idősek megbecsülésére!

– írta a fideszes politikus. 

Mint ahogyan arról már beszámoltunk, a Parlament a rendkívüli ülésén megszavazta a parlament a 14. havi ellátás bevezetését az időskorúak részére. A 14. havi nyugdíjat hasonló módon építik be a nyugdíjrendszerbe, mint korábban a 13. havi nyugdíj visszaállítása történt, azaz 2029-ig minden évben egyheti juttatással növelik az ellátás összegét. Jövőre az első heti részlet átlagosan 65 ezer forint plusz juttatást jelent az időseknek. Ugyanakkor még rá sem bólintott az intézkedésre a törvényhozás, de egyes, a Tisza Párthoz köthető szakértők máris támadták az időskorúaknak szánt pluszpénzt.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu