Szentkirályi Alexandra: Nem a tiszás nyugdíjadóra!

„Az Országgyűlés is megszavazta a 14. havi nyugdíjat” – írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja bevezetné a nyugdíjadót, ezzel szemben a kormány tiszteli és megbecsüli az időseket.

NEM a tiszás nyugdíjadóra, IGEN az idősek megbecsülésére!

– írta a fideszes politikus.

Mint ahogyan arról már beszámoltunk, a Parlament a rendkívüli ülésén megszavazta a parlament a 14. havi ellátás bevezetését az időskorúak részére. A 14. havi nyugdíjat hasonló módon építik be a nyugdíjrendszerbe, mint korábban a 13. havi nyugdíj visszaállítása történt, azaz 2029-ig minden évben egyheti juttatással növelik az ellátás összegét. Jövőre az első heti részlet átlagosan 65 ezer forint plusz juttatást jelent az időseknek. Ugyanakkor még rá sem bólintott az intézkedésre a törvényhozás, de egyes, a Tisza Párthoz köthető szakértők máris támadták az időskorúaknak szánt pluszpénzt.