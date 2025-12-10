Menczer TamásTisza Párt14. havi nyugdíjnyugdíjadó13. havi nyugdíj

Menczer Tamás: A Tisza elvenné a 13. és a 14. havi nyugdíjat is

Megszavaztuk – üdvözölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt, hogy a parlament ma döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Menczer Tamás emlékeztetett: Magyar Péter pártja nyugdíjadót vezetne be, s megfosztaná az idős embereket a 13. és 14. havi juttatástól is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 10. 13:37
Menczer Tamás az Országgyűlésben Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala
Megszavaztuk – jelentette be  a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló döntést a Facebook-oldalán Menczer Tamás. 

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Kovács Attila / MTI 

A fideszes politikus emlékeztetett: a kormányzati tervek szerint az intézkedés több lépcsőben valósul meg: jövő februárban érkezik az első, egyheti nyugdíjnak megfelelő összeg, majd ezt évente egy-egy újabb heti juttatás követi.

Az idősek megkapják a 14. havi nyugdíjat. Februárban érkezik egyheti összeg, egy évvel később a következő és így tovább

– írta. 

Bejegyzésében Menczer élesen bírálta a Tisza Pártot, amely – a kiszivárgott baloldali megszorítócsomagja alapján – azt tervezi, hogy 20 százalákos nyugdíjadót vezet be, illetve elveszi a 13. havi juttatást az idős emberektől. 

A Tisza ezt elvenné, sőt a 13. havit is, ráadásul 20 százalékos nyugdíjadót vezetne be

– írta, hozzátéve, hogy ez egy átlagnyugdíj esetében 

„50 ezer forint veszteséget jelentene havonta”. 

Borítókép: Menczer Tamás az Országgyűlésben (Fotó: Menczer Tamás Facebook-oldala)


