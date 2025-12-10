Menczer Tamás: A Tisza elvenné a 13. és a 14. havi nyugdíjat is

Megszavaztuk – jelentette be a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló döntést a Facebook-oldalán Menczer Tamás.
A fideszes politikus emlékeztetett: a kormányzati tervek szerint az intézkedés több lépcsőben valósul meg: jövő februárban érkezik az első, egyheti nyugdíjnak megfelelő összeg, majd ezt évente egy-egy újabb heti juttatás követi.
Az idősek megkapják a 14. havi nyugdíjat. Februárban érkezik egyheti összeg, egy évvel később a következő és így tovább
– írta.
Bejegyzésében Menczer élesen bírálta a Tisza Pártot, amely – a kiszivárgott baloldali megszorítócsomagja alapján – azt tervezi, hogy 20 százalákos nyugdíjadót vezet be, illetve elveszi a 13. havi juttatást az idős emberektől.
A Tisza ezt elvenné, sőt a 13. havit is, ráadásul 20 százalékos nyugdíjadót vezetne be
– írta, hozzátéve, hogy ez egy átlagnyugdíj esetében
„50 ezer forint veszteséget jelentene havonta”.
