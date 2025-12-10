Bajban a manipulációs kerekasztal: már Puzsér szerint sem mérni, hanem alakítani akarják a közvéleményt

Az ellenzéki térfélen is egyre kevesebben hisznek a baloldali elemzőcégek Tisza-vezetést mutató méréseinek: a manipulációs kerekasztalba tömörült közvélemény-kutatók zászlóshajója, a Medián a minap olyan felmérést közölt, amely szerint nőtt a Fidesz támogatottsága és csökkent a lemaradása a Tiszával szemben. Ennek kapcsán bocsátkozott fejtegetésbe a minap Puzsér Róbert a Kötöttfogás legutóbbi adásában. A Magyar Péterék egyik legelkötelezettebb támogatójaként elkönyvelt publicista úgy vélte, hogy az elemzőcégek nem pusztán mérik, hanem formálják a közvéleményt, s a közölt eredmények a megrendelő érdekéhez vannak igazítva. Az intézetek csak arra figyelnek, hogy valahol a hibahatár peremén billegjenek, és ne lógjon ki nagyon a lóláb. – Mérni is tudják a közvéleményt, ha akarják, de az nem tartozik rátok. Az nem azért van, hogy megmutogassák nektek – fogalmazott egészen egyértelműen a publicista.

Manipulációs kerekasztal segíti a baloldalt és a Tisza Pártot. A képen a Mediánt vezető Hann Endre. Forrás: YouTube/ATV

Puzsér kifejtette: – A Medián, ami alapvetően egy ellenzéki térfélre sorolt intézet, azt méri, hogy Fidesz két százalékot hozott a Tiszán, abban kell hogy legyen valami. Majd azzal folytatta: – Nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra. Valami megfordult. Ez egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor újabb és újabb jóléti intézkedéseket jelent be. Tölgyessy Péter is jelezte ennek nyomán, hogy nem lefutott a meccs – fogalmazott Puzsér. Megjegyzendő: a Medián arról is kérdezte a szavazókat, hogy szerintük melyik párt nyeri a következő választást, amire a válaszolók többsége a Fideszt nevezte meg (a videón 54:40-től).

Felfeslő narratíva

A manipulációs kerekasztal szereplői – a Medián mellett ide sorolható például a 21 Kutatóközpont, a Republikon, a Závecz, az Idea Intézet, valamint a Publicus – tavaly október 23-a óta tesznek közzé olyan kutatásokat, amelyek a Tisza irreális, semmivel alá nem támasztható fölényét mutatják. Azonban az elemzőcégek közléseit maguk az intézetek vezetői is rendszeresen hiteltelenítik.