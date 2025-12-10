Puzsér21 KutatóközpontRepublikonZávecz

Bajban a manipulációs kerekasztal: már Puzsér szerint sem mérni, hanem alakítani akarják a közvéleményt

Már a Tisza legelkötelezettebb támogatói körében is átlátnak a közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalának tevékenységén és azokon a közléseken, amelyek Magyar Péter pártjának masszív vezetését mutatják ki. Legutóbb már Puzsér Róbert, a Tiszához igen közel helyezkedő publicista beszélt arról, hogy az elemzőcégek nem pusztán mérik, hanem formálják a közvéleményt, s a közölt eredmények a megrendelő érdekéhez vannak igazítva. Korábban több baloldali közvélemény-kutató vezetője maga vallotta be, hogy időnként manipulálják a méréseket.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 12:47
Forrás: YouTube
Az ellenzéki térfélen is egyre kevesebben hisznek a baloldali elemzőcégek Tisza-vezetést mutató méréseinek: a manipulációs kerekasztalba tömörült közvélemény-kutatók zászlóshajója, a Medián a minap olyan felmérést közölt, amely szerint nőtt a Fidesz támogatottsága és csökkent a lemaradása a Tiszával szemben. Ennek kapcsán bocsátkozott fejtegetésbe a minap Puzsér Róbert a Kötöttfogás legutóbbi adásában. A Magyar Péterék egyik legelkötelezettebb támogatójaként elkönyvelt publicista úgy vélte, hogy az elemzőcégek nem pusztán mérik, hanem formálják a közvéleményt, s a közölt eredmények a megrendelő érdekéhez vannak igazítva. Az intézetek csak arra figyelnek, hogy valahol a hibahatár peremén billegjenek, és ne lógjon ki nagyon a lóláb. – Mérni is tudják a közvéleményt, ha akarják, de az nem tartozik rátok. Az nem azért van, hogy megmutogassák nektek – fogalmazott egészen egyértelműen a publicista.

Manipulációs kerekasztal segíti a baloldalt és a Tisza Pártot. A képen a Mediánt vezető Hann Endre. Forrás: YouTube/ATV

Puzsér kifejtette: – A Medián, ami alapvetően egy ellenzéki térfélre sorolt intézet, azt méri, hogy Fidesz két százalékot hozott a Tiszán, abban kell hogy legyen valami. Majd azzal folytatta: – Nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra. Valami megfordult. Ez egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor újabb és újabb jóléti intézkedéseket jelent be. Tölgyessy Péter is jelezte ennek nyomán, hogy nem lefutott a meccs – fogalmazott Puzsér. Megjegyzendő: a Medián arról is kérdezte a szavazókat, hogy szerintük melyik párt nyeri a következő választást, amire a válaszolók többsége a Fideszt nevezte meg (a videón 54:40-től).

Felfeslő narratíva

A manipulációs kerekasztal szereplői – a Medián mellett ide sorolható például a 21 Kutatóközpont, a Republikon, a Závecz, az Idea Intézet, valamint a Publicus – tavaly október 23-a óta tesznek közzé olyan kutatásokat, amelyek a Tisza irreális, semmivel alá nem támasztható fölényét mutatják. Azonban az elemzőcégek közléseit maguk az intézetek vezetői is rendszeresen hiteltelenítik.

Hann Endre, a Medián vezetője például úgy fogalmazott a Klubrádióban: – Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és növekvő támogatást mutatott. A Publicust vezető Pulai András pedig még a nyáron beszélt arról a Klikk TV-ben, hogy helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben. Mint mondta, érdemi eltérést tapasztalnak a helyi és az országos szintű kutatási eredmények között, és csak országosan mérnek Tisza-előnyt. 

Ráadásul az igazgató a helyi méréseiket nevezte pontosabbnak, ugyanis szerinte országosan kicsikét felül van mérve a Tisza, s csak a párt „hype-jának” köszönhető a jobb eredmény.

 

Elismert manipuláció

Figyelemre méltó, hogy Puzsérhoz hasonlóan több közvélemény-kutató vezetője arról beszélt, hogy manipuláltak a kutatások. A 2022-es választás után a 21 Kutatóközpontot vezető Róna Dániel maga is elismerte a 444-nek, hogy a választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt. 

„Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek, sajnos, nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat” – fogalmazott Róna a 2022-es választás után a 444-nek.

Hann Endre szintén beszélt a szándékos közvélemény-manipulációkról, a hamis felmérésekről. Úgy fogalmazott: igaz, hogy voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

