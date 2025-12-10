Rendkívüli

Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat – kövesse nálunk élőben! + videó

gyászDanny DeVitoszinkronBalázs Péter
magyar

Meghalt Danny DeVito magyar hangja, gyászol az ország: sokunk gyerekkorát tette sokkal boldogabbá

Balázs Péter legjobb szinkronszerepei, amik nélkül a gyerekkorunk is más lett volna.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 16:03
Danny DeVito a magyar szinkronban Balázs Péter hangján szólalt meg a Reneszánsz emberben. Forrás: TMDb
Danny DeVito a magyar szinkronban Balázs Péter hangján szólalt meg a Reneszánsz emberben. Forrás: TMDb
Balázs Péter a magyar szinkronművészet egyik legmarkánsabb és legkönnyebben felismerhető hangja volt, pályája során számtalan emlékezetes alakítást jegyzett: ő adta a magyar hangot többek között Louis de Funès-nek (a Csendőr-filmekben, A Jákob rabbi kalandjaiban, A horgász a pácban), Danny DeVitónak (Reneszánsz ember, Szigorúan bizalmas, Herkules), Hercule Poirot-nak, valamint a Reszkessetek betörők filmekben Joe Pesci betörőjének és Vernon bácsinak a Harry Potter-sorozatban.

Philoktétész szerepe a Disney rajzfilmjében Balázs Péter egyik legemlékezetesebb szinkronmunkája, sokunk fülében cseng vissza ma is a házsártos szatír orgánuma (Forrás: TMDb)

Balázs Péter gyermekkorunk dörgő hangja

Karakterhangjai legalább ennyire fontosak voltak: az ügyetlen Nagy ho-ho-ho-horgász, a Herkulesből ismert Philoktétész, a Notre Dame-i toronyőrből a Hugó névre hallgató mókás vízköpő, vagy az eredetiben Tom Hanks hangján megszólaló kalauz a Polar Expresszben.

De említhetnénk a Toy Story negyedik részének joviális plüssmackóját is, aki sikerrel téveszti meg a hősöket – a magyar gyerekek számára nem csak Macó, hanem a többiek is mind az ő jellegzetes orgánumával váltak felejthetetlenné. 

Legemlékezetesebb szinkronmunkáit egy rajongó külön is összegyűjtötte már; ezt az alábbi videóban lehet megnézni. A gyűjtés sokaknak segíthet majd felismerni, gyerekként hányszor hallottuk Balázs Pétert anélkül, hogy tudtuk volna: ő szólaltatta meg ezeket az ikonikus mesefigurákat.

Balázs Péter 1997 és 2009 között Dodó kacsa magyar hangja is volt – így többek között a figura első két élőszereplős mozifilmjében (Space Jam – Zűr az űrben, Bolondos dallamok – Újra bevetésen) is ő szólalt meg. Emellett többször kölcsönözte a hangját a Micimackóban Bagolynak, és évekig dolgozott a Hupikék törpikék és a Gumimacik-sorozat szinkronjain is.

Hiányozni fog, de a hangja velünk marad – generációk emlékezetében, és azoknak a karaktereknek a révén, amelyeket ő tett igazán élővé.

