Igazi baloldali nagyágyút bízhat meg Magyar Péter a választási törvény átírásával

Értesüléseink szerint a Tisza Párt nem mást, mint egy igazi baloldali nagyágyút, Tóth Zoltánt szemelte ki arra, hogy dolgozza ki a választási törvény módosítását. A választási szakértő, aki a közelmúltban több Tisza-szigetnek is tartott előadást, kérdésünkre elmondta: eddig semmiféle felkérést nem kapott Magyar Péteréktől. Lapunk mindenesetre összeszedte, hogy mit érdemes tudni a Tisza új szakértőjéről, aki a Gyurcsány Ferenc-féle Demokratikus Koalíció képviselőjelöltje volt a 2018-as országgyűlési választáskor.

2025. 12. 21. 6:00
Tóth Zoltán Forrás: Wikipedia
Hatalomra kerülésük esetén azonnal módosítani kívánja a választási törvényt a Tisza Párt. Információink szerint a jogszabály átdolgozásával Magyar Péterék az erős baloldali elkötelezettséggel bíró Tóth Zoltánt bíznák meg. A választási szakértő az elmúlt időszakban több tiszás rendezvényen is feltűnt, előadásokat tartott a Tisza Szigeteknek.

Tóth Zoltán a Magyar Nemzet megkeresésére közölte: 

a választási törvény módosításának kidolgozására nem kapott felkérést a Tiszától, sem pedig más párttól.

Arra a felvetésünkre, hogy elvállalná-e a feladatot, kitérő választ adott. – Ez több mindentől függ. Sokan fordítva ülnek a lovon, azt hiszik, egy ilyen felkérés az úgy történik, hogyha már láttam életemben paragrafust, akkor írjunk egy választási törvényt – fogalmazott. Szerinte először azt kell tisztázni minden választási törvény megalkotása előtt, hogy melyek azok az alaptörvényi célok, azok a politikai és polgári szabadságjogok, amelyek érdekében kell írni ilyen törvényt.

Tóth felidézte, hogy az utolsó ilyen választási törvény-előkészítésben a Szalay Körben vett részt. – 2012-ben a Szalay Kör számára készítettünk egy Mit kéne módosítani a választási törvényen című elaborátumot – közölte. Tóth úgy vélte, „nem az egész törvényt kell kidobni, csak a súlyosan demokráciasértő elemeket kell kicserélni vagy korrigálni”.

Azon kérdésünkre, miért tart előadásokat a Tisza rendezvényein, azt a választ adta, hogy 

bárkinek tart előadást vagy felkészítést választási témában, ingyen és bérmentve.

Magyar Péter „innovációja”

Véleményét Tóth Zoltán rendszeresen a sajtóval is megosztja, az utóbbi hetekben például a Klubrádiónak nyilatkozott, nem is egyszer. December elején például arról beszélt, hogy „az elkövetkező választás is egy félig szabad, ám de tisztességtelen és átláthatatlan választás lesz”. Hozzátette: 

nem a szavazás napján lesznek a csalások, de nemcsak azok a pártok indulnak, amelyek tényleges társadalmi támogatottsággal rendelkeznek, hanem kamupártok is.

November közepén pedig azt fejtegette, hogy a Tisza jelöltállítása, előválasztása politikai innováció, ami korlátozottan ugyan, de elvi áttörést jelent és Magyar Péterék megoldása „a kétpártrendszer kialakulásának folyamatában jövőbe mutató új politikai intézmény”.

Régi baloldali háttérember

Ezek után érdemes röviden kitérni arra, mit is érdemes tudni a szakértőről. Tóth Zoltán régi szereplője a magyar választási rendszernek. Az interneten fellelhető életrajza alapján pályáját még a rendszerváltás előtt kezdte: a Társadalomtudományi Intézet és a fővárosi tanács érintése után a Minisztertanács tanácsi hivatalának munkatársa lett, ahol választójogi kérdésekkel is foglalkozott, majd 1989-ben, mint az MSZMP-kormányzat választási szakértője vett részt a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain. 

A jogász végzettségű Tóth 1990-től 1999-ig a Belügyminisztérium alá tartozó Országos Választási Iroda vezetője volt, miközben éveken át irányította a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatalt is.

Több kormányban vállalt pozíciót, legutoljára a Medgyessy-kabinetben, amelyben 2002 és 2004 között a belügyi tárca közigazgatási államtitkáraként dolgozott.

Tóth Zoltán ezután jó ideig szakértőként tűnt fel a sajtóban, és nyilatkozott választójogi kérdésekben. A pártatlan hozzáértő szerepe azonban, ha még megvolt, 2018-ban végérvényesen szertefoszlott. 

Tóth ugyanis az akkori országgyűlési választáson a Gyurcsány Ferenc-féle Demokratikus Koalíció képviselőjelöltjeként indult a budakeszi székhelyű Pest megyei 2. számú választókörzetben.

Neve ugyanakkor már nem került fel a szavazólapra, ugyanis visszalépett az LMP színeiben induló Szél Bernadett javára. Akciója nem hozott sikert, Szél alulmaradt a fideszes Csenger-Zalán Zsolttal szemben.

 

