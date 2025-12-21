Igazi baloldali nagyágyút bízhat meg Magyar Péter a választási törvény átírásával

Hatalomra kerülésük esetén azonnal módosítani kívánja a választási törvényt a Tisza Párt. Információink szerint a jogszabály átdolgozásával Magyar Péterék az erős baloldali elkötelezettséggel bíró Tóth Zoltánt bíznák meg. A választási szakértő az elmúlt időszakban több tiszás rendezvényen is feltűnt, előadásokat tartott a Tisza Szigeteknek.

Tóth Zoltán a Magyar Nemzet megkeresésére közölte:

a választási törvény módosításának kidolgozására nem kapott felkérést a Tiszától, sem pedig más párttól.

Arra a felvetésünkre, hogy elvállalná-e a feladatot, kitérő választ adott. – Ez több mindentől függ. Sokan fordítva ülnek a lovon, azt hiszik, egy ilyen felkérés az úgy történik, hogyha már láttam életemben paragrafust, akkor írjunk egy választási törvényt – fogalmazott. Szerinte először azt kell tisztázni minden választási törvény megalkotása előtt, hogy melyek azok az alaptörvényi célok, azok a politikai és polgári szabadságjogok, amelyek érdekében kell írni ilyen törvényt.

Tóth felidézte, hogy az utolsó ilyen választási törvény-előkészítésben a Szalay Körben vett részt. – 2012-ben a Szalay Kör számára készítettünk egy Mit kéne módosítani a választási törvényen című elaborátumot – közölte. Tóth úgy vélte, „nem az egész törvényt kell kidobni, csak a súlyosan demokráciasértő elemeket kell kicserélni vagy korrigálni”.

Azon kérdésünkre, miért tart előadásokat a Tisza rendezvényein, azt a választ adta, hogy

bárkinek tart előadást vagy felkészítést választási témában, ingyen és bérmentve.

Magyar Péter „innovációja”

Véleményét Tóth Zoltán rendszeresen a sajtóval is megosztja, az utóbbi hetekben például a Klubrádiónak nyilatkozott, nem is egyszer. December elején például arról beszélt, hogy „az elkövetkező választás is egy félig szabad, ám de tisztességtelen és átláthatatlan választás lesz”. Hozzátette:

nem a szavazás napján lesznek a csalások, de nemcsak azok a pártok indulnak, amelyek tényleges társadalmi támogatottsággal rendelkeznek, hanem kamupártok is.

November közepén pedig azt fejtegette, hogy a Tisza jelöltállítása, előválasztása politikai innováció, ami korlátozottan ugyan, de elvi áttörést jelent és Magyar Péterék megoldása „a kétpártrendszer kialakulásának folyamatában jövőbe mutató új politikai intézmény”.