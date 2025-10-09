A zsidóellenes demonstrálók azt kívánják elérni, hogy a Bécsi Egyetem bontsa fel együttműködését a jeruzsálemi Héber Egyetemmel. A szervezők a résztvevők számát több százra becsülték, miközben a helyszíni beszámolók szerint a blokád főként a bejáratot zárta el, több előadást is meghiúsítva, írta az Exxpress.
Radikális Izrael-ellenes tüntetők blokkolták a Bécsi Egyetem bejáratát
Radikális Izrael-ellenes tüntetők akadályozták meg a Bécsi Egyetem rendes működését, miután blokád alá vonták az oktatási intézmény főbejáratát. A résztvevők között baloldali antifa és kommunista szervezetek tagjai is megjelentek, akik az Izraelhez fűződő egyetemi partnerségek megszüntetését követelték.
A rendőrség a helyszínen avatkozott be, és több személyt előállított.
Kommunista szervezetek a háttérben
A megmozdulást különböző források szerint a „Forradalmi Kommunista Párt” nevű szervezet kezdeményezte, amelynek diákszárnya korábban sikertelenül indult az osztrák hallgatói önkormányzati választásokon. Az akcióhoz csatlakozott a Kommunista Hallgatói Szövetség (KSV) is.
A hallgatói jobboldal elítéli az akciót
Az Aktions Gemeinschaft (AG), az osztrák jobboldali hallgatói szervezet élesen bírálta a történteket.
Az egyetemek mindig is a szabad véleménynyilvánítás és a párbeszéd helyei voltak. Teljesen abszurd, hogy most baloldali csoportok éppen e szabadság ellen lépnek fel blokádokkal
– fogalmazott Laurin Weninger, az AG országos elnöke.
A zsidóellenesség az európai egyetemeken is egyre nő
A legújabb bécsi események újabb példát jelentenek arra, hogy Nyugat-Európa egyetemein az utóbbi időben egyre erőteljesebbé válnak a radikális, zsidóellenes hangvételű palesztinbarát megmozdulások.
Korábban Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke egy interjúban úgy fogalmazott: valószínűleg nem tanulna a fővárosi egyetemeken a terjedő antiszemitizmus és a riasztó incidensek miatt.
„A zsidó hallgatók már vécére sem mernek egyedül menni” – mutatott rá.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hans Lucas/AFP/Anna Margueritat)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Von der Leyen ügyében is folytatta a mosdatást az Európai Parlament
Magyar Péterék és Dobrev Kláráék összedolgoznak, s egymást, valamint a brüsszeli elitet védik az EP-ben.
Szerb elnök: Nem békét, hanem befolyást akar ez az ország
Mostanra teljesen világos, hogy Törökország nem akar stabilitást a Nyugat-Balkánon – írta Vucsics egy bejegyzésben.
Dömötör Csaba: Aki ma kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra, a felelőtlen bővítésre és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz
A Tisza párt, a DK és a brüsszeli elit egymást mosdatják.
Trump segítségével új korszak kezdődhet a Közel-Keleten
Békét köt Izrael és a Hamász.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Von der Leyen ügyében is folytatta a mosdatást az Európai Parlament
Magyar Péterék és Dobrev Kláráék összedolgoznak, s egymást, valamint a brüsszeli elitet védik az EP-ben.
Szerb elnök: Nem békét, hanem befolyást akar ez az ország
Mostanra teljesen világos, hogy Törökország nem akar stabilitást a Nyugat-Balkánon – írta Vucsics egy bejegyzésben.
Dömötör Csaba: Aki ma kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra, a felelőtlen bővítésre és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz
A Tisza párt, a DK és a brüsszeli elit egymást mosdatják.
Trump segítségével új korszak kezdődhet a Közel-Keleten
Békét köt Izrael és a Hamász.