Radikális Izrael-ellenes tüntetők blokkolták a Bécsi Egyetem bejáratát

Radikális Izrael-ellenes tüntetők akadályozták meg a Bécsi Egyetem rendes működését, miután blokád alá vonták az oktatási intézmény főbejáratát. A résztvevők között baloldali antifa és kommunista szervezetek tagjai is megjelentek, akik az Izraelhez fűződő egyetemi partnerségek megszüntetését követelték.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 10. 09. 10:25
Illusztráció Kék Dávid-csillagot ábrázoló antiszemita felirat Fotó: Anna Margueritat Forrás: Hans Lucas/AFP
A zsidóellenes demonstrálók azt kívánják elérni, hogy a Bécsi Egyetem bontsa fel együttműködését a jeruzsálemi Héber Egyetemmel. A szervezők a résztvevők számát több százra becsülték, miközben a helyszíni beszámolók szerint a blokád főként a bejáratot zárta el, több előadást is meghiúsítva, írta az Exxpress.

Zsidóellenes
A zsidóellenesség az európai egyetemeken is egyre nő (Fotó: Képernyőkép)

A rendőrség a helyszínen avatkozott be, és több személyt előállított.

Kommunista szervezetek a háttérben

A megmozdulást különböző források szerint a „Forradalmi Kommunista Párt” nevű szervezet kezdeményezte, amelynek diákszárnya korábban sikertelenül indult az osztrák hallgatói önkormányzati választásokon. Az akcióhoz csatlakozott a Kommunista Hallgatói Szövetség (KSV) is.

A hallgatói jobboldal elítéli az akciót

Az Aktions Gemeinschaft (AG), az osztrák jobboldali hallgatói szervezet élesen bírálta a történteket.

Az egyetemek mindig is a szabad véleménynyilvánítás és a párbeszéd helyei voltak. Teljesen abszurd, hogy most baloldali csoportok éppen e szabadság ellen lépnek fel blokádokkal

– fogalmazott Laurin Weninger, az AG országos elnöke.

A zsidóellenesség az európai egyetemeken is egyre nő

A legújabb bécsi események újabb példát jelentenek arra, hogy Nyugat-Európa egyetemein az utóbbi időben egyre erőteljesebbé válnak a radikális, zsidóellenes hangvételű palesztinbarát megmozdulások.

Korábban Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke egy interjúban úgy fogalmazott: valószínűleg nem tanulna a fővárosi egyetemeken a terjedő antiszemitizmus és a riasztó incidensek miatt. 

„A zsidó hallgatók már vécére sem mernek egyedül menni” – mutatott rá. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hans Lucas/AFP/Anna Margueritat)
 

