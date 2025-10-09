Radikális Izrael-ellenes tüntetők blokkolták a Bécsi Egyetem bejáratát

A rendőrség a helyszínen avatkozott be, és több személyt előállított.

Kommunista szervezetek a háttérben

A megmozdulást különböző források szerint a „Forradalmi Kommunista Párt” nevű szervezet kezdeményezte, amelynek diákszárnya korábban sikertelenül indult az osztrák hallgatói önkormányzati választásokon. Az akcióhoz csatlakozott a Kommunista Hallgatói Szövetség (KSV) is.

A hallgatói jobboldal elítéli az akciót

Az Aktions Gemeinschaft (AG), az osztrák jobboldali hallgatói szervezet élesen bírálta a történteket.

Az egyetemek mindig is a szabad véleménynyilvánítás és a párbeszéd helyei voltak. Teljesen abszurd, hogy most baloldali csoportok éppen e szabadság ellen lépnek fel blokádokkal

– fogalmazott Laurin Weninger, az AG országos elnöke.

A zsidóellenesség az európai egyetemeken is egyre nő

A legújabb bécsi események újabb példát jelentenek arra, hogy Nyugat-Európa egyetemein az utóbbi időben egyre erőteljesebbé válnak a radikális, zsidóellenes hangvételű palesztinbarát megmozdulások.

Korábban Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke egy interjúban úgy fogalmazott: valószínűleg nem tanulna a fővárosi egyetemeken a terjedő antiszemitizmus és a riasztó incidensek miatt.

„A zsidó hallgatók már vécére sem mernek egyedül menni” – mutatott rá.