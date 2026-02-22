Erdő Péter állapotáról tájékoztatták a híveket, miután a bíborost meg kellett műteni

– Bizonyára mindannyian értesültek róla, hogy Erdő Péter bíboros atya műtéti beavatkozáson esett át, és jelenleg is kórházban ápolják – kezdte Eredics Gergő, Erdő Péter bíboros titkára.

Erdő Péter állapotáról a bíboros titkára, Eredics Gergő tájékoztatta a híveket vasárnap (Forrás: Facebook)

A híveket a belvárosi ferences templomban az esti szentmise után tájékoztatta, mint fogalmazott:

a bíboros atya állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt. Amikor az ágya mellett ülve felolvastam a neki írt kedves, személyes üzeneteket, nagyon meghatódott.

Eredics Gergő azt is elárulta, vasárnap beszélgetett vele hosszasan, és számára is nagyon megerősítő példa, amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait. – Minden szenvedését továbbra is felajánlja papi hivatásokért – mondta, majd azzal folytatta, hogy a bíboros atya a kórházból is szeretné tartani a kapcsolatot a rábízottakkal.

Erdő Péter gyógyulásáért fohászkodnak

– Betegek világnapjára is hangüzenetet küldött papjainak, ahol szolidáris szeretetét fejezte ki beteg testvéreinkkel. Most engem kért, hogy konferenciabeszédét a távollétében osszam meg a testvérekkel, hogy ezáltal is együtt készüljünk húsvét ünnepére – fogalmazott Erdő Péter titkára.

Eredics Gergő a szentmisén kitért arra, a szemináriumban szokás, hogy minden végzős atya kap egy keresztet. – Ezen a kereszten van egy kis plakett, ami az esztergomi bazilikát ábrázolja. Erre rá van írva, hogy „Oremus pro invicem, vagyis imádkozzunk egymásért.” Ez a kereszt emlékeztet minden atyát, hogy közös a szolgálatunk, ahol hordozzuk egymást, és a ránk bízott lelkeket is. A bíboros atya a kórházban is imádságában hordoz bennünket, most mi is fohászkodjunk érte, az ő gyógyulásáért közös Gazdánkhoz és Mesterünkhöz – összegzett.