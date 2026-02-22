nagyváradreformátus egyházpremontrei rendFejes Rudolf Anzelmkilakoltatás

Szívszorító bejegyzést tett közzé Baricz Gergő a nagyváradi premontrei apát kilakoltatása miatt

Segítségkérés Nagyváradról! címmel tett ki Facebook-bejegyzést az Artisjus-díjas énekes, Baricz Gergő. A Csináljuk a fesztivált! című műsorból is jól ismert művész posztjában felhívta a figyelmet arra, hogy „Bezzeg-Romániában” városfejlesztés ürügyén módszeres támadás éri a magyar történelmi egyházak ingatlanait, legyen szó a nagyváradi premontreiek rendházáról vagy a reformátusok közösségi tereiről.

Balázs D. Attila
2026. 02. 22. 20:50
Forrás: Facebook / Baricz Gergő
„Nehéz elhinni, hogy a nagyváradi városfejlesztés csupán a magyar történelmi intézmények kárára kivitelezhető” – kezdi vészjósló elemzését Baricz Gergő. Az Artisjus-díjas művész, aki ritkán hallatja hangját közéleti kérdésekben, most úgy érzi, a „haladás” és a „városfejlesztés” álcája mögött a Szent László királyunk alapította városban jelenleg két fronton is olyan folyamatok zajlanak, amelyek a magyar egyházi és kulturális jelenlét alapjait rendítik meg.

A jogfolytonosság semmibevétele

A legsürgetőbb válsághelyzet a premontrei rendet érinti. Baricz Gergő tájékoztatása szerint 2026. február 23-án, hétfőn délelőtt 10 órakor hatósági kényszerrel, csendőrök bevonásával kísérelhetik meg kilakoltatni saját rendházából Fejes Rudolf Anzelm premontrei apátot, ahogy arról lapunk többször is beszámolt.

A hivatalos indoklás „felújításra” és „jogcímnélküliségre” hivatkozik, ám az énekes rámutat a helyzet visszásságára: 

Ott hivatkoznak erre, ahol évszázados jogfolytonosság és érvényes szerződések vannak. A kommunizmus alatt már eleve töredékére csökkent az apátság élettere, és a rendszerváltás után senkibe sem vert fészket a buzgó igyekezet ezen elkobzott javak visszaszolgáltatására. Inkább elveszik, ami maradt.

A CitizenGo madridi székhelyű nemzetközi jogvédő szervezet nemrég petíciót indított Fejes Rudolf Anzelm O. Praem. premontrei főapát, váradhegyfoki prépost-prelátus kilakoltatása ellen, amelyet eddig közel 14 ezren alá is írtak. Hétfőre tiltakozó megmozdulást is szerveznek Nagyváradon a főapátért.

 

Kisajátítást terveznek a református egyházi központ szívében

A „másik front” ugyancsak Nagyváradon a református egyházat érinti. Az önkormányzati tervek szerint ugyanis utat nyitnának a belvárosi, váradolaszi református parókia udvarán keresztül. Ez a beruházás messze túlmutat egy egyszerű közlekedési fejlesztésen: a projekt részeként épületeket bontanának le, ezzel gyakorlatilag kettévágva és megsemmisítve a számos magyar kulturális eseménynek rendszeresen otthont adó Lorántffy Zsuzsanna Református Gyülekezeti Központ integritását és életterét. Tőkés László református püspök, az 1989-es romániai forradalom kirobbantója nemrég  polgári engedetlenségre szólította fel a magyarságot a kisajátítással járó utcanyitás ellen.

A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gyülekezeti Központ. Forrás: nagyvaradolaszi.ro

Baricz Gergő hangsúlyozza: ezek az ügyek nem szűkíthetők le egy-egy felekezet problémájára. A premontreiek és a reformátusok elleni fellépés az egész magyarság közös ügye, hiszen a nemzeti identitás bástyáit bontják le éppen Szent László városában.

Zörgessük meg többen a harangot! A vádaskodás, és elmarasztalás önkielégítő luxusaitól mentes, békés TILTAKOZÁSBAN kellene most összefogni. Cselekvésre ösztönözni azokat, akik tehetnének, de nem tesznek. Ne hagyjuk, hogy a csendből beleegyezés legyen!

– zárta bejegyzését a jeles énekes.


 

