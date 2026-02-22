Szívszorító bejegyzést tett közzé Baricz Gergő a nagyváradi premontrei apát kilakoltatása miatt

„Nehéz elhinni, hogy a nagyváradi városfejlesztés csupán a magyar történelmi intézmények kárára kivitelezhető” – kezdi vészjósló elemzését Baricz Gergő. Az Artisjus-díjas művész, aki ritkán hallatja hangját közéleti kérdésekben, most úgy érzi, a „haladás” és a „városfejlesztés” álcája mögött a Szent László királyunk alapította városban jelenleg két fronton is olyan folyamatok zajlanak, amelyek a magyar egyházi és kulturális jelenlét alapjait rendítik meg.

A jogfolytonosság semmibevétele

A legsürgetőbb válsághelyzet a premontrei rendet érinti. Baricz Gergő tájékoztatása szerint 2026. február 23-án, hétfőn délelőtt 10 órakor hatósági kényszerrel, csendőrök bevonásával kísérelhetik meg kilakoltatni saját rendházából Fejes Rudolf Anzelm premontrei apátot, ahogy arról lapunk többször is beszámolt.

A hivatalos indoklás „felújításra” és „jogcímnélküliségre” hivatkozik, ám az énekes rámutat a helyzet visszásságára:

Ott hivatkoznak erre, ahol évszázados jogfolytonosság és érvényes szerződések vannak. A kommunizmus alatt már eleve töredékére csökkent az apátság élettere, és a rendszerváltás után senkibe sem vert fészket a buzgó igyekezet ezen elkobzott javak visszaszolgáltatására. Inkább elveszik, ami maradt.

A CitizenGo madridi székhelyű nemzetközi jogvédő szervezet nemrég petíciót indított Fejes Rudolf Anzelm O. Praem. premontrei főapát, váradhegyfoki prépost-prelátus kilakoltatása ellen, amelyet eddig közel 14 ezren alá is írtak. Hétfőre tiltakozó megmozdulást is szerveznek Nagyváradon a főapátért.

Kisajátítást terveznek a református egyházi központ szívében

A „másik front” ugyancsak Nagyváradon a református egyházat érinti. Az önkormányzati tervek szerint ugyanis utat nyitnának a belvárosi, váradolaszi református parókia udvarán keresztül. Ez a beruházás messze túlmutat egy egyszerű közlekedési fejlesztésen: a projekt részeként épületeket bontanának le, ezzel gyakorlatilag kettévágva és megsemmisítve a számos magyar kulturális eseménynek rendszeresen otthont adó Lorántffy Zsuzsanna Református Gyülekezeti Központ integritását és életterét. Tőkés László református püspök, az 1989-es romániai forradalom kirobbantója nemrég polgári engedetlenségre szólította fel a magyarságot a kisajátítással járó utcanyitás ellen.