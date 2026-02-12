Románia karhatalommal akarja kilakoltatni a nagyváradi premontrei apátot rendházából, ami magyar történelmi helyszín

A történelem olykor tragikus módon ismétli önmagát, ám ami most Nagyváradon történik, az még a sokat látott erdélyi magyarság számára is döbbenetes. Fejes Rudolf Anzelm O. Praem főapát, a váradhegyfoki premontrei prépostság elöljárója február 11-én kapta kézhez azt a végrehajtói végzést, amely nyolc napot hagy számára, hogy elhagyja otthonát és szolgálati helyét, ami megyeszékhely szívében helyezkedik el. Ha önként nem teszi meg, február 23-án csendőri kényszerrel teszik az utcára.

A nagyváradi premontrei főapát Ferenc pápánál Fotó: Divisione Produzione Fotografica

A hatalomnak kell a hely Nagyvárad szívében

A történet nem egy egyszerű lakásvitáról szól, bármennyire is próbálja a nagyváradi önkormányzat adminisztratív keretek közé szorítani az ügyet. Az apát drámai közleményében világossá tette: itt egy tudatos menetrendet hajtanak végre, amelynek célja a nagyváradi premontrei jelenlét végleges felszámolása.

Ezen a ponton már senki ne beszéljen jogvitáról. Itt nem igazságot keresnek, hanem menetrendet hajtanak végre. Ennek a menetrendnek egyetlen célja van: hogy eltűnjek az útból

– fogalmazott Fejes Rudolf Anzelm.

A hatalom cinizmusa határtalan: miközben „jogcím nélküli lakáshasználónak” minősítik az apátot, a saját irataikban ott szerepel az 1998-as, határozatlan időre kötött bérleti szerződés, valamint a hivatalosan regisztrált munkaszerződése is, amely rögzíti, hogy szolgálati helye a Roman Ciorogariu (egykori Úri) utca 16. szám alatti rendház. A hatóságok azonban a tényeket figyelmen kívül hagyva, a rendházhoz szervesen kapcsolódó, a rendnek máig vissza nem szolgáltatott impozán iskolaépület, az egykori Premontrei Főgimnázium „felújításának” hamis ígéretével próbálják megkaparintani az ingatlant. Ez a módszer kísértetiesen emlékeztet a bibliai Nábót szőlőjének esetére:

a hatalomnak kell a hely, ezért koholt vádakkal és pecsétes papírokkal söprik el az örökségét őrző tulajdonost.

A várai premontreiek történelmünk nagyjait tanították

Fejes Rudolf Anzelm O. Praem lapunknak korábban elmondta, maga Szacsvay Imre, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc országgyűlésének mártír jegyzője is a rendházhoz szervesen kapcsolódó egykori főgimnázium falai között tanult (a hatalmas iskolaépületet máig nem szolgáltatta vissza Románia), ahogy Szigligeti Ede, a Liliomfi írója is, Juhász Gyula pedig tanított itt.

Az impozáns méretű főgimnázium falai közül sugározta az első magyarországi rádiójeleket Károly József Iréneusz, a rádiótechnika úttörője, az első modern hazai röntgenlaboratórium létrehozója.

A sort hosszasan lehetne folytatni, egészen Gozsdu Manóig. A premontreiek sohasem tettek különbséget diák és diák között.