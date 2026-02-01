Támadás az erdélyi magyarság ellen: azonnali hatállyal kilakoltatnák a premontrei főapátot

Egy csütörtöki bírósági döntés értelmében a nagyváradi önkormányzat által indított gyorsított eljárásban elrendelték a váradhegyfoki premontrei főapát azonnali kilakoltatását. A döntés cinizmusát tükrözi, hogy bár a nagyváradi bíróság befogadta az alkotmányossági kifogást, a kilakoltatás végrehajtását nem függesztette fel. Így állhat elő az az abszurd helyzet, hogy miközben felsőbb fórumokon még kérdéses az eljárás jogszerűsége, a valóságban a rendőri erővel támogatott kilakoltatás bármelyik pillanatban megkezdődhet.

Fejes Rudolf Anzelm O. Praem. látogatása Ferenc pápánál Fotó: Facebook/Váradhegyfoki Premontrei Prépostság

A magyar múlt végleges eltörlése a cél?

A kilakoltatás nem csupán egy személy elleni intézkedés, hanem a nagyváradi magyar kulturális örökség súlyos csorbítása.

A premontreiek jelenléte az 1100-as évek, tehát az Árpád-kor óta összefonódott Várad történelmével; a rendház és a templom nem csupán falak összessége, hanem a magyar szellemi és épített örökség bástyája.

Fejes Rudolf Anzelm O. Praem. rámutatott: a cél a teljes kiszorítás. Nemcsak a rendházról van szó, hanem a templomról, a templomkertről, a kápolnákról és a sekrestyéről – az egész váradhegyfoki egyházi térről, amely a magyar közösség identitásának elidegeníthetetlen része. A „letisztítás” ebben az összefüggésben a magyar múlt nyomainak eltüntetését jelenti egy húszmillió eurós önkormányzati projekt oltárán.

Egyházi méltóság mint „illegális lakásfoglaló”

Az apát közleményében döbbenetesnek nevezte, hogy 2026-ban Romániában egy megszentelt egyházi teret úgy kezelnek, mintha az egy közönséges magánjogi bérlemény lenne. A bíróság elutasította azt az alapvető érvet, miszerint egyházi székhelyről és szolgálati térről van szó.

„A Váradhegyfoki Premontrei Prépostság rendházából való kilakoltatásom nem egy sor a jegyzőkönyvben, hanem élethelyzet, működés, szolgálat és intézményi rendeltetés szétverése” – fogalmazott a főpap.

A rablóállam reflexei

Az eset nem egyedi „hiba a rendszerben”, hanem egy mélyebben gyökerező, rendszerszintű probléma tünete. Ahogy arra az erdélyi Főtér.ro portál elemzése rávilágít, Romániában a rendszerváltás után is tovább élnek a kommunista diktatúra állampolgár-ellenes reflexei. Komoly ingatlanvagyonok sorsáról döntenek ma is „titkos megbeszéléseken, titkos szobákban, titkos ügynökök”.