Petíció indult a karhatalmi erővel fenyegetett nagyváradi premontrei apát védelmében

A CitizenGo madridi székhelyű nemzetközi jogvédő szervezet újból petíciót indított Fejes Rudolf Anzelm O. Praem. premontrei főapát, váradhegyfoki prépost-prelátus kilakoltatása ellen. A drámai események közvetlen előzménye, hogy a nagyváradi bíróság gyorsított eljárásban rendelte el a kilakoltatást, fittyet hányva a folyamatban lévő egyéb jogvitákra és alkotmányossági kifogásokra. A főpap a napokban kapta kézhez azt a végrehajtói felszólítást, amely szerint február 23-án, ha kell, erőszakkal teszik az utcára.

A premontrei rendház és templom Nagyváradon. Innen akarják kilakoltatni Fejes Rudolf Anzelm főapátot. Fotó: Balázs D. Attila

Karhatalommal a 900 éves örökség ellen

A legsötétebb kommunista időket idéző ügy az Európai Unió tagállamaként működő Romániában „jogállami” köntösbe bújtatott, magyarellenes kisajátításnak tűnik. A nagyváradi önkormányzat ugyanis egy olyan ingatlanból akarja kitenni a rend elöljáróját, amely évszázadok óta a premontreiek otthona és spirituális központja. (A premontreiek 1130 óta, azaz az Árpád-házi királyok ideje óta vannak jelen Szent László városában.)

A közfelháborodás hatására a CitizenGo felületén petíció indult, amelynek aláírói száma néhány óra alatt közel nyolcezerre nőtt.

A dokumentum nem kertel: egyenesen Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét szólítja fel, hogy törje meg a csendet és álljon a váradi magyar közösség élére.



A petíció pontjai a következőek:



1. Követeljen azonnali moratóriumot a végrehajtásra, amíg minden alkotmányos, helyszíni és pártatlansági kérdés teljeskörűen meg nem oldódik.

2. Kérjen sürgős felügyeleti felülvizsgálatot a gyorsított kilakoltatási eljárásról, és követelje a teljes átláthatóságot.

3. Használja ki az RMDSZ koalíciós pozícióját, hogy ezt az ügyet a kabinetben és a parlamentben felvesse mint a kisebbségi jogok és a vallásszabadság próbáját.

4. Nyilvánosan határolódjon el az RMDSZ minden olyan helyi politikai megállapodásától, amely a premontrei iskola és kolostorépület kisajátításától függő, EU-finanszírozott projekthez kapcsolódik.

5. Segítse elő a független, dokumentált közvetítést az egyház és az önkormányzati hatóságok között, írásos kötelezettségvállalással arról, hogy a megszentelt intézményi tereket nem kezelik szokványos bérleményként.