orosz-ukrán háborúukrán drónoktámadás

Drónok százaival támadta Ukrajna Oroszországot

Ukrajna drónok százaival támadta Oroszország területét, időlegesen korlátozták a légi forgalmat Moszkva négy repülőterén, a seremetyevóin, a vnukovóin, a domogyedovóin és a Zsukovszkijon – közölte vasárnap az orosz védelmi tárca és az orosz légi közlekedési hatóság. A moszkvai minisztérium legfrissebb közlése szerint a légvédelem az utóbbi két órában 71 ukrán drónt tudott megsemmisíteni, ebből 15-öt a moszkvai régió felett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 19:43
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ukrajnával határos Belgorod műveleti stábja a Telegramon korábban arról számolt be, hogy az utóbbi egy napban az ukrán erők több mint kétszáz drónnal támadták az oroszországi régió területét. Az ukrán erők támadásában egy férfi gépjárművében életét vesztette Malinovka faluban.

Az ukrán erők több mint kétszáz drónnal támadták az oroszországi Belgorod területét Fotó: AFP
Az ukrán erők több mint kétszáz drónnal támadták az oroszországi Belgorod területét. Fotó: AFP

Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja megye orosz hatóságok által kinevezett kormányzója pedig arról számolt be, hogy ukrán tüzérségi csapásban megsebesült egy nő Kamenka településen, ahol a távolsági buszjáratok forgalmát is korlátozni kellett.

A moszkvai védelmi minisztérium vasárnapi hadijelentése szerint az orosz hadsereg nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel csapást mért az ukrán hadiipari és a katonai célokat szolgáló energetikai létesítményekre, valamint megsemmisítettek egy logisztikai központot és harci drónok raktárát, illetve összeszerelő műhelyét.

Andrej Marocsko katonai szakértő a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az ukrán csapatok az orosz hadsereg nyomására kénytelenek a tartalék állásokba visszavonulni a Szumi régióbeli – elfoglalt – Harkivkánál. Hozzátette, hogy az ukrán erők a donyecki Limannál is veszteségeket szenvedve vonulnak vissza. Marocsko korábban közölte, hogy az ukrán erők megsemmisítették egyik saját alakulatukat, amely megpróbált visszavonulni Limanba. 

Jelenleg jelentősen megnövekedett az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek nyomása és tűzerejének hatása Limanban. Lényegében az ellenség rendszeresen veszteségeket szenved el, veszít harcképességéből, és természetesen sok ukrán katona, nem várva meg megsemmisülését, elmenekül hadállásából – tette hozzá.

Mikola Azarov Oroszországba emigrált volt ukrán miniszterelnök (2010–2014) szintén a TASZSZ-nak nyilatkozva elmondta, hogy a kijevi vezetés katonai erejének feltöltésére akarja használni azt, hogy 60 napos tűzszünetet kér a választások megtartásához. 

Nos, elsősorban ez a taktika a következőkre irányul: lehetőséget biztosítani a kijevi rezsimnek arra, hogy megújítsa, kiegészítse, átalakítsa, rotálja, ellássa fegyverrel és hogy legalább többé-kevésbé normális állapotba hozza teljesen leharcolt fegyveres erőit. A fegyverszünettel az elsődleges cél a rakéta- és lőszerkészletek feltöltése

– mondta hozzátéve, hogy véleménye szerint ezt az időt a kijevi vezetés a választási eredmények meghamisítására is felhasználná.

Már az egész világ számára nyilvánvaló és érthető, hogy Volodimir Zelenszkij egész környezete, beleértve őt magát is, teljesen egy szervezett bűnbanda. Ezt a meghatározást nem én adtam. Ezt a meghatározást az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) adta, amikor vádat emelt Timur Mindics, most pedig Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter ellen

– húzta alá Azarov. „Irdatlan mértékű az ország kifosztása, mellesleg amerikai pénzek, amerikai adófizetők pénzének és európai pénzeknek a szétrablása” – tette hozzá.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Még egy üzenet a Farpofa-közből

Bayer Zsolt avatarja

A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.