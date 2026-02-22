Eric DanecsaládinterjúbúcsúNetflixszínészélet

Megható búcsú: Eric Dane halála előtt így üzent lányainak + videó

Ahogy arról korábban lapunk is hírt adott, ötvenhárom éves korában elhunyt Eric Dane, aki az ALS-sel (amiotrófiás laterálszklerózis) vívott küzdelem után távozott. A Grace klinika, majd az Eufória című sorozatban emlékezetes alakítást nyújtó színész utolsó interjúja a napokban került fel a Netflixre.

Eric Dane a streamingplatform Híres utolsó szavak (Famous Last Words) című dokumentumfilm sorozatában adott interjút, amelyben közismert személyiségek életük végén egy bensőséges beszélgetésben tekintenek vissza pályájukra és személyes történeteikre. A színész a felvételen – amely tavaly novemberben készült – közvetlenül két lányához, a 16 éves Billie-hez és a 14 éves Georgia-hoz intézi utolsó nyilvános üzenetét – írja a The Hollywood Reporter cikke.

Eric Dane
Eric Dane utolsó interjújában nemcsak lányainak, hanem mindannyiunknak üzent. Fotó: IGN Hungary

Eric Dane megrendítő búcsúja

Próbálkoztam. Néha megbotlottam, de próbálkoztam

– mondta a kamerába, majd arra kérte gyermekeit, hogy éljenek teljes életet, és maradjanak erősek az élet kihívásaival szemben.

Dane az interjúban arról beszélt, hogy betegsége megtanította a jelenben élni. Úgy fogalmazott: túl sok időt töltött önmarcangolással, szégyennel és kételyekkel, miközben a múltat újra és újra lejátszotta magában.

A múlt tele van megbánással. A jövő ismeretlen. A jelen az egyetlen, ami a miénk. Becsüljétek meg minden pillanatát

– üzente lányainak.

Arra is bátorította őket, hogy találják meg életük szenvedélyét. Számára ez a színészet volt, amely a legsötétebb időszakokon is átsegítette. „A munkám nem határoz meg engem, de lelkesít” – fogalmazott.

A színész külön hangsúlyozta a barátság fontosságát. Elmondása szerint betegsége előrehaladtával barátai mind egytől egyig mellette álltak.

Nem csinálnak semmi különöset, csak ott vannak. Néha ennyi a legfontosabb: jelen lenni

– mondta. Lányainak azt tanácsolta, válasszák meg bölcsen a barátaikat, és tartsanak ki mellettük.

Búcsúüzenetében az ellenálló képességet nevezte igazi „szuper erejének”, amelyet továbbad gyermekeinek is. 

„Amikor az élet váratlanul lesújt – mert le fog –, nézzetek szembe vele őszintén és méltósággal. Harcoljatok, és tartsátok magasan a fejeteket.”

A beszélgetésben Dane nyíltan beszélt édesapja öngyilkosságáról: hétéves volt, amikor alkoholproblémákkal küzdő apját halálosan meglőve találták. A trauma, mint mondta, sejtszintig hatol, és egész életében kísérte. Korábban függőséggel és depresszióval is meg kellett küzdenie, 2011-ben rehabilitációs intézetbe vonult, 2017-ben pedig mentális egészségi okokból szüneteltette munkáját.

Eric Dane utolsó szavai egyszerre személyesek és egyetemesek: a jelen megbecsüléséről, a szeretet erejéről és a méltósággal viselt küzdelemről szólnak. Az interjú így nemcsak búcsú, hanem örökség is.

 

