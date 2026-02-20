Rendkívüli

Megérkezett Orbán Viktor, fontos feladat vár rá a reptéren – kövesse nálunk élőben! + videó

Eric DanehollywoodGrace klinika

Ashton Kutcher, Selma Blair és Alyssa Milano is búcsúzik Eric Dane-től

Kevesebb mint egy évvel azután, hogy nyilvánosságra hozta, ALS-sel diagnosztizálták, pénteken elhunyt a Grace klinika és az Eufória 53 éves sztárja. Eric Dane-től megrendülten búcsúznak barátai, kollégái.

Eric Dane 53 éves volt
Ahogy arról beszámoltunk, ötvenhárom éves korában meghalt Eric Dane, akit a nézők leginkább a Grace klinika és az Eufória című sorozatokból ismerhettek. A kaliforniai születésű színész kevesebb mint egy évvel azután hunyt el, hogy nyilvánosságra hozta: ALS-szel diagnosztizálták.

Ashton Kutcher, Selma Blair és Alyssa Milano is búcsúzik Eric Dane-től
Eric Dane és felesége, Rebecca Gayheart (Fotó: Alberto E. Rodriguez/Getty)

Búcsúzik Hollywood Eric Dane-től

Eric Dane halála után számos barátja, kollégája emlékezett meg a színészről közöségi oldalán, mások mellett Sam Levinson, Ashton Kutcher, Nina Dobrev, Alyssa Milano, Selma Blair és Alexander Ludwig.

Sam Levinson, az Euphoria alkotója a The Hollywood Reporternek adott nyilatkozatában így fogalmazott: 

Mélyen megrendültem kedves barátunk, Eric elvesztése miatt. Megtiszteltetés volt vele dolgozni. Barátjának lenni ajándék volt. Imádkozunk Eric családjáért. Legyen az áldott az emléke

– fogalmazott Levinson.

Az Euphoria és az HBO Max hivatalos Instagram-fiókja közös bejegyzésében így fogalmazott: „Mélyen megrendültünk Eric Dane halálának hírére. Hihetetlenül tehetséges volt, és az HBO szerencsésnek tartja magát, hogy három évadon át együtt dolgozhatott vele az Euphoria forgatásán. Gondolatainkban szeretteivel vagyunk ebben a nehéz időszakban.”

Az ABC és a 20th Television közös nyilatkozatot adott ki, amelyben így fogalmaznak: „Mélyen megrendültünk Eric Dane elvesztése miatt. Kivételes tehetsége és felejthetetlen jelenléte a Grace Klinika című sorozatban maradandó hatást gyakorolt a nézőkre világszerte, bátorsága és méltósága az ALS-sel vívott küzdelme során pedig sokakat inspirált. Szívünk a családjával, barátaival és kollégáival, valamint azokkal a rajongókkal van, akiknek életét megérintette munkássága.”

Alyssa Milano, aki a Bűbájos boszorkák című sorozatban dolgozott együtt Dane-nel, így emlékezett rá: „Nem tudom elfelejteni azt a szikrát Eric szemében, mielőtt olyasmit mondott, amitől vagy kiköpted az italodat, vagy teljesen átgondoltad a világnézetedet. Éles humorérzéke volt. 

Imádta a dolgok abszurditását. Imádta meglepni az embereket

– írta a színésznő bejegyzésében.

Amikor pedig a lányairól és Rebeccáról volt szó, teljesen ellágyult. Akkor is ott voltak vele, amikor nem voltak jelen.

Látszott a hangján, amikor kimondta a nevüket. Lélegzetelállítóan gyönyörű család” – folytatta Milano. „A szikra. A csintalanság. A gyengédsége sosem maradt teljesen elrejtve.”

Selma Blair, aki 2000-ben Dane-nel együtt szerepelt a Zoe, Duncan, Jack & Jane egyik epizódjában, megosztott egy videót a sitcomról az Instagramon, és azt írta: „Szeretlek. És a tiéd vagyok.”

Ashton Kutcher ezt írta bejegyzésében: 

Hiányozni fogsz, haver. Folytassuk a harcot az ALS gyógyításáért!


 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

