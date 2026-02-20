Ashton Kutcher, Selma Blair és Alyssa Milano is búcsúzik Eric Dane-től

Ahogy arról beszámoltunk, ötvenhárom éves korában meghalt Eric Dane, akit a nézők leginkább a Grace klinika és az Eufória című sorozatokból ismerhettek. A kaliforniai születésű színész kevesebb mint egy évvel azután hunyt el, hogy nyilvánosságra hozta: ALS-szel diagnosztizálták.

Eric Dane és felesége, Rebecca Gayheart (Fotó: Alberto E. Rodriguez/Getty)

Búcsúzik Hollywood Eric Dane-től

Eric Dane halála után számos barátja, kollégája emlékezett meg a színészről közöségi oldalán, mások mellett Sam Levinson, Ashton Kutcher, Nina Dobrev, Alyssa Milano, Selma Blair és Alexander Ludwig.

Sam Levinson, az Euphoria alkotója a The Hollywood Reporternek adott nyilatkozatában így fogalmazott:

Mélyen megrendültem kedves barátunk, Eric elvesztése miatt. Megtiszteltetés volt vele dolgozni. Barátjának lenni ajándék volt. Imádkozunk Eric családjáért. Legyen az áldott az emléke

– fogalmazott Levinson.

Az Euphoria és az HBO Max hivatalos Instagram-fiókja közös bejegyzésében így fogalmazott: „Mélyen megrendültünk Eric Dane halálának hírére. Hihetetlenül tehetséges volt, és az HBO szerencsésnek tartja magát, hogy három évadon át együtt dolgozhatott vele az Euphoria forgatásán. Gondolatainkban szeretteivel vagyunk ebben a nehéz időszakban.”

Az ABC és a 20th Television közös nyilatkozatot adott ki, amelyben így fogalmaznak: „Mélyen megrendültünk Eric Dane elvesztése miatt. Kivételes tehetsége és felejthetetlen jelenléte a Grace Klinika című sorozatban maradandó hatást gyakorolt a nézőkre világszerte, bátorsága és méltósága az ALS-sel vívott küzdelme során pedig sokakat inspirált. Szívünk a családjával, barátaival és kollégáival, valamint azokkal a rajongókkal van, akiknek életét megérintette munkássága.”

Alyssa Milano, aki a Bűbájos boszorkák című sorozatban dolgozott együtt Dane-nel, így emlékezett rá: „Nem tudom elfelejteni azt a szikrát Eric szemében, mielőtt olyasmit mondott, amitől vagy kiköpted az italodat, vagy teljesen átgondoltad a világnézetedet. Éles humorérzéke volt.

Imádta a dolgok abszurditását. Imádta meglepni az embereket

– írta a színésznő bejegyzésében.

Amikor pedig a lányairól és Rebeccáról volt szó, teljesen ellágyult. Akkor is ott voltak vele, amikor nem voltak jelen.

Látszott a hangján, amikor kimondta a nevüket. Lélegzetelállítóan gyönyörű család” – folytatta Milano. „A szikra. A csintalanság. A gyengédsége sosem maradt teljesen elrejtve.”