Meghalt Eric Dane, a Grace klinika és az Eufória sztárja

Elhunyt Eric Dane, a Grace klinika és az Eufória ismert színésze. A család közlése szerint az 53 éves művész egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség következtében halt meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 7:14
Ötvenhárom éves korában meghalt Eric Dane, akit a nézők leginkább a Grace klinika és az Eufória című sorozatokból ismerhettek. A kaliforniai születésű színész kevesebb mint egy évvel azután hunyt el, hogy nyilvánosságra hozta: ALS-szel diagnosztizálták – adta hírül a BBC.

(FILES) US actor Eric Dane speaks about his ALS diagnosis during a news conference to discuss health insurance at the Department of Health and Human Services Headquarters in Washington, DC, on June 23, 2025. Dane, who has been battling amyotrophic lateral sclerosis (ALS) also known as Lou Gehrig's Disease, died at the age of 53 on February 19. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Eric Dane amerikai színész az ALS-diagnózisáról beszél egy sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Saul Loeb)

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt, miután bátran harcolt az ALS-szel szemben” – közölte a család.

Eric Dane élete utolsó napjait felesége és két lánya körében, szeretteivel töltötte.

Eric szívből szerette a rajongóit, és végtelenül hálás azért a rengeteg szeretetért és támogatásért, amelyet kapott

– olvasható a család közleményében.

Eric Dane a nagyközönség számára elsősorban a Grace klinika című kórházi sorozatból lehet ismerős, ahol Dr. Mark Sloant, a karizmatikus plasztikai sebészt alakította. A  karakter gyorsan a rajongók kedvence lett, és éveken át meghatározó szereplője volt a szériának. Az utóbbi időkben az Eufória című, fiatalok életét bemutató szériában is fontos szerepet kapott, ahol egy bonyolult sorsú családapa, Cal Jacobs figuráját formálta meg.

A színész 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra ALS-diagnózisát, és azóta nemcsak a saját betegségével küzdött, hanem aktívan felhívta a figyelmet a betegségre, a kutatásra és a támogatás fontosságára is.

Eric Dane tavaly nyáron az ABC Good Morning America című műsorában arról beszélt, hogy a diagnózis dühöt váltott ki belőle. Felidézte: édesapját hétéves korában elvesztette, és attól tart, hogy őt is túl korán veszíthetik el a lányai.

A kór az izmok fokozatos leépülésével jár, és nem ismert rá hatékony gyógymód.

Borítókép: Ötvenhárom éves korában meghalt Eric Dane (Fotó: AFP)

               
       
       
       

