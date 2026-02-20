Meghalt Eric Dane, a Grace klinika és az Eufória sztárja

Ötvenhárom éves korában meghalt Eric Dane, akit a nézők leginkább a Grace klinika és az Eufória című sorozatokból ismerhettek. A kaliforniai születésű színész kevesebb mint egy évvel azután hunyt el, hogy nyilvánosságra hozta: ALS-szel diagnosztizálták – adta hírül a BBC.

Eric Dane amerikai színész az ALS-diagnózisáról beszél egy sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Saul Loeb)

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt, miután bátran harcolt az ALS-szel szemben” – közölte a család.

Eric Dane élete utolsó napjait felesége és két lánya körében, szeretteivel töltötte.

Eric szívből szerette a rajongóit, és végtelenül hálás azért a rengeteg szeretetért és támogatásért, amelyet kapott

– olvasható a család közleményében.

Eric Dane a nagyközönség számára elsősorban a Grace klinika című kórházi sorozatból lehet ismerős, ahol Dr. Mark Sloant, a karizmatikus plasztikai sebészt alakította. A karakter gyorsan a rajongók kedvence lett, és éveken át meghatározó szereplője volt a szériának. Az utóbbi időkben az Eufória című, fiatalok életét bemutató szériában is fontos szerepet kapott, ahol egy bonyolult sorsú családapa, Cal Jacobs figuráját formálta meg.

A színész 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra ALS-diagnózisát, és azóta nemcsak a saját betegségével küzdött, hanem aktívan felhívta a figyelmet a betegségre, a kutatásra és a támogatás fontosságára is.

Eric Dane tavaly nyáron az ABC Good Morning America című műsorában arról beszélt, hogy a diagnózis dühöt váltott ki belőle. Felidézte: édesapját hétéves korában elvesztette, és attól tart, hogy őt is túl korán veszíthetik el a lányai.

A kór az izmok fokozatos leépülésével jár, és nem ismert rá hatékony gyógymód.