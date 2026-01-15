Drogkartell forgatja fel Zendaya világát – itt az Eufória 3. évadának előzetese

Az Eufória harmadik évadában visszatér a teljes főszereplőgárda: Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Colman Domingo és Dominic Fike is újra látható lesz. Néhány korábbi szereplő – köztük Barbie Ferreira és Storm Reid – viszont nem tér vissza, ahogy Angus Cloud sem, aki 2023 nyarán, mindössze 25 évesen hunyt el. Fezco karaktere a sorozat egyik legemlékezetesebb alakja volt – írja a Variety.com cikke.

Sydney Sweeney az Eufória harmadik évadában cam girlként próbál pénzt szerezni (Fotó: IGN Hungary)

Az Eufória egy generáció tükre

Az Eufória már az első évadával új szintre emelte a tinisorozatok műfaját: nyers, vizuálisan lenyűgöző és kíméletlenül őszinte képet adott a fiatalok drogfüggőséggel, identitáskereséssel, szexualitással és mentális betegségekkel terhelt világáról.

Zendaya Rue-ja a kortárs tévétörténet egyik legösszetettebb főhősévé vált, a sorozat pedig kultikus státusba emelkedett.

A második évad végén Lexi színházi előadása borította fel a baráti társaság dinamikáját, Nate pedig apját, Calt juttatta börtönbe egy kompromittáló pendrive segítségével. Közben Rue és Jules kapcsolata új esélyt kapott – legalábbis egy pillanatra.

Öt évvel később minden más lett

A harmadik évad merész időugrással folytatódik: öt év telt el, a szereplők már felnőttek, és még messzebbre sodródtak egymástól.

Cassie és Nate immár házasok, és egy amerikai külvárosban élnek, miközben kapcsolatuk továbbra is mérgező. Rue Mexikóban próbálja ledolgozni tartozását egy drogdílernek, Laurie-nak, vagyis szó szerint az alvilágban keresi a túlélést. Cassie eközben cam girlként próbál pénzt és kontrollt szerezni az élete felett.

Új sztárok, új világ

A harmadik évadhoz több új szereplő is csatlakozik: mások mellett Sharon Stone, Rosalía, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth és Marshawn Lynch is látható lesz a sorozatban.

Az előzetes alapján az Eufória nemcsak a középiskolai pokoljárást hagyja maga mögött, hanem egy sokkal sötétebb, felnőtt világba lép át, ahol a függőség, a hatalom és az önkizsákmányolás új formái várják a szereplőket. Rue életének pedig minden eddiginél nagyobb a tétje.