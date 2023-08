Meghalt az Eufória 25 éves színésze, már azt is sejtik, mi történhetett

Hétfőn, 25 éves korában meghalt Angus Cloud amerikai színész, akinek legismertebb alakítása a Fez becenevű drogdíler az HBO nagy sikerű Eufória című sorozatából – jelentette a TMZ. A lap forrásai szerint a férfi múlt héten temette el édesapját, akivel nagyon közeli kapcsolatban állt,

a veszteség lelkileg nagyon megviselte.

– Az egyetlen vigasz, hogy tudjuk, Angus ismét az apukájával lehet, aki a legjobb barátja is volt – írta a család közleményében. Hozzátették, hogy a fiuk soha nem is csinált problémát mentális problémáiból, és remélik, hogy halála mást is emlékeztethet arra, nincsenek egyedül.

Halálának oka egyelőre ismeretlen, a rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. A TMZ forrásai szerint Angus Cloud édesapja halála óta öngyilkossági gondolatokkal küzdött.

Információik szerint édesanyja hétfőn „lehetséges túladagolás” miatt riasztotta a 911-et, és már nem tudta kitapintani a fia pulzusát.

A fiatal színész karrierje is filmbeillően indult: egy étteremben dolgozott pincérként, mikor az Eufória stábja felfedezte. Korábban soha nem színészkedett, mégis a második évadjánál járó, díjnyertes sorozat egyik közismert és közkedvelt szereplője lett. Azóta más hollywoodi produkciókban is felbukkant.

Különös ismertetőjegye a fején látható sebhely, melyet ghy szerzett, hogy tinédzserkorában bezuhant egy építkezésre. Elmondása alapján órákon át feküdt betört koponyával és csontokkal eszméletlenül, míg végül magához tért, és sikerült hazavergődnie. Mint kiderült, súlyos agysérülést is szenvedett.

A színész korai távozásáról az HBO is megemlékezett.

Borítókép: Angus Cloud amerikai színész. (Fotó: Facebook/HBO)