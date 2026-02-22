Magyarországot zsarolná Magyar Péter párttársa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország döntött, nem indítja újra a dízelszállítást Ukrajnába, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték.

Mint ismert, Orbán Viktor az Energiabiztonsági Tanács ülése után a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarország számára. – Ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított – fogalmazott a miniszterelnök. Mint mondta: Úgy döntöttünk, hogy nem indítjuk újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából.

Erre reagált Magyar Péter párttársa, a néppárti Tomás Zdechovsky. Közösségi oldalán arról írt, hogy fel kellene függeszteni hazánk szavazati jogát az EU-ban, és be kellene fagyasztani az EU-s forrásokat.

A szolidaritás nem opcionális. Nem veheted el az európai pénzt, miközben aláásod az európai egységet. Így kell bánni a kollaboránsokkal

– fogalmazott egészen nyers stílusban az EP-képviselő.

If Hungary 🇭🇺 wants to block sanctions against Russia, as their Foreign Minister has suggested, then the response is simple: suspend their voting rights in the EU and freeze EU funds.



Solidarity is not optional.

You can’t take European money while undermining European unity.… — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) February 22, 2026

Orbán Viktor a tanácsülés után beszélt arról is, hogy úgy döntöttek, hogy azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntöttek Brüsszelben, de még nem folyósították, és amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, megtagadjuk, megállítjuk.

Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

