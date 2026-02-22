Magyar PéterzsarolásEPP

Magyarországot zsarolná Magyar Péter párttársa

A szolidaritás nem opcionális – fogalmazott Tomás Zdechovsky. A néppárti EP-képviselő szerint fel kellene függeszteni Magyarország szavazati jogát. Magyar Péter párttársa nyíltan fenyegetőzött.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 19:48
Tomas Zdechovsky Fotó: KAZI SALAHUDDIN RAZU Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország döntött, nem indítja újra a dízelszállítást Ukrajnába, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték.

Magyarország döntött, nem indítja újra a dízelszállítást Ukrajnába, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték Forrás: Facebook
Magyarország döntött, nem indítja újra a dízelszállítást Ukrajnába, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték. Forrás: Facebook

Mint ismert, Orbán Viktor az Energiabiztonsági Tanács ülése után a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarország számára. – Ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított – fogalmazott a miniszterelnök. Mint mondta: Úgy döntöttünk, hogy nem indítjuk újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából.

Erre reagált Magyar Péter párttársa, a néppárti Tomás Zdechovsky. Közösségi oldalán arról írt, hogy fel kellene függeszteni hazánk szavazati jogát az EU-ban, és be kellene fagyasztani az EU-s forrásokat. 

A szolidaritás nem opcionális. Nem veheted el az európai pénzt, miközben aláásod az európai egységet. Így kell bánni a kollaboránsokkal

– fogalmazott egészen nyers stílusban az EP-képviselő.

Orbán Viktor a tanácsülés után beszélt arról is, hogy úgy döntöttek, hogy azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntöttek Brüsszelben, de még nem folyósították, és amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, megtagadjuk, megállítjuk. 

Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Tomás Zdechovsky (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Még egy üzenet a Farpofa-közből

Bayer Zsolt avatarja

A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.