Az Ismerős Arcok az Arénában ad koncertet januárban

– Most érkezett meg a Balaton-felvidéki tanyájáról. Sok időt tölt ott?

Az Ismerős Arcok frontembere, Nyerges Attila. Fotó: Ismerős Arcok

– Ha tehetem, a hónap felét a tanyán töltöm. Amikor nincs koncert vagy zenekari elfoglaltságom és a feleségem is tud nélkülözni, ott vagyok. Egy pici házunk van ott, amit fával fűtünk. Ehhez természetesen favágás is társul, amitől embernek érzem magam, karban is tart és kicsit visszaránt a földre, hiszen fűteni kell, ha nem akarok megfagyni. A tanyát erdő veszi körül, igazi menedék. Megszámolni sem tudom, hány dalszöveg született itt. Már vittem le erősítőt és gitárt, így a zenékkel is tudok foglalkozni, de dalszövegeket írok elsősorban.

– Az ihlet egy ilyen menedékben lehet a legerősebb. A zenekar tavaly ünnepelte a 25. jubileumát, amit egy akusztikus, vonósnégyes kíséretű turnéval zárnak le, ha jól tudom.

– Valóban, a vonósnégyessel való fellépésünk a 25. évforduló lecsengése, de még lesz néhány előadásunk a lányokkal közösen. Nagyon megszerettük ezeket a koncerteket és láthatóan a közönség is.

Hogy megvalósulhasson ez a felállás, át kellett hangszerelni a dalokat, konkrétan megírt szólamaik vannak, amelyek gyönyörűen egészítik ki a dalainkat.

Így elő tudtunk venni olyan nótákat is, amelyek lemezen megvannak, de koncerteken nem lehet eljátszani. Rockszínpadra ugyanis nem vihetünk be olyan dalokat, mint az Üzenet a múltból vagy a Ne gondolj rám. A négy vonóssal kiegészítve méltó megszólalást kaptak.

– Egy különleges művészi produkció keretében is találkozhatunk az Ismerős Arcok zenekarral. Táncszínházi darab készült a dalaikra, amelynek március elején volt a bemutatója a csákvári Rátonyi Róbert Színházban. Hogy sikerült ön szerint és mikor láthatja a közönség a darabot?

– Májusban és júniusban lesz egy turnénk az Otthont! Házat! Hazát! című táncszínházi produkciónkkal Pápán, Gyömrőn, Zalaegerszegen, Pécsett és Szentesen. Az előadás Kárai Boriska koreográfiája és az Ismerős Arcok dalai alapján és kíséretével készült. Nagyon régóta vágytam arra, hogy színházban lépjünk fel. Galambos Nándival terveztünk valamikor a Kerítést bontok lemezünkkel kapcsolatban egy előadást, de ez nem valósult meg.

Boriska tavaly hívott fel azzal, hogy látja a dalainkban rejlő történeteket és egy táncszínházi előadást álmodott belőle. Egy olyan sztorit alakított ki, amire én egyáltalán nem gondoltam, amikor a dalokat írtam. Három történelmi kort is megemlített, amiben játszódhat. Mi 1956-ot választottuk, mert ez van legközelebb időben a mi életünkhöz és tematikájában is közel áll hozzánk.

Ehhez kerestünk dalokat a repertoárunkból, és Boriska választotta ki azokat, amelyekre megírta a koreográfiát és megszületett ez a csoda. Régóta játsszuk ezeket a számokat és ismertük a közönség reakcióit, de olyan szinten erősített rá a gondolatokra egy másik művészeti ág, a tánc, hogy minket is megrendített. Ha jól akartunk játszani, sokszor kellett félrenéznem nekem is a táncuk alatt és függetleníteni magam, mert pillanatok alatt magával rántottak az érzések.

Az Otthont! Házat! Hazát! című táncszínházi produkció. Fotó: Havran Zoltán

– Monori Dominik is kiválóan alakítja az ifjú Nyerges Attilát.

– Bizony kiválóan és ráadásul hasonlóság is van köztünk. Őrzök egy képet a középiskolai ballagás előtti szerenádunk idejéből, 1987-ből, ahol van nálam egy gitár. Meg is mutattam Dominiknak, hogy mennyire hasonlít az akkori Nyerges Attilára.

– A Papp László Budapest Sportarénába tervezett koncertjükön is látjuk majd ezt az előadást?

– Részleteket mindenképp adunk elő ebből is és a vonósnégyes lányokat is meghívjuk néhány dal előadására. Még most áll össze a koncert programja. 2026. január 24-én lesz a nagykoncertünk az Arénában, amelynek szervezője a Green Stage Production iroda. Különleges vizuális és hangtechnikai elemekkel egészülnek ki a számok. Az a cél, hogy megmutassuk mindazt, amiről ez a majdnem három évtizedünk szólt.

A koncert egy ajándékkosár lesz a közönségnek, a legnagyobb és legkedveltebb slágerek mellett új dalokat is játszunk.

A múlt héten raktam le a zenekar elé tizennégy új dalszöveget, némelyikhez zenét is készítettem, Galambos Nándi is megírt már egy dalt az egyik szövegre és Papp Gyuszi is teljes gőzzel dolgozik. Január 24-re kint kell lenni az új Ismerős Arcok albumnak, a koncerten már kapható lesz.

– Megismerheti korábban ezeket a dalokat a közönség? Megtudhatjuk, miről szólnak?

– Ha nem is minden dalt, de néhányat bemutatunk majd a koncertjeinken.

Az egyik nagy csoda, hogy sikerült Bodrogi Gyuszi bácsit megnyerni, hogy elmondja azt a néhány soros versemet, amiben megfogalmazom a hazámhoz fűződő érzéseimet. Papp Gyuszi pedig olyan zenét írt rá, hogy az ember könnye kicsordul. Ezt a produkciót a születésnapomon, április 16-án bemutatjuk a közönségnek, kitesszük az oldalunkra.

A dalok egyébként nagyon aktuálisak. Az a világ, ami most van, egészen elképesztő és nem tudok elmenni mellette. Az én korom is változik és nem úgy reagálok, mint ezelőtt tíz évvel, amikor az asztalt csapkodtam dühömben. Most kicsit más a rálátásom a mindennapi történésekre, másképp reagálok, talán bölcsebb lettem, talán fáradtabb. A dalok nem múltba révedő, borongós gondolatok halmaza lesz, sokkal inkább valami reakció a mindennapokra, a körülöttünk történő dolgokra. Valami kiutat is belecsempészek a szövegekbe, ha másképp nem, megmutatom, én hogy tudom túlélni ezeket az időket. Talán így az is érthető, miért töltök olyan sok időt a tanyán.