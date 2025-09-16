szankciócsomagOroszországszankciók Oroszország ellenCOREPERÁllandó Képviselők Bizottsága

Az Európai Unió elhalasztotta az Oroszország elleni új szankciók megvitatását

Az Európai Unió 19. szankciócsomagját Oroszország ellen, Ukrajna megszállása miatt szerdán nem tárgyalja meg Brüsszel – közölték EU-s diplomaták. Az új időpontról egyelőre nem született döntés.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 10:30
Az Európai Unió elhalasztotta az Oroszország elleni új szankciók megvitatását Forrás: AFP
Az Európai Unió soron következő, 19. szankciócsomagját Oroszország ellen levették a brüsszeli EU-kormányképviselők találkozójának szerdai napirendjéről – számolt be róla a Reuters.

Az Európai Unió elhalasztotta az Oroszország elleni új szankciók megvitatását
Az Európai Unió elhalasztotta az Oroszország elleni új szankciók megvitatását. Fotó: AFP

A COREPER néven ismert testület, amely az EU-tagállamok nagyköveteit fogja össze, eredetileg az Európai Bizottság által régóta előkészített szankciócsomagot vitatta volna meg. Azonban a diplomata szerint a napirendről való levételre késő délután került sor, és egyelőre nem tűztek ki új időpontot a tárgyalásokra.

Tegnap délután későn levették a COREPER napirendjéről. Új időpontot nem tűztek ki

– nyilatkozta az egyik diplomata.

Az Európai Unió szankciói az elmúlt években fokozatosan szigorodtak

Az EU Oroszország elleni szankciói az elmúlt években fokozatosan szigorodtak, különösen Ukrajna 2022-es megszállása óta. 

A most elhalasztott 19. csomag részletei egyelőre nem nyilvánosak, de várhatóan új gazdasági és politikai intézkedéseket tartalmaz.

Nem értek célt az eddig bevezetett szankciók

Nem értek célt az eddigi Oroszország elleni szankciók, fogynak a szankcionálható területek, ám az unió már a tizenkilencedik csomag kidolgozására készül. A tizenkilencedik csomag ötletei között szerepel:

  • az árnyékflotta további szankcionálása (ez már megjelent korábbi csomagban is),
  • illetve azon országok büntetése, szankcionálása, amelyek segítenek Oroszországnak kijátszani a szankciókat, azaz akiken keresztül zajlik tovább a kereskedelem. 

Borítókép: Az Európai Unió elhalasztotta az Oroszország elleni új szankciók megvitatását (Fotó: AFP)

 

