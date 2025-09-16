Az Európai Unió soron következő, 19. szankciócsomagját Oroszország ellen levették a brüsszeli EU-kormányképviselők találkozójának szerdai napirendjéről – számolt be róla a Reuters.

Az Európai Unió elhalasztotta az Oroszország elleni új szankciók megvitatását. Fotó: AFP

A COREPER néven ismert testület, amely az EU-tagállamok nagyköveteit fogja össze, eredetileg az Európai Bizottság által régóta előkészített szankciócsomagot vitatta volna meg. Azonban a diplomata szerint a napirendről való levételre késő délután került sor, és egyelőre nem tűztek ki új időpontot a tárgyalásokra.

Tegnap délután későn levették a COREPER napirendjéről. Új időpontot nem tűztek ki

– nyilatkozta az egyik diplomata.