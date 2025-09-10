Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén tartotta meg az Európai Unió helyzetéről szóló beszédét.
Von der Leyen vezetése egyre inkább látszatpolitikává válik: sok szólam, kevés eredmény
Brüsszel ismét nagy szavakkal próbálja elfedni saját kudarcait: Ursula von der Leyen ma hosszan sorolta, hogy az EU egyszerre fogja megmenteni Ukrajnát, megbüntetni Izraelt, újjáépíteni Gázát, védeni az acélipart és persze az „európai értékeket”. A kérdés már csak az, hogy mindezt miből és hogyan, amikor a kontinens polgárai éppen a mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. Erről azonban vajmi keveset lehetett hallani a háborús beszédben. Milliárdokat áldoz Brüsszel egy elhúzódó háború támogatására, miközben a saját polgárai mindennapi problémáira nem kínál érdemi megoldást. A Tisza Párt EP-képviselője hatalmas tapssal üdvözölte a beszédet.
Az Európai Bizottság háborúpárti vezetője nem hazudtolta meg magát, mai értékelő beszéde elején mindjárt Ukrajna harcát és a háborút hangsúlyozta.
A botrányt botrányra halmozó elnök szerint Európa harcban áll, mely kijelentését a Tisza Párt képviselője is bőszen megtapsolt.
Ukrajna a legfontosabb Brüsszelnek
A beszéd a nagy része Ukrajnáról és a gázai konfliktusról szólt, ami azt jelzi, hogy Ursula von der Leyen az európai problémák és kihívások helyett sokkal inkább olyan ügyekre koncentrál amikhez sok esetben Európának nincsen köze vagy amikre Európa rossz választ adott
– mondta el lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
A bizottság elnöke arról beszélt, hogy Európa háborúban áll, kell egy 19. szankciós csomag Oroszország ellen, arról beszélt, hogy Ukrajna támogatását tovább kell fokozni, tehát egyértelműen a háború eszkalációjának irányába tett lépéseket hallhattunk tőle
– folytatta.
A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy ezek nem az európai érdeket szolgálják, nem véletlenül Orbán Viktor miniszterelnök is arra szólítja fel Von der Leyent és az európai döntéshozókat, hogy a tárgyalóasztalnál kellene ezt a konfliktust megoldani. Ahelyett azonban, hogy az Európai Unió a béke irányába tenne lépéseket továbbra is a háborút erőltetné.
A migráció okozta európai palesztinpárti fordulat
Az izraeli kormány egyértelműen a kétállami megoldás aláásására törekszik, arra, hogy meghiúsítsák azt, hogy a jövőben létrejöjjön egy életképes palesztin állam, és ezt nem hagyhatjuk – üzente Von der Leyen.
A nagy mennyiségű muszlim bevándorló miatt a nyugat-európai országokban érzékelhető egy palesztinpárti fordulat. Látjuk a tüntetéseket és látjuk, hogy egyre nagyobb az antiszemitizmus Európában, ami összefügg a migrációval
– mondta a szakértő.
Ennek a következménye az, amit bejelentett Ursula von der Leyen. A nyugat-európai elit egyfajta palesztinbarát politikát képvisel és emiatt azokat a hagyományos szövetségesi kapcsolatokat áldozza fel amely a keresztény-zsidó kultúra alapköve
– mutatott rá.
A magyar kormány az Egyesült Államokhoz hasonlóan azonban Izrael-párti állásponton van és a bejelentett Izrael-ellenes szankciókat ezért valószínűleg nem fogadják el.
A bizottság elnöke az európai versenyképesség erősítéséről is beszélt. A brüsszeli vezető újra nagy szavakkal hirdette saját sikerét: Ursula von der Leyen erősebb, ellenállóbb, egységesebb Európát ígért.
Itt sok jól hangzó kijelentése is volt, de ahogy láttuk, ezek már korábban is a semmibe vesztek. Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy Európa versenyképessége egyre inkább romlik és lemaradunk a globális versenytérsakkal szemben. Az európai kereskedelmi megállapodásról kínosan hallgatott, miközben minden vélemény szerint az Európa számára kifejezetten hátrányos
– mondta Deák Dániel.
Egy felmérés szerint, hogy az európai emberek 60 százaléka azt szeretné, hogy Ursula von der Leyen adja be lemondását, ami jól mutatja azt, hogy nem elégedettek Ursula von der Leyen és az általa vezetett bizottság teljesítményével és a hírek szerint egy újabb bizalmatlansági indítvány nyújtanak be vele szemben
– hangsúlyozta.
Több Brüsszel, több központosítás: Magyarország álljon be a sorba
A szakértő végül arra is rámutatott, hogy Ursula von der Leyen az egységre hivatkozva rá akarja erőltetni Magyarországra is az álláspontját, és mivel hazánk mindig a nemzeti érdeket követi, arra lehet számítani, hogy Magyarországgal szemben a nyomásgyakorlás továbbra is fenn fog állni.
Az uniós források visszatartásáról nagyon sok eszköze van és a magyar belpolitikában is beavatkoznak. A brüsszeli elit és Ursula von der Leyen is teljesen egyértelműen a Tisza Párt mögé áll be, és azt várják, hogy Magyar Péter nem fog ellenkezni olyan kérdésekben, mint a háború, Ukrajna uniós tagsága vagy éppen a migráció
– összegezte Deák Dániel.
Ursula von der Leyen elnöksége sokak szerint nem más, mint látszatpolitika: nagyívű szólamok, önreklám és ideológiai kényszerpályák, amelyekből a tagállamok polgárai egyre kevésbé kérnek.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke háborúba vinné Európát (Fotó: AFP/ Sebastien Bozon)
A téma legfrissebb hírei
Gál Kinga: Új vezetésre van szükség az európai emberek érdekeiért
A Fidesz EP-képviselője az EP strasbourgi plenáris ülésén élesen bírálta az Európai Bizottság politikáját, és új vezetést sürgetett az európai polgárok valós érdekeinek képviseletére.
Ukrajna, jogállamiság, gazdasági válság és zöldátállás az EP-vita középpontjában
Több frakció is keményen bírálta Ursula von der Leyen bizottsági elnök politikáját.
Szijjártó Péter: Az orosz szállítások leállítása kinyírná a magyar energiaellátás biztonságát
A minisztert a magyar–belarusz gazdasági vegyes bizottság ülésén vett részt.
Súlyos viták az EP-ben: Európa útjáról, biztonságáról és jövőjéről szóltak a frakcióvezetők
A felszólalások középpontjában a biztonság, a kereskedelem, a klímapolitika és az európai szuverenitás kérdései álltak.
