Von der Leyen vezetése egyre inkább látszatpolitikává válik: sok szólam, kevés eredmény

Az Európai Bizottság háborúpárti vezetője nem hazudtolta meg magát, mai értékelő beszéde elején mindjárt Ukrajna harcát és a háborút hangsúlyozta.

A Tisza Párt képviselője tapsolt a háborúpárti beszédnek (Fotó: AFP)

A botrányt botrányra halmozó elnök szerint Európa harcban áll, mely kijelentését a Tisza Párt képviselője is bőszen megtapsolt.

Tiszás taps a háborúnak! Posted by Bohár Dániel - Riporter on Wednesday, September 10, 2025

Ukrajna a legfontosabb Brüsszelnek

A beszéd a nagy része Ukrajnáról és a gázai konfliktusról szólt, ami azt jelzi, hogy Ursula von der Leyen az európai problémák és kihívások helyett sokkal inkább olyan ügyekre koncentrál amikhez sok esetben Európának nincsen köze vagy amikre Európa rossz választ adott

– mondta el lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A bizottság elnöke arról beszélt, hogy Európa háborúban áll, kell egy 19. szankciós csomag Oroszország ellen, arról beszélt, hogy Ukrajna támogatását tovább kell fokozni, tehát egyértelműen a háború eszkalációjának irányába tett lépéseket hallhattunk tőle

– folytatta.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy ezek nem az európai érdeket szolgálják, nem véletlenül Orbán Viktor miniszterelnök is arra szólítja fel Von der Leyent és az európai döntéshozókat, hogy a tárgyalóasztalnál kellene ezt a konfliktust megoldani. Ahelyett azonban, hogy az Európai Unió a béke irányába tenne lépéseket továbbra is a háborút erőltetné.

A migráció okozta európai palesztinpárti fordulat

Az izraeli kormány egyértelműen a kétállami megoldás aláásására törekszik, arra, hogy meghiúsítsák azt, hogy a jövőben létrejöjjön egy életképes palesztin állam, és ezt nem hagyhatjuk – üzente Von der Leyen.

A nagy mennyiségű muszlim bevándorló miatt a nyugat-európai országokban érzékelhető egy palesztinpárti fordulat. Látjuk a tüntetéseket és látjuk, hogy egyre nagyobb az antiszemitizmus Európában, ami összefügg a migrációval

– mondta a szakértő.

Ennek a következménye az, amit bejelentett Ursula von der Leyen. A nyugat-európai elit egyfajta palesztinbarát politikát képvisel és emiatt azokat a hagyományos szövetségesi kapcsolatokat áldozza fel amely a keresztény-zsidó kultúra alapköve

– mutatott rá.