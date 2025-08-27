Rendkívüli

Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

Magyarország pert indított az Európai Unió Tanácsa és az Európai Békekeret (EPF) ellen. Magyarország kormánya kifogásolta az Ukrajnának szánt, milliárdos támogatások kifizetésének módját.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 14:29
Zelenszkij és von der Leyen (Fotó: AFP)
Magyarország kormánya keresetet nyújtott be a luxemburgi Törvényszékhez az Európai Békekeret (EPF) ukrajnai finanszírozása miatt. A kabinet szerint problémás, hogy az Európai Unió a zárolt orosz jegybanki eszközök hozamát kívánja erre a célra fordítani. Az ügyet először az Európai Unió Bíróságához vitték, amely azonban a Törvényszékhez irányította azt. A keresetet július 11-én adta be a magyar fél, amelyet a luxemburgi testület befogadott. Az ügy hivatalosan augusztus 25-én vált nyilvánossá, amikor az Európai Unió hivatalos lapjában is megjelent a bejegyzés.

Fotó: MTI

A benyújtott kereset szerint a felperes Magyarország azt kéri, hogy a Törvényszék semmisítse meg az Európai Békekeret bizottsága által 2025. február 26-án elfogadott, az ukrán fegyveres erők részére biztosított katonai támogatásra irányuló támogatási intézkedéseknek a 2024. május 21-i (KKBP) 2024/1471 tanácsi határozatban meghatározott feltételekkel összhangban való elosztásáról szóló határozatot (második részlet), valamint részlegesen semmisítse meg az e határozat elfogadását rögzítő jegyzőkönyvet, és az alpereseket kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

A tanács tavaly május 21-én fogadott el egy határozatot, amely arról rendelkezik, hogy a zárolt orosz jegybanki eszközök kezeléséből származó nettó nyereség 99,7 százalékát az Európai Békekeretbe kell átutalni.

Ukrajna hatalmas összegeket kap

Ukrajna 2025-re 17,3 milliárd dollárnyi forrást igényelne helyreállítási célokra, ám ebből jelenleg csupán 7,4 milliárd dollár áll rendelkezésre. Az újjáépítés mögött egy összetett rendszer áll, amelyet a donorországok működtetnek közösen. Ezek az államok vissza nem térítendő támogatásokkal és kedvezményes hitelekkel segítik Kijevet. Az eddigi legnagyobb hozzájáruló az Európai Unió, amely már több mint 180 milliárd dollárt folyósított a Zelenszkij-kormánynak – írja az Index.

Brüsszelben létrehozták az Ukrajna Támogatási Eszköz (Ukraine Facility) nevű alapot, amelyből 2024 és 2027 között összesen 50 milliárd euró érkezik Ukrajnába. Ebből 33 milliárdot hitelként, 17 milliárdot pedig vissza nem térítendő formában biztosítanak.

Az EU jövőbeli költségvetése is bőkezű támogatásokat tartalmaz: a 2028–2034 közötti ciklusban a Versenyképességi Alap kerete 131 milliárd euróra nő, ennek mintegy ötöde – több mint 26 milliárd euró – közvetlenül Ukrajnát szolgálja majd.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ursula von der Leyen ismét Ukrajna mellett állt ki.

Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)

