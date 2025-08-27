Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

A benyújtott kereset szerint a felperes Magyarország azt kéri, hogy a Törvényszék semmisítse meg az Európai Békekeret bizottsága által 2025. február 26-án elfogadott, az ukrán fegyveres erők részére biztosított katonai támogatásra irányuló támogatási intézkedéseknek a 2024. május 21-i (KKBP) 2024/1471 tanácsi határozatban meghatározott feltételekkel összhangban való elosztásáról szóló határozatot (második részlet), valamint részlegesen semmisítse meg az e határozat elfogadását rögzítő jegyzőkönyvet, és az alpereseket kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

A tanács tavaly május 21-én fogadott el egy határozatot, amely arról rendelkezik, hogy a zárolt orosz jegybanki eszközök kezeléséből származó nettó nyereség 99,7 százalékát az Európai Békekeretbe kell átutalni.

Ukrajna hatalmas összegeket kap

Ukrajna 2025-re 17,3 milliárd dollárnyi forrást igényelne helyreállítási célokra, ám ebből jelenleg csupán 7,4 milliárd dollár áll rendelkezésre. Az újjáépítés mögött egy összetett rendszer áll, amelyet a donorországok működtetnek közösen. Ezek az államok vissza nem térítendő támogatásokkal és kedvezményes hitelekkel segítik Kijevet. Az eddigi legnagyobb hozzájáruló az Európai Unió, amely már több mint 180 milliárd dollárt folyósított a Zelenszkij-kormánynak – írja az Index.