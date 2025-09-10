Rendkívüli

Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

Orbán ViktorUrsula von der Leyenbeszéd

Orbán Viktor: Kár vesződnie Ursula von der Leyennek

„Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Hozzátette: Amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 8:03
Hungarian Prime Minister Viktor Orban (Photo: MTI)
Hungarian Prime Minister Viktor Orban (Photo: MTI)
Orbán Viktor a Facebookon azt írta, kár vesződnie Ursula von der Leyennek, a hibalista mindenki előtt ismert: „lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika. Az európai embereknek ebből elegük van. Ezért erősödnek Európa-szerte a Patrióta erők. Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban.”

Orbán Viktor szerint kár vesződnie Ursula von der Leyennek (Fotó: Hans Lucas/Diego Ravier)
Orbán Viktor szerint kár vesződnie Ursula von der Leyennek (Fotó: Hans Lucas/Diego Ravier)

A kormányfő hozzátette:

Magyarországon is ez lesz a Tisza Párt veszte. Az elmúlt hetekben megtudtuk, hogy a Tiszának van programja. Azt is megtudtuk, hogy Brüsszelben írták. Azt is megtudtuk, hogy el akarták titkolni, de nem sikerült. Kezd összeállni, ki mit ajánl a magyar választóknak.

A miniszterelnök kiemelte posztjában:

Ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését. Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést. Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt. Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.

Majd így zárta bejegyzését: Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná. Ne hagyjuk!

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, az Európai Bizottság elnöke ma az Európai Parlamentben mondja el második ciklusának első, az unió helyzetét értékelő beszédét. A képviselők a bizottság következő időszakra vonatkozó tervei mellett várhatóan több kritikát és kifogást is megfogalmaznak majd Ursula von der Leyennel szemben.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Belföldi híreink

Külföldi híreink

