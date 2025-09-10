Orbán Viktor: Kár vesződnie Ursula von der Leyennek

Orbán Viktor a Facebookon azt írta, kár vesződnie Ursula von der Leyennek, a hibalista mindenki előtt ismert: „lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika. Az európai embereknek ebből elegük van. Ezért erősödnek Európa-szerte a Patrióta erők. Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban.”

Orbán Viktor szerint kár vesződnie Ursula von der Leyennek (Fotó: Hans Lucas/Diego Ravier)