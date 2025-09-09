Európa egyszerre került gazdasági, biztonsági, külpolitikai és identitásválságba

Azzal összefüggésben, hogy az Európai Bizottság elnöke szerdán évértékelő beszédet tart az Európai Parlament plenáris ülésén, Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva azt mondta: Ursula von der Leyen egy többszörös válságban lévő Európai Unió vezetőjeként szólal majd fel és ad tájékoztatást az unió helyzetéről. Ezen többszörös válság kialakulásában neki és a mögötte álló néppárti–liberális koalíciónak óriási felelőssége van – jelentette ki.

Az Európai Bizottság elnöke szerdán esedékes évértékelőjén hallani akarunk annak okairól, hogy Európa miként kerülhetett egyszerre gazdasági, biztonsági, külpolitikai és identitásválságba – jelentette ki Dömötör Csaba

(Fotó: MTI)

– Szeretnénk hallani arról, miként kerülhetett Európa ekkora gazdasági válságba? Hogyan állandósulhatott a versenyképességi térvesztés? – fogalmazott Dömötör Csaba, majd kifejtette: a számokat nézve az látható, hogy Európa 2024-ben 0,8 százalékkal növekedett gazdaságilag, Amerika 2,8 százalékkal, ami közel háromszoros különbség, és ebben az évben Kína 5 százalékos gazdasági növekedésre számíthat. Az Európai Unió tehát a sor végén kullog – hívta fel a figyelmet.

Szavai szerint ez azért van, mert Brüsszel a rendelkezésre álló forrásokat a háborúra költi, nem pedig gazdasági ösztönzésre.

Az is megválaszolásra vár, hogy miért erőltetik még ilyen körülmények között is a háborús politikát – mondta. Az uniós országok eddig 169 milliárd eurót, forintban kifejezve 67 ezer milliárd forintot költöttek a háborúra, és ennek jelentős része fegyverszállításokra ment.

Ezután még több költségvetési olajat akarnak önteni a háborús tűzre: a következő hétéves uniós költségvetésben ugyanis az Európai Bizottság további 100 milliárd eurót különítene el Ukrajna támogatására, a közvetlen kiadásokkal együtt akár a költségvetés 20 százalékát is nekik irányoznák elő

– magyarázta.