Izzasztó órák várnak Ursula von der Leyenre

Alig tíz hónappal második mandátumának kezdete után Ursula von der Leyen komoly nyomás alatt áll – a demokratikusan megválasztott Európai Parlament, az uniós intézményrendszer és a nemzetközi események részéről egyaránt. Azok a politikai erők, amelyek évtizedeken át támogatták a bizottsági elnököket, most megkérdőjelezik ezeket a szövetségeket. Közben a jobboldali pártok erősödése szigorúbb fellépést követel a migráció és a környezetvédelem kérdéseiben. Az Egyesült Államok és Oroszország vezetőinek politikája pedig tovább növeli a bizonytalanságot Európa globális szerepét illetően.

Világos vezetést várunk a bizottságtól

– mondta Valérie Hayer, a liberális Renew Europe frakció vezetője a Politicónak. – Európa nem engedheti meg magának az intézményi bénultságot vagy pangást – tette hozzá.

A vezetés hiányának érzete politikai oldaltól függetlenül aggodalmat keltett, és ezért sokan közvetlenül Von der Leyen személyét kritizálják. A bizottság és a parlament viszonyát tovább terheli a júliusban ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány, amely még mindig élénken él a képviselők emlékezetében. A politikai spektrum egyes csoportjai pedig már októberre újabb indítványt fontolgatnak – ami példátlan kihívást jelentene a bizottsági elnöknek.

Ami általában rutinszerű egyeztetésnek számít a parlament és a bizottság között az éves politikai programról, azt most várhatóan erős feszültség és politikai megosztottság kíséri – mondta Richard Corbett volt európai parlamenti képviselő és az Európai Tanács elnökének tanácsadója.