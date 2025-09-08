A Politico cikke szerint kritikusai többek között azt vetik Ursula von der Leyen szemére, hogy az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás terve Európa érdekeinek gyengítését kockáztatja, hogy a dél-amerikai országokkal kötött egyezmény támogatásával a gazdák helyzetét rontja, hogy háttérbe szorítja a klímaváltozás elleni politikákat, valamint hogy nem foglal állást a gázai helyzetben.
Izzasztó órák várnak Ursula von der Leyenre
Ursula von der Leyen szerdán mondja el második ciklusának első, az Európai Unió helyzetéről szóló beszédét az Európai Parlamentben. A képviselők a várakozások szerint nemcsak a bizottság jövőre vonatkozó terveire kíváncsiak, hanem számos kifogást és bírálatot is megfogalmaznak majd Ursula von der Leyennel szemben.
Alig tíz hónappal második mandátumának kezdete után Ursula von der Leyen komoly nyomás alatt áll – a demokratikusan megválasztott Európai Parlament, az uniós intézményrendszer és a nemzetközi események részéről egyaránt. Azok a politikai erők, amelyek évtizedeken át támogatták a bizottsági elnököket, most megkérdőjelezik ezeket a szövetségeket. Közben a jobboldali pártok erősödése szigorúbb fellépést követel a migráció és a környezetvédelem kérdéseiben. Az Egyesült Államok és Oroszország vezetőinek politikája pedig tovább növeli a bizonytalanságot Európa globális szerepét illetően.
Világos vezetést várunk a bizottságtól
– mondta Valérie Hayer, a liberális Renew Europe frakció vezetője a Politicónak. – Európa nem engedheti meg magának az intézményi bénultságot vagy pangást – tette hozzá.
A vezetés hiányának érzete politikai oldaltól függetlenül aggodalmat keltett, és ezért sokan közvetlenül Von der Leyen személyét kritizálják. A bizottság és a parlament viszonyát tovább terheli a júliusban ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány, amely még mindig élénken él a képviselők emlékezetében. A politikai spektrum egyes csoportjai pedig már októberre újabb indítványt fontolgatnak – ami példátlan kihívást jelentene a bizottsági elnöknek.
Ami általában rutinszerű egyeztetésnek számít a parlament és a bizottság között az éves politikai programról, azt most várhatóan erős feszültség és politikai megosztottság kíséri – mondta Richard Corbett volt európai parlamenti képviselő és az Európai Tanács elnökének tanácsadója.
Corbett szerint a bizottság elnökének most arról kell gondoskodnia, hogy „megnyugtassa a parlamentben ezeket a különböző álláspontokat”.
Ez azonban nem könnyű feladat: Von der Leyennek kevés kézzelfogható sikerre van hivatkozási alapja. Az egyetlen jelentősebb eredmény egy 150 milliárd eurós védelmi alap létrehozása, ám a parlament jogi lépéseket indított ellene, mert a bizottság a képviselők megkerülésével vitte végig a kezdeményezést.
Szó eshet még a bürokrácia csökkentését célzó jogszabályokról is, amelyek az ipar támogatását szolgálnák, de ezeket a szocialista, zöld és liberális frakciók többsége ellenzi.
Bár több program is indult Európa versenyképességének javítására – Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke által készített, mérföldkőnek számító jelentés nyomán –, a parlament számonkéri a kézzelfogható előrelépés hiányát.
Von der Leyen mögött gyakorlatilag csak saját pártcsaládja, a baloldallal paktumot kötött Európai Néppárt sorakozik fel, de még ott is akadnak francia, lengyel és ír képviselők, akik „átláthatatlannak” nevezték a bizottság eljárását a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás gyors elfogadása miatt. A megállapodást öt latin-amerikai országgal kötötték meg, éppen az Egyesült Államokkal való kereskedelmi feszültségek közepette. Kritikusai szerint ez komolyan veszélyezteti az európai gazdák helyzetét.
Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, az Európai Parlament bizalmatlansági indítványt terjesztett be Von der Leyen ellen a koronavírus-vakcinák beszerzését övező titkos tárgyalások miatt. Sok képviselő számára a másfél hónappal ezelőtti, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazás Pandora szelencéjét nyitotta ki. Mivel mindössze 76 aláírás elegendő egy újabb eljárás kezdeményezéséhez, a megfigyelők szerint fennáll a veszélye, hogy a bizalmatlansági indítvány eszköze rendkívüli lépésből rutinná válik.
A baloldali frakció a múlt héten közölte, hogy már csak 26 aláírás hiányzik ahhoz, hogy akár októberben újabb szavazást indíthasson. A kezdeményezést azzal indokolják, hogy Von der Leyen nem szólalt meg a gázai helyzettel és az Egyesült Államokkal tervezett kereskedelmi megállapodással kapcsolatban.
