Ursula von der LeyenvámDonald TrumpEurópai Uniókereskedelmi megállapodás

Az európaiak többsége elzavarná Von der Leyent

Egy friss felmérés szerint az európaiak többsége elégedetlen az EU–USA kereskedelmi megállapodással, és növekvő kritikát fogalmaz meg az Európai Bizottság és Ursula von der Leyen irányításával szemben. A kutatás rávilágít, hogy a közvélemény és az uniós politikai vezetés között egyre nagyobb a szakadék.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 11:49
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij. Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Az európaiak többsége megalázónak tartja az EU és az USA között idén nyáron megkötött kereskedelmi megállapodást, és egyre nő az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen iránti elégedetlenség – derül ki a Cluster 17 közvélemény-kutató intézet kedden közzétett felméréséből.

Egyre nő az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen iránti elégedetlenség
Egyre nő az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen iránti elégedetlenség (Fotó: AFP/Raigo Pajula)

Ursula von der Leyen rossz kereskedelmi megállapodást kötött Amerikával, ami 15 százalékos vámot ír elő az európai exportra. Az új vámok hatalmas gondot jelenthetnek az uniós tagországok amúgy is rossz állapotban lévő gazdaságára nézve. 

A kutatás szerint öt uniós országban a válaszadók 52 százaléka a megalázottság érzését jelölte meg elsődleges reakcióként a Donald Trump amerikai elnökkel kötött vámügyi megállapodásra. A Le Grand Continent jelentése szerint ez az érzés különösen erős Franciaországban (65 százalék) és Spanyolországban (56 százalék). Bár a tárgyalások technikai jellegűek voltak, az európaiak 71 százaléka hallott a megállapodásról és értette annak tartalmát, ami aláhúzza politikai jelentőségét – számolt be róla az AA.

A válaszadók 77 százaléka szerint a megállapodás elsősorban az amerikai gazdaságnak kedvez, míg 42 százalék szerint az európai vállalatok szenvedik el a legnagyobb kárt.

A megkérdezettek csaknem háromnegyede ellenezte a megállapodás kötelezettségvállalásait, köztük a 600 milliárd dolláros amerikai beruházásokat és a 750 milliárd dolláros energia-beszerzéseket, 70 százalék pedig jelezte, hogy készen áll az amerikai áruk bojkottjára. A védelem terén a válaszadók 68 százaléka szerint az amerikai katonai felszerelések vásárlása károsítja a kontinens érdekeit; Franciaországban ez az arány 87 százalék volt. 

Az eredményekért elsősorban az Európai Bizottságot tették felelőssé: a válaszadók 75 százaléka szerint Ursula von der Leyen „rosszul védte” az európai érdekeket, 60 százalék pedig támogatta lemondását. 

A bizottsági elnök iránti bizalmatlanság Franciaországban (87 százalék) és Spanyolországban (78 százalék) a legerősebb, de Németországban (75 százalék) és Olaszországban (72 százalék) is magas volt. Lengyelországban viszont a közvélemény megosztott: 48 százalék kritikus, 36 százalék támogató.

Bár a megkérdezettek 70 százaléka az EU-ban maradna, az euroszkepticizmus növekszik, különösen Franciaországban, ahol 30 százalék támogatja a kilépést. 

Németországban a kilépést támogató arány 2024 vége óta 13 százalékról 22 százalékra nőtt. A tanulmány szerint az EU-tagság támogatottsága „feltételes”, és attól függ, mennyire képes a blokk megvédeni az európaiakat a geopolitikai és gazdasági nyomás ellen.

US President Donald Trump attends the men's singles final tennis match between Spains Carlos Alcaraz and Italys Jannik Sinner on the last day of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 7, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Donald Trump (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

A válaszadók 44 százaléka Donald Trumpot „Európa ellenségének” nevezte, míg csak 10 százalék tartja őt barátnak. A legerősebb ellenszenv Spanyolországban (54 százalék) és Franciaországban (51 százalék) volt tapasztalható. Lengyelország volt a kivétel: a lengyelek csupán 13 százaléka nevezte Trumpot ellenségnek, egyharmaduk barátnak tartotta.

Összességében az európaiak 77 százaléka elégedetlen az EU washingtoni kapcsolatok kezelésével, 39 százalék pedig inkább a nyílt ellenállást részesítené előnyben

a kompromisszum vagy összehangolás helyett. A felmérést online végezték 5302 válaszadó részvételével Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és Lengyelországban augusztus 30. és szeptember 4. között.

Izzasztó órák várnak Ursula von der Leyenre

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Ursula von der Leyen szerdán mondja el második ciklusának első, az Európai Unió helyzetéről szóló beszédét az Európai Parlamentben. A képviselők a várakozások szerint nemcsak a bizottság jövőre vonatkozó terveire kíváncsiak, hanem számos kifogást és bírálatot is megfogalmaznak majd Ursula von der Leyennel szemben.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

