Az európaiak többsége elzavarná Von der Leyent

Az európaiak többsége megalázónak tartja az EU és az USA között idén nyáron megkötött kereskedelmi megállapodást, és egyre nő az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen iránti elégedetlenség – derül ki a Cluster 17 közvélemény-kutató intézet kedden közzétett felméréséből.

Egyre nő az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen iránti elégedetlenség (Fotó: AFP/Raigo Pajula)

Ursula von der Leyen rossz kereskedelmi megállapodást kötött Amerikával, ami 15 százalékos vámot ír elő az európai exportra. Az új vámok hatalmas gondot jelenthetnek az uniós tagországok amúgy is rossz állapotban lévő gazdaságára nézve.

A kutatás szerint öt uniós országban a válaszadók 52 százaléka a megalázottság érzését jelölte meg elsődleges reakcióként a Donald Trump amerikai elnökkel kötött vámügyi megállapodásra. A Le Grand Continent jelentése szerint ez az érzés különösen erős Franciaországban (65 százalék) és Spanyolországban (56 százalék). Bár a tárgyalások technikai jellegűek voltak, az európaiak 71 százaléka hallott a megállapodásról és értette annak tartalmát, ami aláhúzza politikai jelentőségét – számolt be róla az AA.