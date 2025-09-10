A lengyel elnök kemény üzenetet küldött a drónok lelövése után

Amióta a lengyel légtér megsértése történt, folyamatos kapcsolatban áll a miniszterelnök-helyettessel, a nemzetvédelmi miniszterrel és a lengyel fegyveres erők kulcsfontosságú parancsnokaival. Erről írt a közösségi oldalán a lengyel elnök.
Karol Nawrocki közölte:
Részt vettem egy eligazításon a Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnokságán. Hamarosan tájékoztatót tartok a Nemzetbiztonsági Hivatalban, amelyen a miniszterelnök is részt vesz. Hazánk biztonsága a legfontosabb prioritásunk, és szoros együttműködést igényel.
Lengyel területre szálltak a drónok
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a lengyel fegyveres erők szerint feltételezhetően orosz drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét egy Ukrajna elleni orosz támadás során.