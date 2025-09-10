A lengyel elnök kemény üzenetet küldött a drónok lelövése után

Az ukrán légierő közlése szerint egyébként egész Ukrajna területén, beleértve a Lengyelországgal határos nyugati Volhínia és Lviv megyéket is, egész éjjel légvédelmi riasztás volt érvényben.

#Lithuania stands in full solidarity with our ally #Poland. Russia’s repeated reckless violations of #NATO airspace pose a direct threat to the security of the people and critical infrastructure.



Air defense along NATO’s frontline must be reinforced without delay. The Alliance… — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) September 10, 2025

Kęstutis Budrys, Litvánia külügyminisztere a támadással kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy országa teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal.

Egy, az X-en megjelent bejegyzésben Budrys azt állítja, hogy meg kell erősíteni a légvédelmet, és hogy a NATO-nak képesnek kell lenni reagálni.

A valóság világos: amíg Putyin folytathatja véres háborúját Ukrajna ellen, egyetlen ország sincs – még a NATO-n belül sem – biztonságban. A szankcióknak a Kreml háborús gazdaságának szívére kell lesújtaniuk. Putyin nem fog megállni, hacsak mi nem állítjuk meg.

A lengyel hadsereg szerint az incidens a lengyel légtér példátlan megsértése , a polgárai biztonságára valós veszélyt jelentő agresszió.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)