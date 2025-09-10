Rendkívüli

Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

NATOLengyelországdrónorosz-ukrán háború

A lengyel elnök kemény üzenetet küldött a drónok lelövése után

Lengyelország azt állítja, hogy olyan drónokat lőtt le, amelyek megsértették a légterét. A hadsereg legfrissebb közleményében azt közölte, hogy a lengyel és szövetséges megfigyelő szolgálatok körülbelül egy tucat objektumot követtek nyomon. A lengyel elnök is reagált, kemény üzenet küldött.

Kozma Zoltán
2025. 09. 10. 7:50
Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)
Amióta a lengyel légtér megsértése történt, folyamatos kapcsolatban áll a miniszterelnök-helyettessel, a nemzetvédelmi miniszterrel és a lengyel fegyveres erők kulcsfontosságú parancsnokaival. Erről írt a közösségi oldalán a lengyel elnök.

Akcióban a lengyel légierő (Fotó: AFP)
Karol Nawrocki közölte:

Részt vettem egy eligazításon a Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnokságán. Hamarosan tájékoztatót tartok a Nemzetbiztonsági Hivatalban, amelyen a miniszterelnök is részt vesz. Hazánk biztonsága a legfontosabb prioritásunk, és szoros együttműködést igényel.

Lengyel területre szálltak a drónok

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a lengyel fegyveres erők szerint feltételezhetően orosz drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét egy Ukrajna elleni orosz támadás során. 

A helyi rendőrség megerősítette, hogy egy sérült drónt fedeztek fel a kelet-lengyelországi Czosnówka faluban, amely feltehetően az éjszakai behatolásban vett részt.

Czosnówka körülbelül negyven kilométerre fekszik Lengyelország és Belarusszia határától.

A lengyel kormány arra figyelmeztetett mindenkit, aki lezuhant drónt talál, ne közelítsen meg, mondván, hogy azok veszélyesek lehetnek.

Ben Hodges, az amerikai hadsereg európai erőinek korábbi parancsnoka elmondta, hogy az orosz drónok NATO légterébe történő behatolásainak száma egyértelművé teszi, hogy ezek a NATO és a nemzeti légvédelem szándékos tesztjei.

Az ukrán légierő közlése szerint egyébként egész Ukrajna területén, beleértve a Lengyelországgal határos nyugati Volhínia és Lviv megyéket is, egész éjjel légvédelmi riasztás volt érvényben.

Kęstutis Budrys, Litvánia külügyminisztere a támadással kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy országa teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal.

Egy, az X-en megjelent bejegyzésben Budrys azt állítja, hogy meg kell erősíteni a légvédelmet, és hogy a NATO-nak képesnek kell lenni reagálni.

A valóság világos: amíg Putyin folytathatja véres háborúját Ukrajna ellen, egyetlen ország sincs – még a NATO-n belül sem – biztonságban. A szankcióknak a Kreml háborús gazdaságának szívére kell lesújtaniuk. Putyin nem fog megállni, hacsak mi nem állítjuk meg.

A lengyel hadsereg szerint az incidens a lengyel légtér példátlan megsértése , a polgárai biztonságára valós veszélyt jelentő agresszió.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)

