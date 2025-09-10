Manfred Weber: Európának cselekednie kell

Ma délelőtt Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén hangzott el az unió éves helyzetértékelése, melyben Ursula von der Leyen a háború, az emelkedő megélhetési költségek és a technológiai kihívások kezelésére fókuszált. Az Európai Bizottság elnökét Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője követte felszólalásával.
„Tisztelt bizottsági elnök asszony! – kezdte felszólalását Manfred Weber Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
– Nem volt könnyű nyár Európa számára, Alaszka és Gáza, valamint az amerikai kereskedelmi megállapodás megosztotta a kontinens politikai közösségét.