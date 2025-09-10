Manfred Weber: Európának cselekednie kell

A határok védelmét is szóba hozta:

Görögország, Lengyelország védi a határainkat, az illegális migrációt sikerült csökkenteni hat százalékkal. Nem tökéletes, de a munka beindult, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a munkájáért.

Weber a politikai támadásokra is reflektált: „Támadás ér bennünket a baloldalról, a jobboldalról, a szélsőjobboldalról, hogy mi túl baloldaliak vagy túl jobboldaliak vagyunk, de továbbra is elszántan fogunk teljesíteni.”

A kereskedelem és a munkahelyek védelme szintén kulcskérdés: „A kereskedelmi megállapodást Amerikával támogatni fogjuk. Tehát nem örülök, nem szeretnék 50 százalékos vámtarifákat. Hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor Kína karjaiba hajtjuk ezeket az államokat.”