Rendkívüli

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Európai NéppártEurópai UnióManfred WeberStrasbourg

Manfred Weber: Európának cselekednie kell

Ma délelőtt Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén ismertették az unió éves helyzetét. Ursula von der Leyen beszéde során a háború, a megélhetési költségek növekedése és a technológiai kihívások kezelése állt a középpontban. Az Európai Bizottság elnökét Manfred Weber követte, az Európai Néppárt elnöke a gazdasági, kereskedelmi és biztonsági kihívások kezelésére összpontosított, kiemelve a Mercosur-megállapodás, az amerikai kereskedelmi kapcsolatok és a belső piac erősítésének fontosságát, miközben kritikával illette a szocialista pártok álláspontját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 11:06
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke Fotó: REMKO DE WAAL Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ma délelőtt Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén hangzott el az unió éves helyzetértékelése, melyben Ursula von der Leyen a háború, az emelkedő megélhetési költségek és a technológiai kihívások kezelésére fókuszált. Az Európai Bizottság elnökét Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője követte felszólalásával.

Manfred Weber
 Manfred Weber (b-2), az Európai Néppárt vezetője (Fotó: AFP)

„Tisztelt bizottsági elnök asszony! – kezdte felszólalását Manfred Weber Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. 

– Nem volt könnyű nyár Európa számára, Alaszka és Gáza, valamint az amerikai kereskedelmi megállapodás megosztotta a kontinens politikai közösségét.

Weber kiemelte, hogy a bizottság és a tanács munkája fontos, és a bizalmat meg kell őrizni: „Én másképp járok el, csak akkor működik mindez, ha a bizalmat megőrizzük. Bukarestben szavaztunk, megnyertük a választásokat. A bizottság most teljesít: védelmi program, 18 szankciós csomag, tunéziai megállapodás.”

A határok védelmét is szóba hozta: 

Görögország, Lengyelország védi a határainkat, az illegális migrációt sikerült csökkenteni hat százalékkal. Nem tökéletes, de a munka beindult, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a munkájáért.

Weber a politikai támadásokra is reflektált: „Támadás ér bennünket a baloldalról, a jobboldalról, a szélsőjobboldalról, hogy mi túl baloldaliak vagy túl jobboldaliak vagyunk, de továbbra is elszántan fogunk teljesíteni.”

A kereskedelem és a munkahelyek védelme szintén kulcskérdés: „A kereskedelmi megállapodást Amerikával támogatni fogjuk. Tehát nem örülök, nem szeretnék 50 százalékos vámtarifákat. Hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor Kína karjaiba hajtjuk ezeket az államokat.”

Weber kitért a munkahelyek védelmére és a környezetvédelmi célokra is: 

Tavaly körülbelül 19 ezer munkahelyet vesztettünk el az európai gépjárműgyártásban. Mi néppártként a szakszervezetekkel, a cégek igazgatóival beszélünk, és mindannyian azt mondják, hogy ambiciózus, de realista megközelítésre van szükség.

A belső piac és a digitális beruházások fontosságát is hangsúlyozta: „Erősebb belső piac, több befektetés, több digitális lépés. Mindannyian elfogadtuk a Draghi-jelentést, és Draghi most azt kérdezi, hogy mire várnak?”

Végezetül Weber arra hívta fel a figyelmet, hogy a szocialista pártok megkérdőjelező magatartása gyengíti az európai egységet: „Ez a magatartás teszi tönkre az egységet, a platformot, ez károsítja Európát. Cselekednünk kell, teljesíteni és őszintének kell lennünk itt, a plenárison.”

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbörtön

Minden igaz

Bayer Zsolt avatarja

Ha már annyira rajonganak a börtönért, ismerjék meg közelebbről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu