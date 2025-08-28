Újabb orosz olajlétesítmény esett dróntámadás áldozatául

Dróntámadás miatt állt le az orosz finomító

A Reuters értesülései szerint a novokujbisevszki finomító már augusztus elején leállította működését, miután korábbi dróncsapások megrongálták a fő feldolgozóegységet. A mostani támadás következtében a termelés teljesen megszűnt.

Az interneten közzétett felvételek tanúsága szerint a területen robbanások, gomolygó füst és hatalmas lángok láthatók. Az orosz hatóságok eddig nem kommentálták a támadás hírét, a Kyiv Independent pedig nem tudta független forrásból megerősíteni az esetet.