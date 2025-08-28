Dróntámadás okozott súlyos károkat az oroszországi Novokujbisevszk olajfinomítójában augusztus 28-án hajnalban – számolt be róla az Origo. A Rosneft tulajdonában lévő üzem mintegy 900 kilométerre fekszik az ukrán határtól, éves feldolgozókapacitása pedig eléri a 8,3 millió tonnát. Az ipari létesítményben a felvételek szerint robbanások, gomolygó füst és hatalmas lángok csaptak fel.
Újabb orosz olajlétesítmény esett dróntámadás áldozatául
Óriási füst- és lángcsóvák emelkedtek az égre az oroszországi Szamara megyében. Helyi források szerint dróntámadás érte a novokujbisevszki olajfinomítót, ahol robbanások és tűz pusztított az éjszaka folyamán.
Dróntámadás miatt állt le az orosz finomító
A Reuters értesülései szerint a novokujbisevszki finomító már augusztus elején leállította működését, miután korábbi dróncsapások megrongálták a fő feldolgozóegységet. A mostani támadás következtében a termelés teljesen megszűnt.
Az interneten közzétett felvételek tanúsága szerint a területen robbanások, gomolygó füst és hatalmas lángok láthatók. Az orosz hatóságok eddig nem kommentálták a támadás hírét, a Kyiv Independent pedig nem tudta független forrásból megerősíteni az esetet.
A finomítót augusztus 2-án is célba vették, amikor ukrán drónok több orosz katonai és ipari objektumot támadtak meg. A Reuters szerint augusztusban összesen tíz olajfinomítót ért találat, amelyek együttesen az orosz finomítói kapacitás mintegy 17 százalékát, vagyis napi 1,1 millió hordót tettek ki.
A Rosneft állami vállalat 2014 óta nemzetközi szankciók alatt áll. Ukrajna rendszeresen hajt végre hosszú távú dróncsapásokat az orosz olajipari infrastruktúra ellen, ám Kijev ezeket a műveleteket hivatalosan ritkán kommentálja.
Borítókép: Hatalmas tűz és robbanások a novokujbisevszki finomítóban (Forrás: X)
