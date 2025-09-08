TrumpPutyinorosz-ukrán háború

Trump készen áll a második fázisra

Az amerikai elnök szerint elérkezett az idő a második fázisra. Donald Trump korábban már jelezte, hogy amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, úgy kész további szankciókat bevezetni. Hamarosan ismét tárgyal az amerikai és az orosz elnök.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 6:52
Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Trump szerint elérkezett a következő lépés ideje 
Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai elnök türelme érezhetően elfogyott, miután Vlagyimir Putyin továbbra is folytatja a támadásokat. Trump korábban már jelezte, hogy nem elégedett az orosz elnök viselkedésével, így újabb szankciókat fontolgat. Ezek a hírek szerint az orosz olajipart és annak felvásárló országait érintené.

Konkrétumot azonban továbbra sem árult el az elnök, de azt jelezte: készen áll a szankciók második fázisára. 

Scott Bessent pénzügyminiszter vasárnap kijelentette , hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió „másodlagos vámokat” vethet ki az orosz olajat vásárló országokra, ami az összeomlás szélére sodorja az orosz gazdaságot. Az első szankciós hullámban Trump egyébként Indiát szankcionálta, aki az egyik legnagyobb felvásárlója az orosz olajnak, azonban egy esetleges Kínára kivetett szankció tovább ronthat Oroszország helyzetét. 

Donald Trump egyébként bejelentette, hogy európai vezetők hétfőn vagy kedden az Egyesült Államokba látogatnak, hogy megvitassák az ukrajnai háború befejezésének módjait.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy „hamarosan” beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

