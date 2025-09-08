Trump készen áll a második fázisra

Az amerikai elnök szerint elérkezett az idő a következő lépésre. Donald Trump már korábban is jelezte: ha nem vezetnek eredményre az alaszkai tárgyalások, úgy további szankciók következhetnek Oroszország ellen.

Donald Trump szerint elérkezett a következő lépés ideje

Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai elnök türelme érezhetően elfogyott, miután Vlagyimir Putyin továbbra is folytatja a támadásokat. Trump korábban már jelezte, hogy nem elégedett az orosz elnök viselkedésével, így újabb szankciókat fontolgat. Ezek a hírek szerint az orosz olajipart és annak felvásárló országait érintené.