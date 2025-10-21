Zelenszkij és brüsszeli szövetségesei mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a budapesti békecsúcsot

Zelenszkij támadja Magyarország szerepét

Az ukrán elnök szerint Budapest nem megfelelő helyszín egy ilyen szintű találkozóhoz, és inkább Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta. Deák Dániel szerint:

Zelenszkij beszélt arról is, hogy nem hiszi, hogy Orbán Viktor, aki megvétózza az Ukrajna európai uniós csatlakozását célzó egyeztetéseket és ellenzi az Oroszországra kirótt szankciókat, pártatlan tudna lenni, vagy bármi jót is tenne az ukrán félnek.

Emellett Zelenszkij felidézte, hogy Kijev már a magyar miniszterelnök pekingi és moszkvai útja idején is elvetette Orbán Viktor közvetítői szerepét. Úgy vélekedett, a magyar kormányfő egyike azoknak, akik felelősek azért, hogy egyes amerikai körök szerint Oroszország nyeri ezt a háborút.

Zelenszkij odáig megy, hogy azt állítja: a világ legjobb hadseregével és titkosszolgálatával rendelkező amerikaiak azért gondolják úgy, hogy Ukrajna nem nyerhet, mert Orbán Viktor ezt mondja nekik. Ez több mint képtelenség

– fogalmazott Deák Dániel.

A politológus szerint Zelenszkij azt a békepárti magyar álláspontot támadja, amelynek alapelve, hogy minden nagyhatalommal jóban kell lenni, az értelmetlen szankciós politika és az eszkaláció irányába mutató lépések helyett pedig tárgyalni kell.