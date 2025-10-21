ZelenszkijPutyinBudapesti békecsúcsMagyarországtámadásTrump

Zelenszkij és brüsszeli szövetségesei mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a budapesti békecsúcsot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök láthatóan mindent elkövet annak érdekében, hogy meghiúsítsa a Budapestre tervezett Trump–Putyin-békecsúcsot, amely történelmi esélyt kínálhatna a háború lezárására és a párbeszéd újraindítására, fogalmazott közösségi oldalán Deák Dániel politológus.

Magyar Nemzet
Forrás: Telegram2025. 10. 21. 9:07
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozik az EU-csúcstalálkozón a koppenhágai Bella Centerben Fotó: Mads Claus Rasmussen Forrás: Ritzau Scanpix/AFP
Zelenszkij ebben a törekvésében szoros együttműködésben áll brüsszeli szövetségeseivel, akik a kiszivárgó információk alapján „megalázónak” tartják, hogy Magyarország, egy békepárti, szuverén politikát folytató ország adhatna otthont a világ két legnagyobb hatalmát összehozó tárgyalásnak. 

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Az a szándékuk, hogy a békepárti Orbán Viktor megbukjon, illetve hogy Trump és Putyin ne állapodjon meg

– fogalmazott bejegyzésében Deák Dániel.

Zelenszkij támadja Magyarország szerepét

Az ukrán elnök szerint Budapest nem megfelelő helyszín egy ilyen szintű találkozóhoz, és inkább Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta. Deák Dániel szerint:

Zelenszkij beszélt arról is, hogy nem hiszi, hogy Orbán Viktor, aki megvétózza az Ukrajna európai uniós csatlakozását célzó egyeztetéseket és ellenzi az Oroszországra kirótt szankciókat, pártatlan tudna lenni, vagy bármi jót is tenne az ukrán félnek.

Emellett Zelenszkij felidézte, hogy Kijev már a magyar miniszterelnök pekingi és moszkvai útja idején is elvetette Orbán Viktor közvetítői szerepét. Úgy vélekedett, a magyar kormányfő egyike azoknak, akik felelősek azért, hogy egyes amerikai körök szerint Oroszország nyeri ezt a háborút. 

Zelenszkij odáig megy, hogy azt állítja: a világ legjobb hadseregével és titkosszolgálatával rendelkező amerikaiak azért gondolják úgy, hogy Ukrajna nem nyerhet, mert Orbán Viktor ezt mondja nekik. Ez több mint képtelenség

– fogalmazott Deák Dániel.

A politológus szerint Zelenszkij azt a békepárti magyar álláspontot támadja, amelynek alapelve, hogy minden nagyhatalommal jóban kell lenni, az értelmetlen szankciós politika és az eszkaláció irányába mutató lépések helyett pedig tárgyalni kell.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozik az EU-csúcstalálkozón a koppenhágai Bella Centerben (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Mads Claus Rasmussen) 

Fontos híreink

