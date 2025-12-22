Totális megtévesztés a baloldali sajtó részéről: a valóság az, hogy nem vehetnek tőkealapok termőföldet!

Az elmúlt napokban számos félrevezető, téves állítás jelent meg a földtörvénnyel kapcsolatosan – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére az Agrárminisztérium. Tájékoztatásuk szerint teljesen alaptalan az a megállapítás, hogy tőkealapok vásárolhatnak termőföldet Magyarországon.

Nem vehetnek termőföldet a befektetési alapok. Fotó: MW/Székelyhidi Balázs

Miután a 444.hu oldalon, majd több másik baloldali lapban is megjelent az állítás, hogy a kormány egy „váratlan törvénymódosítással karácsonyra megnyitja a termőföldpiacot a pénzügyi befektetők előtt”, a Magyar Nemzet kérdéssekkel fordult az agrártárcához. A szakminisztérium tájékoztatása szerint az állítás totálisan félrevezető, nem felel meg a valóságnak. Mint írták, Magyarországon továbbra is csak földművesnek minősülő természetes személy vásárolhat maximum 300 hektárig termőföldet Magyarországon.

A cikkekben említett változás pedig azt jelenti, hogy műveltetésre haszonbérletbe adhatja a területet, de – tették hozzá – le kell szögezni, hogy

minden európai uniós és nemzeti támogatásra csak a termőföld tényleges megművelője jogosult, és nem a föld tulajdonosa.

Emellett az elővásárlási jogosultságok továbbra is változatlanul érvényesülnek, amelynek köszönhetően elsősorban a helyi gazdálkodók vásárolhatnak földet, mások csak abban az esetben, ha az adott földet a helyiek nem kívánják megvásárolni.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi tagsága valamennyi földvásárlási ügyletet véleményez, amelynek során a befektetési célból vásárolni szándékozókat, mint spekulatív földszerzőket a törvény erre vonatkozó kifejezett rendelkezése alapján el kell utasítani.

A vásárlás főbb lépései és a NAK szerepe:

Szerződéskötés: Az adásvételi szerződést megkötik a felek. Fontos, hogy a vételár ne térjen el jelentősen a helyben szokásos ártól, amelyről a NAK honlapja ad tájékoztatást. Kifüggesztés: A szerződést kifüggesztik az önkormányzatnál, ami 60 napig tart. Elővásárlási jog érvényesítése: A kifüggesztés ideje alatt a törvényben meghatározott sorrendben (pl. helyben lakó, családi gazdálkodó, NAK-tag) lévő jogosultak élhetnek elővásárlási jogukkal. A NAK ebben a rangsorban is szerepet játszik. NAK és kormányhivatal jóváhagyása: A kifüggesztés után a földhivatal továbbítja az ügyet a NAK-nak és a kormányhivatalnak a hatósági jóváhagyás (engedélyezés) céljából. Ez az egyik legidőigényesebb fázis (2–4 hónap).

A NAK tehát nemcsak egy formalitás, hanem a folyamat aktív részvevője, amely ellenőrzi a jogszabályok betartását, különös tekintettel a helyi gazdálkodók és a helyi közösség érdekeinek védelmére.