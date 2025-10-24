Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas a káosz az ukrán fronton

A tárca szerint az orosz hadsereg egy tömeges és hat csoportos csapást mért az elmúlt hét folyamán hadiipari vállalatokra, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló közlekedési és energetikai infrastruktúra létesítményeire, a nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének, gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. A minisztérium szerint a támadásokat oroszországi polgári célpontok elleni „terrortámadásokra” válaszul indították.

Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas káosz az ukrán fronton (Fotó: AFP)

Tíz települést foglalt el az orosz hadsereg

A hadijelentés értelmében az orosz fegyveres erők az október 18. és 24. közötti időszakban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen tíz települést foglaltak el. A „különleges hadművelet” övezetében a jelentés szerint mintegy 9500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.