orosz-ukrán háborúenergetikai infrastruktúraorosz hadseregtámadásrobbantásHarkivLuhanszk

Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas a káosz az ukrán fronton

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta Prominy és Dronivka községet a donyecki régióban, valamint a Harkiv megyei Bolohivka és a Dnyipropetrovszk megyei Mozolevszke (korábban: Persotravnevoje) települést az utóbbi egy napban – közölte pénteken a moszkvai védelmi tárca.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 19:37
Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas káosz az ukrán fronton Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárca szerint az orosz hadsereg egy tömeges és hat csoportos csapást mért az elmúlt hét folyamán hadiipari vállalatokra, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló közlekedési és energetikai infrastruktúra létesítményeire, a nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének, gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. A minisztérium szerint a támadásokat oroszországi polgári célpontok elleni „terrortámadásokra” válaszul indították.

Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas káosz az ukrán fronton
Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas káosz az ukrán fronton (Fotó: AFP)

Tíz települést foglalt el az orosz hadsereg

A hadijelentés értelmében az orosz fegyveres erők az október 18. és 24. közötti időszakban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen tíz települést foglaltak el. A „különleges hadművelet” övezetében a jelentés szerint mintegy 9500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy Szu-27-es repülőgépet, 16 harckocsit és 85 egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai HIMARS sorozatvető-indítóállást, 18 irányított légibombát, négy manőverező robotrepülőgépet, 18 HIMARS-rakétát, továbbá 1441 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított a belgorodi régiót és a Moszkva melletti Krasznogorszkot az elmúlt két napban ért dróncsapások miatt. Az első helyszínen 21, a másodikon öt civil sebesült meg. Luhanszkban a kórházban belehalt sérüléseibe egy férfi, aki csütörtökön a feleségével együtt bombarobbanásban megsebesült. A történteket az SZK terrorcselekménynek minősítette.

Borítókép: Támadásba lendült az orosz hadsereg – illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Megdöbbentő módon avatkoznának a lengyelek az orosz–ukrán háborúba

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu