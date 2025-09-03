Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Kocsis MátéFideszHarcosok órája

Mráz Ágoston a Tisza-adóról: Annak idején a vizitdíjról is megpróbálták megmagyarázni, hogy milyen csodás ötlet

Ma reggel is jelentkezik a Harcosok órája, itt lehet követni az élő adást.

2025. 09. 03. 7:27
Mráz Ágoston, a Nézőpont vezetője, és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órája mai adásának vendégei. Az előzetes szerint 7:30-tól Mráz Ágoston a Nézőpont Intézet alapítója elemzi a valódi és kamu közvélemény-kutatási adatokat. 8 órától Kocsis Máté frakcióvezetővel folytatjuk az álhírvadászatot. 

Ez első téma a tragikus miskei gyermekgyilkosság volt, amely kapcsán a 444 cikke azt sugallta, hogy a rendőrség és a gyermekjóléti szolgálat hibázott, mert nem tudták megelőzni a tragédiát, ezzel ellentétben a rendőrök gyorsan és hatékonyan elfogták a gyanúsítottat, korábban pedig nem tudtak beavatkozni, mert nem érkezett hozzájuk bejelentés. Emellett 444 cikke a droghasználat lehetséges szerepét elhallgatta. 

A Telex és a baloldali hírportálok a Telex és más lapok luxusjachton próbálják „megtalálni” a miniszterelnököt, de a cikkek tartalmából valójában kiderül, hogy nincs bizonyíték a feltételezett botrányra. Mráz Ágoston szerint ez tipikus példája annak, hogy a média hangzatos címekkel próbálja félrevezetni az olvasókat, akik sokszor csak a címet vagy a felvezetőt olvassák el. 

A harmadik nagy téma a Tisza Párt többkulcsos adóterve volt, amit a baloldali portálok, köztük a HVG és más lapok pozitív színben mutatták be, hogy a magyaroknak több adót kellene fizetniük, sőt találtak olyanokat is, akik ezt támogatnák. A beszélgetésben elhangzott: ez a középosztály számára is jelentős pluszterhet jelentene, és csak így lehetne finanszírozni a Tisza Párt azon ígéretét, hogy csökkentik az áfát. Mráz Ágoston szerint a baloldali szimpatizánsok ezzel leleplezik valódi ideológiai irányukat. Emlékeztetett: annak idején a balos lapok a vizitdíjat is megpróbálták csodálatos újításnként eladni. 

A „nem lesz választás” narratívát is górcső alá vették, amelyet például Palotás János volt országgyűlési képviselő is terjeszt. Mráz Ágoston leszögezte, hogy ez álhír, amelynek célja a félelemkeltés és a kormány jogszerű működésének megkérdőjelezése. Hangsúlyozták: Orbán Viktor egyértelműen kijelentette, hogy a választások a megszokott menetrendben zajlanak majd, és az ellenkező állítások pusztán politikai hangulatkeltést szolgálnak. 

Szóba került Fodor Gábor, volt SZDSZ-elnök kijelentése, miszerint nagyon veszélyes az az ellenzéki hozzáállás, hogy „ennél csak jobb lehet”. Mint fogalmazott, 

a Fidesz-kormány leváltása önmagában nem megoldás, mert felidézte, hogy a puszta kormányváltási vágy sokszor rosszabb következményekkel jár. 

Ezzel kapcsolatban elhangzott: a választók körülbelül 20–25%-a tartozik abba a körbe, amely mindenáron kormányváltást akar, függetlenül attól, hogy mit képvisel az ellenzéki párt. Ez a csoport a Tisza Párt törzsszavazóbázisának nagyjából a fele, 1,2–1,3 millió ember.

Felidézték: a Tisza Párt korábbi ígéretei (pl. Magyar Péter nem megy ki Brüsszelbe, a kormány megbukik az EP-választások után) nem teljesültek, de a törzsszavazóknak ez mindegy volt. Ugyanakkor a peremszavazók számára kellemetlen ügyek (pl. Ukrajna EU-csatlakozása, többkulcsos adó terve, családi adókedvezmény vitája) elbizonytalanítóan hathatnak, különösen a vállalkozói és középosztálybeli szavazókra.

A Fidesz nyerte a nyarat, aktivizálódik a kormánypárti szavazótábor

Ezért a Tisza számára a programviták kockázatosak: a törzsszavazók minden körülmények között kitartanak, de az új szavazók megnyerésében gyengék. A közvélemény-kutatások szerint a nyarat a Fidesz erősödve zárta: míg korábban 44–39% volt az állás, mára 46–38 a kormánypárt javára. 

Ezt részben a kormánypárti aktivitás (digitális térben való megjelenés, Otthon Start program) magyarázza, a Tisza viszont nem tudott új üzenetet hozni, Magyar Péter országjárása egyszerű látványakció a médiának, nem valódi személyes érintkezés a választókkal.

Szó esett a közvélemény-kutatási módszerek különbségeiről is: a Nézőpont Intézet az összes aktív választót vizsgálja (kb. 5,5 millió fő), míg más intézetek csak a biztos pártválasztókra szűkítik a mérést (kb. 4 millió fő). Ez magyarázhatja, hogy a Tisza Párt országos eredményeit sokszor felülmérik, de választókerületi szinten a Fidesz áll jobban.

A Tisza jelöltjeinek hiánya is téma volt: jelenleg 105 „láthatatlan jelöltjük” van, és a kiválasztás módja is erősen központosított, mert mindenről Magyar Péter dönt. Ezért a párt inkább "one man show", ahol a logó és a vezető személye az egyedüli meghatározó tényező. Ez a törzsszavazóknál működik, de a győzelemhez szükséges további szavazók számára már nem lesz elég, kelleni fog konkrét program és hiteles jelöltek. Végül kitértek rá, hogy Orbán Viktor közelgő beszéde hivatalos kampánykezdetnek tekinthető, amellyel szemben Magyar Péter tüntetést szervez, amellyel provokálni kívánja a kormány rendezvényét. 

Az élő adást itt lehet követni: 

