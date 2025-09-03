Mráz Ágoston a Tisza-adóról: Annak idején a vizitdíjról is megpróbálták megmagyarázni, hogy milyen csodás ötlet

Mráz Ágoston, a Nézőpont vezetője, és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órája mai adásának vendégei. Az előzetes szerint 7:30-tól Mráz Ágoston a Nézőpont Intézet alapítója elemzi a valódi és kamu közvélemény-kutatási adatokat. 8 órától Kocsis Máté frakcióvezetővel folytatjuk az álhírvadászatot.

Ez első téma a tragikus miskei gyermekgyilkosság volt, amely kapcsán a 444 cikke azt sugallta, hogy a rendőrség és a gyermekjóléti szolgálat hibázott, mert nem tudták megelőzni a tragédiát, ezzel ellentétben a rendőrök gyorsan és hatékonyan elfogták a gyanúsítottat, korábban pedig nem tudtak beavatkozni, mert nem érkezett hozzájuk bejelentés. Emellett 444 cikke a droghasználat lehetséges szerepét elhallgatta.

A Telex és a baloldali hírportálok a Telex és más lapok luxusjachton próbálják „megtalálni” a miniszterelnököt, de a cikkek tartalmából valójában kiderül, hogy nincs bizonyíték a feltételezett botrányra. Mráz Ágoston szerint ez tipikus példája annak, hogy a média hangzatos címekkel próbálja félrevezetni az olvasókat, akik sokszor csak a címet vagy a felvezetőt olvassák el.

A harmadik nagy téma a Tisza Párt többkulcsos adóterve volt, amit a baloldali portálok, köztük a HVG és más lapok pozitív színben mutatták be, hogy a magyaroknak több adót kellene fizetniük, sőt találtak olyanokat is, akik ezt támogatnák. A beszélgetésben elhangzott: ez a középosztály számára is jelentős pluszterhet jelentene, és csak így lehetne finanszírozni a Tisza Párt azon ígéretét, hogy csökkentik az áfát. Mráz Ágoston szerint a baloldali szimpatizánsok ezzel leleplezik valódi ideológiai irányukat. Emlékeztetett: annak idején a balos lapok a vizitdíjat is megpróbálták csodálatos újításnként eladni.

A „nem lesz választás” narratívát is górcső alá vették, amelyet például Palotás János volt országgyűlési képviselő is terjeszt. Mráz Ágoston leszögezte, hogy ez álhír, amelynek célja a félelemkeltés és a kormány jogszerű működésének megkérdőjelezése. Hangsúlyozták: Orbán Viktor egyértelműen kijelentette, hogy a választások a megszokott menetrendben zajlanak majd, és az ellenkező állítások pusztán politikai hangulatkeltést szolgálnak.