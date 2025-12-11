Soros álciviljei szervezkednek a Szőlő utcai ügyre telepedve

Egy jól előkészített, külföldről finanszírozott médiumok és álcivil szervezetek bevonásával történő akció is meghúzódhat a magyarországi gyermekvédelmi viszonyokkal kapcsolatos súlyos politikai támadások mögött – olvasható a Tűzfalcsoport cikkében. A tényfeltáró blogban felidézték: „Gyermekvédelmi pszichológus: ma különösen sötét napra ébredtünk, a nevelés nem lehet rendészeti feladat” címmel jelent meg egy cikk a 444.hu felületen. Vaskuti Gergő, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány pszichológusa a kormányzati döntést és megközelítést bírálta egy videós posztban, amely arról szól, hogy a javító- és nevelőintézeteket – öt ilyen van az országban – a rendőrség felügyelete alá vonják.

Juhász Péter mindent megtesz, hogy be tudja sározni a kormányt (Fotó: Polyák Attila)

Soros vigyorog a háttérben

Ahogy arról korábban a Mandiner beszámolt,

az Európai Bizottság, a flamand nagykövetség és a Nyílt Társadalomért Alapítvány is támogatta az előző években a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt.

A Hintalovon Alapítvány külföldi finanszírozású civil szervezetnek (NGO) minősül, támogatást kapott a fentiek mellett több külföldi szervezettől, valamint olyan nemzetközi partnerszervezetektől, mint az International Juvenile Justice Organization (IJJO), Defence for Children International (DCI) és ECPAT Austria. A 2018-as adatok szerint az alapítvány támogatást kapott az OSI-tól (Open Society Institute, a Soros-hálózat korábbi neve) egy Gyerekjogi Vitaszínház nevű programhoz.

Ennek egyik jele a Telex.hu egyik 2022-ben megjelent cikke, amely a Van egy mese a magyarok fejében arról, hogy milyen egy gyerekbántalmazó címmel jelent meg. Ebben azt írták, hogy cikksorozatukhoz várják olyan felnőttek jelentkezését, akik gyerekkorukban bántalmazás áldozatai voltak. „Kérjük, írja meg nekünk, mit élt át gyerekként, illetve milyen lenyomatokat hagyott önben a szülei vagy más felnőttek bántalmazása, mik azok az akár fizikai, akár mentális, akár pszichés nehézségek, amelyekkel meg kell küzdenie. Kérjük, írja meg azt is, ha észrevett magán mintakövetést, esetleg felismerte, hogy maga is bántalmazó viselkedést folytat”. Ezenkívül várták pedagógusok, védőnők beszámolóit a Telex e-mail-címére.