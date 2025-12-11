nyílt társadalomTűzfalcsoportgyermekvédelem

Soros álciviljei szervezkednek a Szőlő utcai ügyre telepedve

Ezer szállal kötődik a globalista nemzetközi hálózathoz az a gyermekvédelmi „szakértő”, akit a 444 szólaltatott meg.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 11:21
Egy jól előkészített, külföldről finanszírozott médiumok és álcivil szervezetek bevonásával történő akció is meghúzódhat a magyarországi gyermekvédelmi viszonyokkal kapcsolatos súlyos politikai támadások mögött – olvasható a Tűzfalcsoport cikkében. A tényfeltáró blogban felidézték: „Gyermekvédelmi pszichológus: ma különösen sötét napra ébredtünk, a nevelés nem lehet rendészeti feladat” címmel jelent meg egy cikk a 444.hu felületen. Vaskuti Gergő, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány pszichológusa a kormányzati döntést és megközelítést bírálta egy videós posztban, amely arról szól, hogy a javító- és nevelőintézeteket – öt ilyen van az országban – a rendőrség felügyelete alá vonják.

Juhász Péter mindent megtesz, hogy be tudja sározni a kormányt (Fotó: Polyák Attila)

 

Soros vigyorog a háttérben

Ahogy arról korábban a Mandiner beszámolt, 

az Európai Bizottság, a flamand nagykövetség és a Nyílt Társadalomért Alapítvány is támogatta az előző években a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt.

A Hintalovon Alapítvány külföldi finanszírozású civil szervezetnek (NGO) minősül, támogatást kapott a fentiek mellett több külföldi szervezettől, valamint olyan nemzetközi partnerszervezetektől, mint az International Juvenile Justice Organization (IJJO), Defence for Children International (DCI) és ECPAT Austria. A 2018-as adatok szerint az alapítvány támogatást kapott az OSI-tól (Open Society Institute, a Soros-hálózat korábbi neve) egy Gyerekjogi Vitaszínház nevű programhoz.

Ennek egyik jele a Telex.hu egyik 2022-ben megjelent cikke, amely a Van egy mese a magyarok fejében arról, hogy milyen egy gyerekbántalmazó címmel jelent meg. Ebben azt írták, hogy cikksorozatukhoz várják olyan felnőttek jelentkezését, akik gyerekkorukban bántalmazás áldozatai voltak. „Kérjük, írja meg nekünk, mit élt át gyerekként, illetve milyen lenyomatokat hagyott önben a szülei vagy más felnőttek bántalmazása, mik azok az akár fizikai, akár mentális, akár pszichés nehézségek, amelyekkel meg kell küzdenie. Kérjük, írja meg azt is, ha észrevett magán mintakövetést, esetleg felismerte, hogy maga is bántalmazó viselkedést folytat”. Ezenkívül várták pedagógusok, védőnők beszámolóit a Telex e-mail-címére. 

 

Globalista összefonódások

Ugyancsak 2022-ben jelent meg egy magyarországi jelentés Fiúk szexuális kizsákmányolása címmel. A dokumentumot az egyik gyermekvédelemre szakosodott nemzetközi NGO, az ECPAT és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jegyezte. A kutatás a Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) finanszírozásával valósult meg. 

A Sida a politikai korrupciós ügyekbe keveredett, azóta nagyrészt megszüntetett amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség, az USAID svéd partnerszervezete.

A dokumentumból megtudható, hogy a Hintalovon 2015 óta dolgozik azért, hogy felhívja a figyelmet a gyermekjogokra Magyarországon, és aktívan közreműködik a gyerekek szexuális kizsákmányolásának megelőzésében és kezelésében. Az alapítvány 2020 márciusa óta tagja az ECPAT International globális hálózatának. Az alapítvány 2020-ban és 2021-ben az ECPAT International titkárságával együttműködve vezette a fiúk szexuális kizsákmányolására fókuszáló, úttörő kutatási projekt magyarországi megvalósítását, amelynek eredményeit ez a jelentés rögzíti. A munkaanyag arról is beszámol, hogy a magyarországi projekt a következő tevékenységeket foglalta magában: olyan hazai – a szolgáltatási ágazatba tartozó, a szociális vagy gyermekvédelmi ellátás frontvonalában dolgozó – szakemberek kérdőíves felmérése, akik a közvetlenül kerülnek kapcsolatba szexuális kizsákmányolást vagy bántalmazást átélt fiúkkal.

 

Furcsa időzítések

Ami pedig különösen érdekes, hogy a kutató csapat eleinte e-mailben kereste meg a szervezeteket és intézményeket, amelyek között számos gyermekgondozási intézmény, fiatalkorúak javítóintézete, a gyermekvédelem területén gyerekekkel foglalkozó civil szervezet, valamint áldozatsegítő és érdekvédelmi szervezet is volt. Részletes tájékoztatókat osztottak meg, amelyek ismertették a kutatási célokat, a javasolt módszertant, és hangsúlyozták a bizalmas és etikus eljárások iránti elkötelezettséget. Az e-maileket telefonhívások követték a kutatás megvitatása és a kérdések megválaszolása érdekében.

A jelentéssel nagyjából egyidőben megjelent egy azóta törölt (!) tartalom az Európai Bizottság honlapján. Ebben az EU csúcsszerve megjegyezte, hogy a gyermekbántalmazásról szóló globális jelentések száma gyorsan növekszik, több mint hetven gyermekjogi szervezet aláírta azt a nyílt levelet, amely támogatja az EU által javasolt, a gyermekeket a szexuális bántalmazástól védő törvényt. A levél a törvényt időszerűnek és történelmi jelentőségűnek nevezte, nemcsak Európában, hanem az egész világon. A gyermekek biztonságáért küzdő jelentős európai és nemzetközi szervezetek támogatták a gyermekek szexuális bántalmazásának megelőzésére és leküzdésére irányuló törvényjavaslatot. Ezek között található a Missing Children Europe, az Eurochild, a German Children’s Fund, az ECPAT International, a Thorn és még sok más szervezet.

A Hintalovon partnere, az ECPAT tehát itt is feltűnik. Talán nem meglepő, hogy

a szervezet egyik fő támogatója az az Oak Foundation, amely a Szuverenitásvédelmi Hivatal egyik jelentése alapján is szorosan köthető a Nyílt Társadalom Alapítvány hálózatához. 

A Tűzfalcsoport azt ígérte: hamarosan folytatják a tényfeltárást ebben az ügyben.

Borítókép: Soros György magyar származású amerikai üzletember (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

