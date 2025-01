A genderlobbitól félti a gyermekeket a fővárosi képviselő

„A nemi identitásunk legkevésbé sem a biológiai nemünkkel áll összefüggésben. Elsősorban nem az számít, milyen nemi szerveid vannak, hanem az, hogy minek érzed magad. Fiúnak, lánynak vagy esetleg valami másnak” – hirdeti a Yelon.hu LMBTQ-honlap, melyet a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány működtet.

A Hintalovon alapítványnak számos, nem szexuális edukációval foglalkozó programja is van, de egyértelmű a genderszemlélet, amit az is mutat, hogyan gondolkodnak a családról (Forrás: Facebook)

A Soros-alapítványok által támogatott szervezet nemcsak genderlobbival, genderszemléletű szexuális felvilágosítással foglalkozik, hanem számos más jellegű, például gyerekjogi projekttel is. Tagja annak az új keletű konzorciumnak, amelyhez a Karácsony Gergely fémjelezte főváros és Óbuda balliberális önkormányzata is csatlakozott. A nemzetközi projektet nemcsak a fővárosi DK, de a Magyar Péter-féle Tisza Párt is megszavazta a legutóbbi közgyűlésen.

A Soros-féle Nyílt Társadalomért Alapítvány is megtalálható a Hintalovon Alapítvány támogatói között, ahogyan például a Flamand Nagykövetség és az Európai Bizottság is.

A szervezetről már korábban lehetett hallani. Egy időben a Háttér Társaság a Melegekért szervezettel együtt vidéki iskolákban nyomult. Az alapítvány készített civil háttérjelentést az ENSZ-nek, gyermekeket is vittek Genfbe. A két szervezet aztán sorra kereste meg az önkormányzatokat és iskolákat az együttműködés reményében – írja a Metropol.

A cél jó, de aggályos a genderlobbi nyomulása

A nemzetközi projekt lényege, hogy a helyi ügyekbe, döntéshozatalba bevonják a gyerekeket, amihez elkészítenek egy eszköztárat és szakpolitikai ajánlást. Mint írják a civil szervezetek szerepéről: „a civil konzorciumi partnerek kiválasztják a programban résztvevő gyermekeket és képzéseket szerveznek számukra az önkormányzati döntéshozatal megismerésének céljából.” A cél jó, hiszen a demokráciát tanulni kell, ebben a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció is egyetért.

A Tisza Párttal és a DK-val ellentétben azonban a kormánypárti frakció nem támogatta Budapest csatlakozását a projekthez, éppen amiatt, mert aggályos, hogy minden résztvevő ezt a célt szolgálja-e.

– Amennyire hétköznapi, annyira felelősségteljes dolog, hogyan neveljük a gyerekeket a demokráciára. Minden országban megvan ennek a módja. Hazánkban ilyen a gyermek-, ifjúsági- és diákönkormányzatok intézménye, felnőtt fiatalok esetében pedig a hallgatói önkormányzatok az egyetemi döntéshozatalban. Vannak települések, ahol városi diákönkormányzat és diákpolgármester segíti a településvezetés munkáját. Fontos, hogy ezeket a közösségeket valóban képviselő, választott fiatalok testesítsék meg, és ne önjelölt külsősök szóljanak bele egy közösség döntéseibe, ki tudja, kinek az érdekeit képviselve – hangsúlyozta Szepesfalvy Anna fideszes képviselő.

Miután a Magyar Péter-féle Tisza Párt és a Gyurcsány Ferenc fémjelezte fővárosi DK-s többség fenntartások nélkül megszavazta a CLAP konzorciumához való csatlakozást,

a kormánypárti frakció figyelemmel fogja kísérni, hogy a projekt nem megy-e szembe a gyerekvédelmi törvénnyel.

Mint Janó-Veilandics Franciska fővárosi képviselő elmondta: ha egy szervezet a gyermekjogok mögé bújva valójában LMBTQ- és genderpropagandával tömi a gyermekek fejét, fennállhat a gyanú, hogy a Gyermekek részvételi bevonása a helyi ügyekbe (CLAP) név alatt – a projekt eredeti terveivel szemben – esetleg agymosásban részesítik a gyerekeket.

– Nem szeretném, ha a főváros méltatlan helyzetbe keveredne, és a projekt égisze alatt az eredeti célok helyett ideológiai nevelésben részesítené a gyermekeket – mondta, kiegészítve azzal, hogy anyaként sem tud támogatni olyan kezdeményezést, amelyben a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány is részt vesz. Mint fogalmazott: „Kecskére nem bízunk káposztát!”