Beteg kisgyermek külföldi gyógykezeléséhez kér segítséget a képviselő

Beni súlyos agyi bénulással és Down-szindrómával született, egy mexikói terápia adhat neki új esélyt.

A közösség összefogására buzdít Kontrát Károly, Veszprém vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, hogy segítsenek Benedeknek, a hároméves veszprémi kisfiúnak, aki súlyos agyi bénulással és Down-szindrómával született – adta hírül Veol. Mint írták, egy Mexikóban elérhető speciális terápia adhat Benedek számára új esélyt, ám az első kezelés 17 millió forintba kerül. Az idő pedig szorít, hogy novemberben megkezdődhessen a gyógykezelés, ezért kéri a polgárok segítségét a képviselő. 

Beni születése óta jár Dévény-tornára (Forrás: Veol/Facebook/Beni útja)

Benedek 2022 márciusában, a 36. várandóssági héten, sürgősségi császármetszéssel jött világra. A szülés pillanatai csendben teltek, nem hallatszott újszülöttsírás. Hamar kiderült, hogy Beni az anyaméhben oxigénhiányos állapotba került, teste vizesedni kezdett, és több súlyos agyvérzést szenvedett el. 

Az agyának jelentős része károsodott, amit az orvostudomány agyi bénulásként ismer. Erre ma még nincs gyógymód. Tovább nehezíti a helyzetét, hogy Down-szindrómával is él.

Azóta Beni mindennap küzd. Gyógytorna, konduktív terápia és gyógypedagógiai fejlesztések kísérik mindennapjait. A család kitartóan keresi a lehetőségeket, hogy javítsanak életminőségén – olvasható a kisfiú harcát bemutató oldalon.

Ha szeretne segíteni, és kíváncsi arra, hogy a terápia hogyan javíthatja a kisfiú állapotát, akkor kattintson ide.

Borítókép: Beni rendszeresen jár vízi tornára (Forrás: Veol/Facebook/Beni útja)

